株式会社電算システムホールディングス(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長：小林 領司)のグループ会社である株式会社電算システム(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長執行役員：高橋 譲太 以下「電算システム」)は神山まるごと高等専門学校(所在地：徳島県名西郡神山町、校長：五十棲 浩二、以下「神山まるごと高専」)とリソースサポーター連携を開始し、先進的な Google Workspace for Education と AI を活用できる環境の提供を行う運びとなりました。





神山まるごと高専 ディレクター田中 義崇 氏（左)と電算システム 代表取締役社長執行役員 高橋 譲太













1. 背景

神山まるごと高専は、「テクノロジー×デザインで人間の未来を変える学校」をミッションとし、2023年4月に開校しました。「モノをつくる力で、コトを起こす人」を育てる人物像に掲げ、テクノロジー、デザイン、起業家精神を3つの柱としたカリキュラムを提供しています。学生たちが創造的な活動を通じて可能性を実現し、社会に影響を与える意欲を持つ人材となるよう、様々な企業・団体との連携を通じて、最先端の学習環境の構築を進めています。従来より、Google を利用した学習環境を整えていましたが、もう少し高い利便性を発揮できないかという思いを抱えていました。









2. 経緯

電算システムは、 Google for Education(TM) の販売代理店として、教育現場におけるデジタルトランスフォーメーション(教育DX)の推進を支援しています。このたび、神山まるごと高専の教育理念に強く共感し、次世代の「モノづくり」や「起業家精神」を育む学習環境を強力に後押しするため、サービス提供を通して学校を支えるリソースサポーターとして、先進的な Google Workspace for Education と AI を活用できる環境の提供を決定致しました。









3. 概要と期待される効果

本連携を通じ、電算システムは神山まるごと高専に対して Google Workspece for Education Plus と教育機関向けに設計された生成AI機能のサブスクリプションライセンスである Google AI Pro for Education ライセンスを提供し、 Gemini(TM) をはじめとした生成AI技術もフル活用して、神山まるごと高専の教育DXが加速するよう支援を行います。





●提供するライセンス

・Google Workspace for Education Plus

・Google Workspace for Education のアドオンとして提供される生成AI機能のサブスクリプション Google AI Pro for Education





●期待される効果

・クラウドを活用した各種アプリの連携と多様な Google の技術を用いることで、創造的なプロジェクトを加速できます。

・情報共有やリソース管理、コミュニケーションの効率化を図ることで、「ものづくりDX」の学びの土台を構築し、学習プロセス全体をデジタルで効率的に実行します。

・Google AI Pro for Education を利活用することで、教職員の授業準備や各種支援などの負担を軽減し、働き方改革につなげます。





また、同校の先進的な取り組みに参画することで得られた知見を蓄積することで、これまで以上に教育DXを加速化させるとともに、教育現場におけるAI活用のリーディングカンパニーを目指していきます。









4.神山まるごと高専について

神山まるごと高専は、徳島県神山町に2023年4月に開校した5年制の私立高等専門学校です。「テクノロジー×デザイン×起業家精神」を教育の土台としながら、神山という地に根ざし、社会を動かす人材「モノをつくる力で、コトを起こす人」の育成を目指しています。





ウェブサイト ： https://kamiyama.ac.jp/

公式note ： https://kamiyamakosen-edu.note.jp/

公式X ： https://x.com/kamiyama_kosen

公式Instagram： https://www.instagram.com/kamiyama_kosen





※ Google for Education、Gemini は Google LLC の商標です。









■会社概要

株式会社電算システムホールディングス

本社所在地 ： 岐阜本社 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

東京本社 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル

主な事業内容： 情報サービス事業、収納代行サービス事業

URL ： https://www.ds-hd.co.jp/





株式会社電算システム

本社所在地 ： 岐阜本社 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

東京本社 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル

主な事業内容： 情報サービス事業、収納代行サービス事業

URL ： https://www.densan-s.co.jp/