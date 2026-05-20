AI活用からキャリア相談まで、日本人材派遣協会が無料で支援

一般社団法人日本人材派遣協会（東京都港区、会長 川崎健一郎）は、 派遣社員同士の交流や学び、キャリア相談を通じて、自分らしい働き方やこれからのキャリアを見つける場「夢キャリカレッジ」を運営しています。

『夢キャリカレッジ』は、“夢を実現するワーク＆ライフキャリア”をテーマとした第3期プログラムです。

派遣会社の垣根を越えて、派遣で働く仲間とゆるくつながり、本音で語り合える「ホームルーム」、働くうえで知っておきたいこと・考えておきたいことを各分野の専門家から学ぶ「授業」、そしてキャリアの専門家と1対1でじっくり話せる「相談室」の3つを柱として展開しています。





「これからの働き方に迷っている」「同じ立場の人と話してみたい」「キャリアについて誰かに相談したい」

そんな思いを抱える方に、年齢・性別を問わず、安心して参加いただけるプログラムです。

すべて参加費無料・オンライン（Zoom）開催。

カメラオフ、ニックネーム参加、途中入退室も可能です。

お気軽に参加してみませんか？

※本事業は一般財団法人篠原欣子記念財団からの働く人々への支援を目的とした寄付により運営しております





■ これから開催のプログラム ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【ホームルーム（派遣のホンネ交換会）】

5月27日（水）20:00～21:30

6月20日（土）10:30～12:00

【授業】

5月23日（土）10:30～12:00 「レジリエアセスメントで強み・価値観を知ろう」

6月27日（土）10:00～12:00 「日常業務を効率化するAI活用の実践」

7月 4日 （土）10:30～12:00 「知っておきたい派遣の仕組み」





【相談室（キャリアコンサルティング）】

2026年4月21日（火）～2026年8月25日（火）

・30分枠・60分枠をご用意しています。

・開催日より、ご希望の日時をお選びいただけます。

■お申込みはこちら（Peatixを利用します）

※参加費は無料です。

※何度でもご参加いただけます。



■詳細はこちら

◎夢を実現するワーク＆ライフキャリア「夢キャリ」特設サイト

◎夢キャリカレッジ リーフレット（PDF)



■お問い合わせ先

一般社団法人日本人材派遣協会

事業推進グループ 夢キャリ担当

Tel：03-6744-4130 Fax：03-6744-4129

E-mail：hakencareer@jassa.or.jp

URL ：https://www.jassa.or.jp/