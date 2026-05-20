ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「フルーツ王国やまなし」では、これから旬を迎える「季節の桃」の予約販売を開始しています。 ６月下旬から７月中旬にかけて、山梨県を代表する品種からその時期に合ったものをお届けします。やわらかな果肉で果汁豊かな「日川白鳳」、口当たりのよい「加納岩白桃」、サクッとした食感と濃厚な甘みが魅力の「夢桃香」、とろけるような口当たりの「夢みずき」など、それぞれの個性を堪能いただけます。日照と寒暖差に恵まれた産地が育んだ味わいは、ご家庭用はもちろん、夏の贈答にも最適な逸品です。

季節の桃 6月下旬から7月上旬にお届け 約1.8㎏ 5～6玉 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2008/ ※桃の品種は指定できません。ご了承ください。

■もも 販売商品一覧

（１）特集ページ

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c10000096/

（２）販売商品一覧：

１．季節の桃（約1.8kg(5～6玉)） 6,200円（税込） 発送予定日：6月下旬～7月上旬 販売期間：～2026/6/30 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2008/

２．季節の桃（3玉） 3,500円（税込） 発送予定日：7月上旬～7月中旬 販売期間：～2026/6/30 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2210/

３．季節の桃（約1.8kg（5～6玉）） 5,500円（税込） 発送予定日：7月上旬～7月中旬 販売期間：～2026/7/13 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2011/

４．季節の桃（約3kg（9～11玉）） 8,800円（税込） 発送予定日：7月上旬～7月中旬 販売期間：～2026/7/13 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2012/

５．【JAふえふき】露地もも（約1㎏(3玉)特秀大玉） 4,800円（税込） 発送予定日：7月中旬頃より順次 販売期間：～2026/6/30 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2177/

６．【JAふえふき】露地もも（約1.6㎏(6～7玉)簡易箱） 5,200円（税込） 発送予定日：7月上旬頃より順次 販売期間：～2026/6/21 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3701-2178/

※桃の品種は指定できません。ご了承ください。 ※販売期間は予定より早く終了することがあります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown