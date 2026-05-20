ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、５月２１日（木）から７月３０日（木）まで「すいかキャンペーン」を実施します。 キャンペーンでは、先着2,000名様に、すいかをご購入の際にその場で使用できるＪＡタウンクーポン券300円分をプレゼントします。 特設ページでは、すいかの切り方や豆知識などをご紹介しています。また、旬のすいかの紹介やすいかのランキングも掲載しており、どのすいかを購入するか迷われている方には必見のページです。

https://www.ja-town.com/shop/pages/suika.aspx

【おすすめのすいか】

●鳥取県産 大栄西瓜 鳥取県北栄町は４～６月の日照時間が長く大山山麓の土がすいか作りに最適なため、すいかのブランド産地です。シャリ感と甘さのあるすいかを楽しめます。

https://www.ja-town.com/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%91%E5%89h%90%BC%89Z&image.x=0&image.y=0

●茨城県産 ピノガール 品種改良に１６年の歳月をかけて生まれたこだますいかの「ピノガール」は、こだますいかの美味しさと甘さはそのままで、食べる時に気にならない小さな種が特徴です。皮が非常に薄くしっかりとした甘みとシャリシャリ食感が楽しめます。

https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-00270000448/

【キャンペーン概要】

１．期 間：令和８年５月２１日（木）～７月３０日（木） ２．内 容：先着2,000名様にすいかをご購入の際にその場で使用できる300円分のクーポンをプレゼント。 ※なくなり次第終了となります。 ※クーポンの使用には、ＪＡタウンの会員登録（無料）が必要です。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown