TPCマーケティングリサーチ株式会社、IgA腎症について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、IgA腎症（成人）について、病気を疑われてから受診および診断されるまでの経緯、病気による日常生活への影響、治療実態（飲み薬/扁桃摘出術）、治療の満足度・不満点、今後の治療に対するニーズなどを調査し、その結果を発表した。
【調査結果】
調査結果より、病気（症状など）の影響で日常・社会生活に何らかの支障を感じている人がほとんどであり、精神的負担や身体的な疲れを感じている人が多い一方、支障度合いでは物理的・経済的（費用面や通院・検査負担、余暇行動など）な負担や制限が大きい傾向がみられている。
治療に対する不満点では、治療効果に対する実感のなさ、薬剤費・検査費用などを含めた経済的負担や通院負担が多く、今後の治療薬には、長期的な進行抑制・腎保護効果を求める人が多い結果となっている。
【調査要覧】
IgA腎症と医師から診断され、その治療のために、現在医療機関を受診している成人男女277人
（最年少20歳、最年長84歳）
【調査実査日】
2026年4月14日～15日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349843/images/bodyimage1】
＜資料名＞
2026年 IgA腎症の患者調査
―成人患者の治療実態とアンメットニーズを調査・分析／治療に求められるのは長期的な進行抑制・腎保護効果―
URL： https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310260183
発刊日：2026年5月15日 頒価：748,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【調査結果】
調査結果より、病気（症状など）の影響で日常・社会生活に何らかの支障を感じている人がほとんどであり、精神的負担や身体的な疲れを感じている人が多い一方、支障度合いでは物理的・経済的（費用面や通院・検査負担、余暇行動など）な負担や制限が大きい傾向がみられている。
治療に対する不満点では、治療効果に対する実感のなさ、薬剤費・検査費用などを含めた経済的負担や通院負担が多く、今後の治療薬には、長期的な進行抑制・腎保護効果を求める人が多い結果となっている。
【調査要覧】
IgA腎症と医師から診断され、その治療のために、現在医療機関を受診している成人男女277人
（最年少20歳、最年長84歳）
【調査実査日】
2026年4月14日～15日
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349843/images/bodyimage1】
2026年 IgA腎症の患者調査
―成人患者の治療実態とアンメットニーズを調査・分析／治療に求められるのは長期的な進行抑制・腎保護効果―
URL： https://www.tpc-osaka.com/c/pharmaceuticals_medical/pr310260183
発刊日：2026年5月15日 頒価：748,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ