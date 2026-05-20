アクロニス、サービスプロバイダー向けにセキュリティ対策を備えた新IaaS基盤「Acronis Cyber Frame」を発表
～ 収益性・信頼性・保護性を兼ね備えたAI搭載インフラストラクチャプラットフォームを提供 ～
サイバープロテクションのグローバルリーダーであるAcronisの日本法人、アクロニス・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎 哲郎、以下 アクロニス）は、本日、サービスプロバイダー向けの新しいハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）およびインフラストラクチャアズアサービス（IaaS）プラットフォーム「Acronis Cyber Frame」を発表しました。
https://www.acronis.com/ja/products/cloud/cyber-protect/cyber-frame/
マネージドサービスプロバイダー（MSP）、クラウドサービスプロバイダー（CSP）、ホスティングプロバイダー、通信事業者向けに特化して設計されたAcronis Cyber Frameは、仮想マシン、ネットワーク、ストレージを、アクロニスのネイティブに統合されたサイバープロテクション、管理および自動化機能と組み合わせることで、パートナーが自社のサービスメニューでインフラサービスの構築、提供、保護、管理、自動化による収益化を可能にします。このアプローチにより、より予測可能な価格設定、再販マージン率の向上に加え、地域要件やデータ主権、従来の仮想化環境からの移行ニーズにも柔軟に対応できるようになり、ビジネス成果の向上を支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349714/images/bodyimage1】
従来の仮想化を取り巻く大きな環境変化、ハイパースケーラーによるコスト圧力の増大、さらに地域要件やデータ主権に対応したクラウドソリューションへの需要が高まる中、Acronis Cyber Frameは、サービスプロバイダーがインフラ戦略と収益性における主導権を取り戻すための新たな選択肢を提供します。
アクロニスのプレジデントであるガイダー・マグダヌロフ（Gaidar Magdanurov）は、次のように述べています。
「サービスプロバイダーは、大きな市場変化を背景にインフラ戦略を見直しており、自社のビジネスに適合したインフラを必要としています。Acronis Cyber Frameは、インフラ、保護、管理をネイティブ統合した単一のプラットフォームとして提供し、パートナーの複雑さ軽減と、インフラサービスからのより高い利益率が得られるよう支援します。」
アクロニス・ジャパンの代表取締役社長 川崎 哲郎は、次のように述べています。
「今、日本のサービスプロバイダーには、利益率の改善、データ主権への対応、そして高度化するサイバー脅威への備えが同時に求められています。Acronis Cyber Frameは、インフラとサイバープロテクションをAI活用により統合した次世代IaaSプラットフォームとして、こうした課題に真正面から応えます。アクロニスは、日本のパートナー企業の皆様が、自らの主導権で、安全かつ収益性の高いクラウドサービスを展開できる未来を支援してまいります。」
サービスプロバイダーのニーズに合わせたIaaS提供モデル
Acronis Cyber Frameは、パートナーがインフラビジネスを構築・拡張する方法を選択できる柔軟な導入モデルを提供します。
● Acronis Cyber Frame Cloud：インフラへの先行投資なしで迅速な市場投入を可能にする、アクロニスホスト型の導入モデル
サイバープロテクションのグローバルリーダーであるAcronisの日本法人、アクロニス・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎 哲郎、以下 アクロニス）は、本日、サービスプロバイダー向けの新しいハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）およびインフラストラクチャアズアサービス（IaaS）プラットフォーム「Acronis Cyber Frame」を発表しました。
https://www.acronis.com/ja/products/cloud/cyber-protect/cyber-frame/
マネージドサービスプロバイダー（MSP）、クラウドサービスプロバイダー（CSP）、ホスティングプロバイダー、通信事業者向けに特化して設計されたAcronis Cyber Frameは、仮想マシン、ネットワーク、ストレージを、アクロニスのネイティブに統合されたサイバープロテクション、管理および自動化機能と組み合わせることで、パートナーが自社のサービスメニューでインフラサービスの構築、提供、保護、管理、自動化による収益化を可能にします。このアプローチにより、より予測可能な価格設定、再販マージン率の向上に加え、地域要件やデータ主権、従来の仮想化環境からの移行ニーズにも柔軟に対応できるようになり、ビジネス成果の向上を支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349714/images/bodyimage1】
従来の仮想化を取り巻く大きな環境変化、ハイパースケーラーによるコスト圧力の増大、さらに地域要件やデータ主権に対応したクラウドソリューションへの需要が高まる中、Acronis Cyber Frameは、サービスプロバイダーがインフラ戦略と収益性における主導権を取り戻すための新たな選択肢を提供します。
アクロニスのプレジデントであるガイダー・マグダヌロフ（Gaidar Magdanurov）は、次のように述べています。
「サービスプロバイダーは、大きな市場変化を背景にインフラ戦略を見直しており、自社のビジネスに適合したインフラを必要としています。Acronis Cyber Frameは、インフラ、保護、管理をネイティブ統合した単一のプラットフォームとして提供し、パートナーの複雑さ軽減と、インフラサービスからのより高い利益率が得られるよう支援します。」
アクロニス・ジャパンの代表取締役社長 川崎 哲郎は、次のように述べています。
「今、日本のサービスプロバイダーには、利益率の改善、データ主権への対応、そして高度化するサイバー脅威への備えが同時に求められています。Acronis Cyber Frameは、インフラとサイバープロテクションをAI活用により統合した次世代IaaSプラットフォームとして、こうした課題に真正面から応えます。アクロニスは、日本のパートナー企業の皆様が、自らの主導権で、安全かつ収益性の高いクラウドサービスを展開できる未来を支援してまいります。」
サービスプロバイダーのニーズに合わせたIaaS提供モデル
Acronis Cyber Frameは、パートナーがインフラビジネスを構築・拡張する方法を選択できる柔軟な導入モデルを提供します。
● Acronis Cyber Frame Cloud：インフラへの先行投資なしで迅速な市場投入を可能にする、アクロニスホスト型の導入モデル