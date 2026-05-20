芝ざくら植栽70年記念事業実行委員会(北海道滝上町)は、2026年5月21日(木)から5月23日(土)までの3日間、芝ざくら滝上公園にて、夜の芝ざくらを幻想的に彩る夜間イルミネーションイベント「TAKINOUE PINK AURORA(たきのうえピンクオーロラ)」を開催いたします。





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滝上町が誇る広大な芝ざくらの丘が、「夜にきらめく、あたらしい芝ざくら」をテーマに、これまでにない全く新しい姿へと生まれ変わります。最新の光の演出により、まるで夜空に現れたピンクのオーロラが大地を包み込むような、幻想的で圧倒的な景色をお届けします。





本期間中、一般公開に先立ちまして、メディア・報道関係者の皆様、および関係者各位を対象とした「先行公開日」を5月20日(水)に開催いたします。一足先に、暗闇に浮かび上がるピンクの絶景を取材・撮影いただける機会となりますので、ぜひ貴社媒体にてご取材・ご紹介いただけますようお願い申し上げます。









【「TAKINOUE PINK AURORA」イベント概要】

開催期間： 2026年5月21日(木) ～ 5月23日(土)

点灯時間： 18：30 ～ 20：30

開催場所： 芝ざくら滝上公園(北海道紋別郡滝上町元町)

主催 ： 芝ざくら植栽70年記念事業実行委員会