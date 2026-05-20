TPCマーケティングリサーチ株式会社、顧客の関心テーマに合わせてカスタマイズ可能なレポ－ト紹介サービス「オンラインインハウスレポート紹介」の提供を開始
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役社長:松本竜馬）は、2026年5月20日より、企業の情報収集をサポートする新たなサービスとして、「オンラインインハウスレポート紹介」の提供を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349754/images/bodyimage1】
これまでTPCマーケティングリサーチでは、各種レポートについて、
リサーチャーが調査概要や注目ポイントをご紹介するオンラインレポート紹介を開催してまいりました。
一方で、「興味のあるテーマでも日程が合わず参加できない」「社内メンバーと一緒に視聴したい」
といったお声をいただく機会も増えておりました。
そこで今回は、貴社のご都合に合わせて日程を調整し、
関心テーマに応じて内容をカスタマイズする「オンラインインハウスレポート紹介」を企画いたしました。
■下記のような場面でご活用いただけます！
・市場理解や技術動向の把握を効率よく進めたい
・新規事業、研究開発、商品企画の参考情報を探している
・社内メンバーで同じ情報を共有する機会をつくりたい
・レポート購入前に、概要や活用イメージを確認したい
・部署内の勉強会として、外部情報を取り入れたい
社内勉強会や情報共有の場として、ぜひご活用くださいませ。
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6974/
＝＝TPC オンラインインハウスレポート紹介概要＝＝
◆対象
ヘルス＆フード、メディカル、ケミカル領域に関わる企業さま
◆形式
オンライン開催
※１テーマあたり３０分が目安となります
◆内容
弊社が発刊しているヘルス＆フード、メディカル・ケミカル分野のレポートの中から、
貴社のご関心に近いテーマをお選びいただき、
リサーチャーより概要・注目ポイント・活用イメージをご紹介いたします。
ご関心領域に合わせて内容を構成いたしますので、
通常のオンラインレポート紹介よりも、実務に近い形でご活用いただけます。
◆対象レポート
2024年～2026年発刊のレポート
※下記URLより、気になるレポートを1～6つお選びください。
ヘルス＆フード：https://www.tpc-osaka.com/c/health_food
メディカル：https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical
ケミカル ：https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences
◆参加条件
より多くのご担当者さまで情報共有いただくため、5名さま以上でのご参加を推奨しております。
※1社1回限りのご案内となります。
◆参加費
無料
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6974/
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349754/images/bodyimage1】
リサーチャーが調査概要や注目ポイントをご紹介するオンラインレポート紹介を開催してまいりました。
一方で、「興味のあるテーマでも日程が合わず参加できない」「社内メンバーと一緒に視聴したい」
といったお声をいただく機会も増えておりました。
そこで今回は、貴社のご都合に合わせて日程を調整し、
関心テーマに応じて内容をカスタマイズする「オンラインインハウスレポート紹介」を企画いたしました。
■下記のような場面でご活用いただけます！
・市場理解や技術動向の把握を効率よく進めたい
・新規事業、研究開発、商品企画の参考情報を探している
・社内メンバーで同じ情報を共有する機会をつくりたい
・レポート購入前に、概要や活用イメージを確認したい
・部署内の勉強会として、外部情報を取り入れたい
社内勉強会や情報共有の場として、ぜひご活用くださいませ。
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6974/
＝＝TPC オンラインインハウスレポート紹介概要＝＝
◆対象
ヘルス＆フード、メディカル、ケミカル領域に関わる企業さま
◆形式
オンライン開催
※１テーマあたり３０分が目安となります
◆内容
弊社が発刊しているヘルス＆フード、メディカル・ケミカル分野のレポートの中から、
貴社のご関心に近いテーマをお選びいただき、
リサーチャーより概要・注目ポイント・活用イメージをご紹介いたします。
ご関心領域に合わせて内容を構成いたしますので、
通常のオンラインレポート紹介よりも、実務に近い形でご活用いただけます。
◆対象レポート
2024年～2026年発刊のレポート
※下記URLより、気になるレポートを1～6つお選びください。
ヘルス＆フード：https://www.tpc-osaka.com/c/health_food
メディカル：https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical
ケミカル ：https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences
◆参加条件
より多くのご担当者さまで情報共有いただくため、5名さま以上でのご参加を推奨しております。
※1社1回限りのご案内となります。
◆参加費
無料
◇詳細＆お申し込みはこちら◇
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6974/
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
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