第99回日本産業衛生学会に協賛

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社）は、2026年5月27日（水）～30日（土）の４日間、大阪府大阪市で開催される、第99回日本産業衛生学会に協賛します。当社は、尿中のナトリウムとカリウムの比率を測定できるナトカリ計や日常生活における運動強度を測れる活動量計のほか、心疾患の早期発見に役立つ心電計付き上腕式血圧計や携帯型心電計をブースで展示します。

日本産業衛生学会は、産業衛生・産業保健分野における日本最大級の学術団体です。職場における安全衛生や健康管理に関する学術研究の発展を推進し、職業性疾病の予防および労働者の健康保持・増進を図ることを目的として活動しています。今回の日本産業衛生学会のテーマは、「すべての働く人への産業保健―実践と学術の協働で挑む―」です。当社の展示ブースでは、産業保健の現場における健康管理の支援に役立つ機器として、ナトカリ計や活動量計など生活習慣を測る機器を中心に紹介します。また、血圧測定と一緒に心電図を記録でき危険な不整脈である心房細動の発見に役立つ心電計付き上腕式血圧計や、動悸や息切れなどの症状を感じた時に簡便に心電図を記録できる携帯型心電計なども展示します。

当社は循環器事業ビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げています。その実現に向けて、家庭および職域における継続的な血圧測定の普及と、危険な不整脈である心房細動の早期発見に取り組んでいます。当社は、これからも誰もが簡便に血圧測定や心電図を記録できる機器やサービスをグローバルに提供することで世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献していきます。

■第99回日本産業衛生学会の概要

企画運営委員長：林 朝茂（大阪公立大学大学院医学研究科産業医学）

森口 次郎（森口産業医事務所）

会期：2026年5月27日（水）～30日（土）

会場：大阪国際会議場（大阪府大阪市）

公式ホームページ ： https://convention.jtbcom.co.jp/sanei99/index.html

■今回ブースで紹介する主な機器

ナトカリ計 HEU-001F Na+K+scan

＜主な特長＞

・尿中のNa/K比（ナトカリ比）を測定

・高血圧の予防や治療における減塩・カリウム摂取の動機づけに便利

※本製品は医師や医療関係者が使用する研究用機器です

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HEU-001F/index.html



HEU-001F Na+K+scan本体

活動量計 Active style Pro HJA-750C

＜主な特長＞

・独自のアルゴリズムで歩行と生活活動を識別し、METs＊を算出

＊運動強度の単位。安静時を1とした場合、ある身体運動がその何倍のエネルギーを消費するかで、活動の強度を示すもの

※本製品は医師や医療関係者が使用する研究用機器です

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HJA-750C/index.html

Active style Pro HJA-750C本体

心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

＜主な特長＞

・血圧測定と一緒に心電図を記録

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/hcr-7800t.html



HCR-7800T本体

使用イメージ

アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）

携帯型心電計 HCG-8060T

＜主な特長＞

・携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ

・記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類

・スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00046000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/hcg-8060t.html

HCG-8060T本体 使用イメージ

携帯型心電計 HCG-8010T1

＜主な特長＞

・12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる

・本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録

・心電図波形と解析結果は、スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で確認。解析結果は、「心拍速め」「心拍遅め」「拍動に乱れ」「波形に乱れ」「乱れなし」「解析できません」の組み合わせで、計13種類で表示される

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器認証番号：305AABZX00059000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/hcg-8010t1.html



HCG-8010T1本体

アプリ画面イメージ（乱れなし） 使い方は、右手人さし指を指電極に、胸電極を素肌の左乳首の下約5cmに密着させるだけ