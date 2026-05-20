首都圏を中心に300拠点以上のレンタルスペース、会議室、サービスオフィスの運営・開発を手がける株式会社あどばる（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、不動産業界に関わる人同士の新しい接点を生み出す業者間マッチングプラットフォーム「TSUNAGARU（ツナガル）」を、2026年5月20日（水）に正式リリースしました。正式リリースに先立ち、2026年5月19日（火）に開催した不動産業者交流会にてプレリリースを行い、参加者に向けてサービスをお披露目しました。

「TSUNAGARU」は、物件情報ではなく、不動産業界に関わる企業・個人の“人”とのつながりに特化したサービスです。仲介、管理、投資、士業、金融機関など、領域の異なる業界関係者同士が接点を持つきっかけを創出します。

■ 開発背景：300名規模の交流会でも、出会いきれない相手がいる

当社は、自社が運営するレンタルスペース・イベントスペースを活用し、毎月「不動産業者交流会」を開催しています。毎回100～300名規模の不動産業界関係者が参加し、名刺交換や情報交換、新たな関係づくりの場として活用されています。 一方で、限られた時間の中で実際に話せる人数には限りがあります。また、不動産業界といっても、仲介、管理、投資、士業、金融機関など領域は幅広く、同じ会場にいながらも、業種や目的が合う相手と必ず出会えるとは限りません。

「会場にいたはずなのに接点を持てなかった相手がいる」「普段の業務では出会いにくい人ともつながりたい」 そうした交流会の現場で見えてきた声や課題をきっかけに、リアルな出会いを補完し、業種や立場を越えた新しい接点を生み出すサービスとして「TSUNAGARU」を開発しました。

■ サービス内容：関心のある相手とだけつながる仕組み

「TSUNAGARU」では、登録者のプロフィールが表示され、接点を持ちたい相手には「いいね」、今回は接点を希望しない相手には「スキップ」を選択できます。双方がいいねした場合のみマッチングが成立し、トークが可能になります。 これにより、一方的な営業や無差別なアプローチではなく、互いに関心を持った相手同士がつながることができます。共同仲介、案件相談、情報交換、専門家との連携など、普段の業務だけでは出会いにくい相手との新しい関係づくりを後押しします。 本サービスの特徴は、不動産業界に特化している点です。レインズや不動産ポータルサイトが物件情報の流通を担う一方、「TSUNAGARU」は不動産業界に関わる"人"とのつながりに特化。仲介、管理、投資、士業、金融機関など、業界内の横のつながりを広げる新しいコミュニティ形成を目指します。

■ 完全無料で提供する理由と今後の目標

「TSUNAGARU」は、登録・いいね・マッチング・トークをすべて無料で提供します。まずは不動産業界内の人脈形成を活性化し、より多くの業界関係者が参加できるコミュニティを育てることを優先するためです。 当社では、これまでに開催してきた不動産業者交流会を通じて、数千名規模の業界関係者との接点を有しています。こうしたリアルな交流ニーズを背景に、リリース2か月で1,000名、1年で10,000名の登録を目指します。 今後は、アプリ上で生まれたつながりを、当社が運営するレンタルスペースやイベントスペースでの交流会・商談・勉強会へと広げ、オンラインとリアルを連動させた不動産業界の新しい出会いの場を育てていきます。 株式会社あどばるは、「当社にしかない付加価値を加え、人々の出会いを生み出し、"つながり"を育む」というミッションのもと、空間の提供だけでなく、人と人が出会う機会を創出してきました。「TSUNAGARU」は、その取り組みをデジタル領域へ広げる新規事業です。

■ サービス概要

サービス名 不動産業者間マッチングプラットフォーム「TSUNAGARU（ツナガル）」 プレリリース 2026年5月19日（火）不動産業者交流会にて実施 正式リリース 2026年5月20日（水） サービス利用対象者 不動産業界に関わる企業、仲介、管理、投資、士業、金融機関など不動産業界関係者 価格 完全無料 機能 登録、LIKE、マッチング、チャット URL https://tsunagaru.link

■会社概要

株式会社あどばるは、スペースシェアリング事業を中心に、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業などを展開しています。遊休不動産の活用を通じて、多様な利用目的に応じた場の提供を行っています。

会社名 株式会社あどばる（株式会社ビジョン子会社） 代表者 中野 邦人 所在地 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル5階 事業内容 スペースシェアリング事業、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業 設立 2016年6月 URL https://adval.jp/

【TIME SHARINGについて】

エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、累計利用者数は350万人にのぼる 貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近 の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上 の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただ けます。

【株式会社あどばるについて】

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2008年の創業以来、遊休不動産を活用しレンタルスペースとして収益化する「スペースシェアリング事業」を軸に、 不動産売買、 M&A・不動産仲介、ケータリング事業を展 開しています。 「add value（付加価値）」の社名の通り、単なる場所の貸し借りを越え、ユーザーのライフスタイルを豊かにする付加 価値の創造を追求しています。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 株式会社あどばる 広報担当：村山 TEL：090-8476-9084 FAX：03-6709-6122 E-mail：press@adval.jp