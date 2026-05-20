JAPANESE NIGHT運営事務局は、俳優・プロデューサーのMEGUMIがファウンダーを務める国際文化交流イベント「JAPANESE NIGHT in Cannes 2026」を、2026年5月15日(金・現地時間)、フランス・カンヌのホテル・マルティネスにて開催いたしました。

本イベントは、表現者や創り手たちによって開催され、日本映画および日本文化の魅力を“人・物・事”に焦点を当てて世界へ発信し、映画をはじめとする多様な産業分野における国際的な文化交流の促進を目的としています。会場には、日本映画界を代表する監督・俳優陣をはじめ、世界各国の映画関係者、メディア、各界のリーダーなど1,000名以上が来場。国や文化の垣根を超えた活発なネットワーキングが行われ、新たなビジネスの創出やプロジェクトをサポートする契機となる一夜となりました。





JAPANESE NIGHT in Cannes 2026





◆ファウンダー・MEGUMIによる開会挨拶：新たなコラボレーションの“はじまり”へ

イベントの冒頭、本イベントのファウンダーであるMEGUMIが登壇。「映画は、言語や文化を越えて、人と人とをつなぎます。この場が、映画、文化、そしてビジネスへと広がる新たな出会いとコラボレーションの“はじまり”となることを願っております」と、本イベントへの想いと展望を語りました。





MEGUMI





◆齊藤工＆永尾柚乃監督：初監督作『LITA』制作発表

俳優・filmmakerの齊藤工が、「日本で今、最もクリエイティブな才能」として、本作で監督デビューを飾った永尾柚乃を紹介しました。今回制作が発表された映画『LITA』について、永尾監督は「今現在、世界には83億人の人間がいますが、宇宙中を入れると何人の人間、生物がいるのでしょうか？ 私はこの宇宙中の生物全員がみんな仲良く助け合っていきたいといつも思っています。それが『リタ』という作品です。その願いを込めて、今回この作品を作りました。ぜひ宇宙中のみなさんに観ていただきたいです」と英語でスピーチを行い、自ら編集も手掛けた映画のティザー映像を公開しました。





齊藤工





永尾柚乃





◆松本まりか、土生田監督との協業を経て語る「仲間との出会い」

俳優の松本まりかは、映像クリエイター・土生田監督との協業によるドキュメンタリー作品のティザーを披露しました。自身のキャリアにおける素晴らしい縁に触れつつ、「今夜は、まだ言葉になっていない感情や、誰かの人生にそっと残るような作品を、一緒に創りあげていけるような仲間との出会いを探しに来ました」と語り、新しい刺激を受けながら挑戦を重ねていきたいという自身のスタンスを表明しました。





松本まりか





◆日本映画の未来を担う監督陣・クリエイターによるプレゼンテーション

日本映画の未来を担う表現者や監督たちが登壇し、世界の映画業界人へ向けてそれぞれの最新プロジェクトを直接プレゼンテーションしました。





LiLy(小説家・映像監督)・Aki Mizutani(映像監督)：

小説を原作とした『Tokyo Love? Story』の映画化を目指すプロジェクトをローンチし、ティザー映像を公開しました。





YP(映像監督)：

独自の特撮・アニメ・VFXを融合させた『呪縛少女バギラちゃん』の長編映画化をサプライズ発表しました。





木村太一(映画監督)：

「Far East Film Festival」にて、最高賞である金賞と評論家賞の二冠を達成した映画『FUJIKO』のプレゼンテーションを実施。本作が正式に完成し、6月5日に日本で劇場公開されることを発表するとともに、予告編を公開して国際的な評価と共に作品の魅力を伝えました。





木村太一





フォトセッション





◆伝統と現代が交錯するカルチャー・プログラム

イベント後半には、伝統を現代へと昇華させる「盆栽(TRADMAN'S)」のパフォーマンスや、独自の進化を続ける「大衆演劇」のステージ、およびマドモアゼル・ユリアによるDJタイムが繰り広げられ、日本の伝統と現代カルチャーが融合した特別な夜は幕を閉じました。

大衆演劇





DJ マドモアゼル・ユリア





■開催概要

JAPANESE NIGHT in Cannes 2026

日時 ：2026年5月15日(金) 19:00～

会場 ：Hotel Martinez

来場者数 ：1,000名様以上

プログラム：パーティー＆ワークショップ＆交流会の複合形式