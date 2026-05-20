【帝国ホテル 大阪】フランス・パリ開催の国際コンクールにて若手スタッフ2名が入賞

大会名：第18回「若き才能エスコフィエ」国際コンクール

開催日：2026年4月16日（木）

サービス部門 第3位 森田 妃咲、料理部門 第4位 河南 春輝

（左）サービス部門日本代表：森田 妃咲、

（右）料理部門日本代表：河南 春輝

帝国ホテル 大阪に所属する若手スタッフ2名が2026年4月16日（木）、フランス パリで開催された国際エスコフィエ協会主催「若き才能エスコフィエ」国際コンクールで賞を獲得しました。レストラン 「カフェ クベール」所属の森田 妃咲はサービス部門で3位、同じくレストラン「カフェ クベール」に所属する河南 春輝は料理部門で4位入賞を果たしました。

また、各部門から1名ずつしか選出されない特別賞「プジョー賞」を日本代表の両名がダブル受賞する快挙を成し遂げました。

今回の世界大会出場権は、料理部門代表の河南が昨年8月に行われた国内選考会で４０名のエントリーの中から優勝を果たしたことにより獲得しました。なお、世界大会では料理部門とサービス部門両部門での審査が行われるため、河南と共にサービス部門の代表として森田が出場しました。

概要は次の通りです。







■第18回「若き才能エスコフィエ」国際コンクール 概要

「若き才能エスコフィエ」国際コンクールは、“近代フランス料理の父”と呼ばれるオーギュスト・エスコフィエ(1846-1935)の志を継ぐ国際エスコフィエ協会が主催するコンクールです。

出場資格は25歳以下で、料理部門とサービス部門があります。フランス、ヨーロッパ地区、アメリカ地区、アジア太平洋地区、日本の各地区から代表者8名（フランス・ヨーロッパ・アジア太平洋地区は各2名）が出場し、第18回となる2026年は、4月16日フランス・パリのパリ食卓芸術学校（EPMT）で開催されました。

料理部門のテーマは「自国の食材を3種類使用すること」です。河南は、日本の食材である「昆布・みそ・ユズ」を使用し、制限時間の6名分の料理を仕上げました。サービス部門のテーマは「あなたの国の春」です。森田は、テーブルコーディネートを中心に桜を使用し日本の春を表現しました。

結果発表を受けて 帝国ホテル 大阪チームでの集合写真

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【開 催 日】 2026 年 4 月 16 日（木）

【開催会場】フランス・パリ パリ食卓芸術学校（EPMT）

【出 場 者】サービス部門 森田 妃咲（もりた きさき）

3位入賞、特別賞「プジョー賞」受賞

料理部門 河南 春樹（かわなみ はるき）

4位入賞、特別賞「プジョー賞」受賞

【公式サイト】

・https://www.escoffier.or.jp/（一般社団法人日本エスコフィエ協会）

・https://disciplesescoffier.org/（国際エスコフィエ協会）

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【サービス部門代表 森田 妃咲 コメント】

社内選考会を勝ち抜き、栄誉ある世界大会において、第3位という結果を収めることができました。初の国際舞台ということもあり、当日は大変緊張しましたが、今日まで重ねてきた訓練の成果を発揮でき、身の引き締まる思いです。優勝には届かなかった悔しさはありますが、世界の頂点に触れ、多くの学びと刺激を得られたことは、私にとって財産となりました。こうした結果を残させたのも、日頃より熱心にご指導いただいた上司や先輩方、職場の仲間たちの支えがあったからこそと、深く感謝しております。

今回の経験を糧に、今後も世界に通用するサービスを体現できるよう、より一層の研鑚に励んでまいります。

■森田 妃咲 プロフィール

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2002年生まれ（24歳） 滋賀県出身

2023年 京都外国語専門学校 英米語学科 卒業

2023年4月 帝国ホテル入社、帝国ホテル 大阪 営業部 料飲課

レストラン第二 中国料理「ジャスミンガーデン」

2024年10月 帝国ホテル 大阪 営業部 レストラン課

レストラン第一 カジュアルレストラン「カフェ クベール」

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【料理部門代表 河南 春輝 コメント】

日本代表選考会を経て、世界大会という大きな舞台に向けて練習を積み重ねてまいりました。練習に専念できる環境を整え、温かく送り出してくれた職場の皆様のサポートに、心より感謝しています。4位入賞だったことに悔しさも残りますが、世界各国の料理人と競い合ったことで、自身の料理の現在地を知る大変有意義な時間となりました。

大会を通じて得た新しい視点や刺激を今後の業務に生かし、より一層のスキルアップを目指してまいります。

■河南 春輝（かわなみ はるき）プロフィール

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2003年生まれ（23歳）大阪府 八尾市出身

2023年 大阪調理製菓専門学校 和泉校 調理総合本科 卒業

2023年4月 帝国ホテル入社、帝国ホテル 大阪 調理部 調理課

調理（カフェ クベール）

2023年7月 帝国ホテル 大阪 調理部 調理課 調理

（宴会コールド）

2024年4月 帝国ホテル 大阪 調理部 調理課 調理

（カフェ クベール）

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