株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、動画再生回数は億を超え、YouTubeから飛び出しリアルな熱狂を巻き起こし続けるSNS時代のカリスマ的5人組エンターテイメントグループ「リアルピース」とのコラボレーションキャンペーンを、2026年5月23日(土)より開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年5月23日(土)～2026年7月5日(日) ■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ■開催内容： ・「猫耳×執事」の撮りおろしビジュアルをコンセプトとする限定コラボ景品の展開 ・撮りおろしステッカーがもらえるマストバイキャンペーン ・メンバーの顔型モチーフ「リアルピースコラボ焼き」の販売 ・メンバー名入りアクリルキーホルダー「おなまえアクリルチャーム」がもらえるノベルティ付きドリンクの販売 ・コラボシール機の設置

「猫耳×執事」の撮りおろしビジュアルをコンセプトとする限定コラボ景品の展開

今回のコラボレーションでは、本施策のために新たに撮りおろした「猫耳×執事」をコンセプトとする限定ビジュアルを使用いたします。メンバー5人が、執事をイメージしたフォーマルな衣装に猫耳をあしらった装いで登場し、普段の活動とは異なる新たな一面を表現した、希少性の高いデザインとなっています。

■2026年5月23日(土)より順次登場予定

■2026年6月12日(金)より順次登場予定

撮りおろしステッカーがもらえるマストバイキャンペーン

■実施期間：2026年5月23日(土)～7月5日(日) ■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設ページをご確認ください。 ■キャンペーン内容： 対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、オリジナルステッカー(12種)をランダムで1枚進呈いたします。

※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。 ※オリジナルステッカーの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはイメージです。

メンバーの顔型モチーフ「リアルピースコラボ焼き」の販売

「猫耳×執事」をデフォルメしたキャラクターで型を製作したメンバーの顔型コラボ焼き「リアルピースコラボ焼き」を販売いたします。本商品をご購入1点につき、「おなまえアクリルチャーム」(全10種)をランダムで1つ進呈いたします。 ■販売期間：2026年5月23日(土)～7月5日(日) ■販売店舗：GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼き ららぽーとTOKYO-BAY(全2店舗) ■販売価格：650円(税込) ■フレーバー：プレミアムクリーム、あんこ

※「おなまえアクリルチャーム」の絵柄はランダムのため、お選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

ご購入1点につき、「おなまえアクリルチャーム」(全10種)がランダムで1つ付いてくるノベルティ付きドリンクを販売いたします。 ■販売期間：2026年5月23日(土)～7月5日(日) ■販売店舗：対象店舗は特設ページをご確認ください。 ■価格：500円(税込)

※詳細は、特設ページおよび店舗公式Xをご確認ください。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※「おなまえアクリルチャーム」は「リアルピースコラボ焼き」と同じものを提供いたします。また「おなまえアクリルチャーム」の絵柄はランダムのため、お選びいただけません。

コラボシール機の設置

期間中、メンバーそれぞれがデザインされたオリジナルデザインのコラボシール機を設置いたします。 ■設置期間：2026年5月22日(金)～7月20日(月・祝) ■設置店舗：設置店舗は特設ページをご確認ください。 ■価格：700円(税込)

各種公式サイト

■リアルピース 公式サイト https://realpiece.jp/ ■リアルピース 公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdOFJTdqeytxPttqDnWfS_A

著作権表記

©リアピ国 ©GENDA GiGO Entertainment

キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2605/realpiece/