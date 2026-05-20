第24回Dalian International Walking Festival

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【大連（中国）2026年5月19日新華社＝共同通信JBN】第24回Dalian International Walking Festivalが5月16日、「Peace, Health, Exchange - Dalian: Where Heartbeats Sync with the Waves（平和、健康、交流－大連：胸の鼓動と波が響き合う場所）」をテーマに予定通り開催されました。中国共産党（CPC）大連市委員会副書記兼大連市長の李強（Li Qiang）氏が開会を宣言し、壇上の来賓とともにスタートの号砲を鳴らしました。同氏は、この低炭素で環境に優しく、スタイリッシュで健康的なスポーツイベントを中国および世界中のウオーキング愛好者とともに楽しみました。

IML Walking Associationの環太平洋地域担当バイスプレジデントであるJamie Stewart氏は、IMLおよび加盟国を代表して祝辞を寄せ、第24回Dalian International Walking Festivalの開幕を心から祝福しました。同氏は祝辞の中で、大連の風光明媚な浜海路（Binhai Road）沿いのウオーキングコースは訪れた人々に、同市の豊かな文化遺産、そして息をのむような海岸線や山岳景観を堪能する絶好の機会をもたらすと指摘しました。また、同氏は世界中のウオーキング愛好者に歓迎の意を表しつつ、大連ならではの魅力と活気を現地で体験してほしいと呼びかけました。

スタートの号砲とともに、中国全土および世界中から集まった10万人以上のウオーキング愛好者が主会場と分会場に集まり、街は参加者の熱気に包まれました。主会場では、参加者は星海湾（Xinghai Bay）を出発し、絵のように美しい浜海路を進み、5キロ、20キロ、30キロのコースに組み込まれたルートとして、付家荘公園（Fujiazhuang Park）、燕窩嶺景勝地（Yanwoling Scenic Spot）、北大橋（North Bridge）、老虎灘海洋公園（Laohutan Ocean Park）、フィッシャーマンズワーフ（Fisherman's Wharf）、石槽（Shicao）、棒槌島景勝地（Bangchui Island Scenic Spot）、海之韻公園（Haizhiyun Park）、Shibapanといったアイコニックな名所を通過しました。

今年のイベントは、「1つの主会場と9つの分会場が連携」し、全市的な枠組みで開催されました。星海湾に主会場を、そして甘井子区（Ganjingzi District）、旅順口（Lushunkou District）、普蘭店区（Pulandian District）、瓦房店市（Wafangdian City）、荘河市（Zhuanghe City）、長海県（Changhai County）、ハイテク区（High-Tech Zone）、長興島経済区（Changxing Island Economic Zone）および金石灘国家観光リゾート（Jinshitan National Tourist Resort）に分会場が設置されました。2日間にわたる本フェスティバルの期間中、国内外から30万人以上のウオーキング愛好者がこの沿岸都市に集まり、一歩一歩を踏みしめるごとに、この「山と海の都市」のロマンと活力を感じることでしょう。

大連は、中国で最初にIML Walking Associationに加盟した都市です。市党委員会と市政府の支援を受け、Dalian International Walking Festivalはこれまでに23回連続で開催され、累計参加者数は430万人を超えています。このイベントは、IML Walking Associationから「世界で最も影響力のあるウオーキングフェスティバル」と高く評価されています。

ソース：Organizing Committee of the 24th Dalian International Walking Festival