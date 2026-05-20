株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉 、以下「当社」）は、2026年4月15日～18日の4日間、ホーチミン市内にて開催された「HCMC FOODEX 2026 - Ho Chi Minh City International Exhibition of Food & Beverages」に出展いたしました。 本出展を通じて、日本の地域産品の現地市場におけるニーズを把握し、新たな販路開拓に向けたディストリビューターとの接点の構築を行いました。

出展の狙い：成長著しいベトナム市場での持続的な販路の構築

1. 1億人の巨大市場「ベトナム」への本格参入 ベトナムは人口約1億人を抱え、平均年齢も若く、安定した経済成長を続けている東南アジア屈指の注目市場です。中間所得層の急拡大に伴い、食に対するこだわりや購買力が向上しており、日本の高品質な地方の産品を展開する絶好の機会と捉えています。 2. 現地に精通したパートナーとの「効率的な販売網」構築 日本の中小企業が海外展開を継続させるためには、現地の物流や商習慣に精通した有力なディストリビューター（卸売業者）との連携が不可欠です。 本出展を通じて、現地市場のトレンドを熟知するパートナーと直接接点を持つことで、「市場ニーズの正確な把握」と、「中長期的に機能する効率的な販売チャネルの確立」を同時に推し進めることを狙いとしています。

当日の活動内容と現地での反応

本出展では、日本の事業者より提供された調味料、加工食品、飲料類など多岐にわたるサンプルを展示し、現地のバイヤーやディストリビューターへ商品提案を行いました。単なる展示に留まらず、全ての商品をその場で試食用に小分けして提供を行い、来場者が「実際の味」を即座に体験できるオペレーションを徹底したことで、日本食品の品質に対する深い理解を促進しました。この体験型の展開により、味覚の嗜好性やパッケージへの反応といった定量化しにくい現地ニーズを直接収集するとともに、具体的な商談へと繋がる接点構築を実現しました。 【主な成果と発見】 高い関心：日本の食品に対する信頼は非常に高く、会期中はブースに来場者が絶えることなく、活発な商談が行われました。 味覚のローカライズ：試食を通じて、日本では「控えめな味」とされる商品でも、現地では「味が濃い（甘すぎる・しょっぱすぎる）」と感じられる傾向があることが判明しました。現地の嗜好に合わせた味付けの調整が必要であるという貴重なインサイトを得ることができました。 健康志向の強まり：特に「低カロリー」「ノンシュガー」といった栄養成分を訴求した商品に対して、現地バイヤーから非常に高い関心が寄せられました。

今後の展望

今回の出展で得た知見や出会いを最大限に活かし、ベトナム市場での展開を加速させます。現地で強く実感したのは、韓国・中国メーカーの圧倒的なスピード感と国際競争力です。日本ブランドの信頼性に甘んじることなく、市場の変化に即した臨機応変な対応が不可欠です。 今後は、展示会で収集した現地のリアルなフィードバックを速やかに国内メーカー様へ共有し、現地の嗜好に合わせた商品展開の最適化を支援いたします。同時に、現地のディストリビューターとの連携を深め、効率的な供給体制を構築します。スピード感を持った意思決定を推進することで、日本が誇る食文化を世界へ広め、国際市場でのプレゼンスの拡大に邁進して参ります。

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form