株式会社メディコス・エンタテインメント(本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 拓己、以下 メディコス・エンタテインメント)は、Netflixにて2026年3月に第1話である1st STAGEが配信されたアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』より、謎のアウトロー「ジャイロ・ツェペリ」とその愛馬「ヴァルキリー」を大型スタチュー化。

2026年5月15日(金)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始いたします。

(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もございますので、あらかじめご了承ください)









■超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」

art_gyro&valkyrie_01

art_gyro&valkyrie_02

art_gyro&valkyrie_03

art_gyro&valkyrie_04

art_gyro&valkyrie_05

art_gyro&valkyrie_06

art_gyro&valkyrie_07

art_gyro&valkyrie_08

art_gyro&valkyrie_09

art_gyro&valkyrie_10

art_gyro&valkyrie_11

art_gyro&valkyrie_12

art_gyro&valkyrie_13





【商品説明】

アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』より、初の大型スタチュー登場ッ！！

超像Artコレクションにて、「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」が立体化！！





とある目的のために北米大陸横断レース「スティール・ボール・ラン」に参加する謎のアウトロー「ジャイロ・ツェペリ」。

愛馬「ヴァルキリー」の手綱を操り、今にも荒野へ駆け出さんとする姿を全高・横幅共に30cmを超える迫力あるサイズにて再現いたしました。





トレードマークの金歯を光らせ不敵な笑みを浮かべるジャイロは、今にも「ニョホホ」という笑い声が聞こえてきそうな表情に。

右手には『回転』の技術を込めて操る鉄球を構え、右腰のホルスターにはもう1つの鉄球が。

風を受けダイナミックに翻るマントは、さらなる躍動感を演出しています。

ヴァルキリーは、丁寧に塗り分けられた陰影により疾走する馬の筋肉の動きを再現。

小さく靡くたてがみと大きく揺れる尻尾にもご注目ください。

台座には削られた岩肌から立ち込める砂煙。レースの臨場感が味わえる仕上がりに。





鉄球を片手に愛馬に跨り、レースを駆けるジャイロ。

「スティール・ボール・ラン」の世界観あふれる姿にて、ぜひお手元でお楽しみください！！









【商品情報】

商品名 ：超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」

作品名 ：アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』

発売月 ：2026年12月予定

価格(税抜) ：26,000円

価格(税込) ：28,600円

材質 ：PVC＆ABS

仕様 ：彩色済完成品フィギュア

サイズ ：全高約310mm・横幅約360mm(ノンスケール)

特典 ：「交換頭部＆回転鉄球パーツ」

原型制作 ：智紀(ピンポイント)

彩色 ：アンドウケンジ×ピンポイント

企画・製造・発売元：株式会社メディコス・エンタテインメント









★MEDICOS ONLINE SHOP限定特典付属！

MEDICOS ONLINE SHOPにて超像Artコレクション「ジャイロ・ツェペリ＆ヴァルキリー」をご予約・ご購入いただくと「交換頭部＆回転鉄球パーツ」をプレゼント！





art_gyro&valkyrie_bonusparts_01

art_gyro&valkyrie_bonusparts_02

art_gyro&valkyrie_bonusparts_03





【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】

https://medicos-e-shop.net/products/detail/38594





〈予約受付期間〉

2026年5月15日(金)12:00～2026年7月28日(火)





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。





(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会









☆予約フィギュア情報

アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』より、「ジャイロ・ツェペリ」がねんどろいどになって登場！！

表情パーツには不敵な笑みを浮かべた「クール顔」に加え、「ニョホホ顔」「戦闘顔」をご用意。

オプションパーツには、「鉄球」「鉄球エフェクト」「双眼鏡」など作中登場アイテムが付属。





「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ」

nendoroid_gyro





さらに、愛馬「ヴァルキリー」が付属したDX版も登場！

ヴァルキリーの両前足は可動式となっており、躍動感ある姿も再現可能。

DX版専用の台座・支柱が付属し、ヴァルキリーの背にジャイロを乗せてお楽しみいただけます！





「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ DX」

nendoroid_gyro_dx





【MEDICOS ONLINE SHOP】ならびに【GOODSMILE ONLINE SHOP】にてご予約・ご購入いただくと、特典「クマちゃん＋手首パーツ」をプレゼント！！





nendoroid_gyro_bonusparts





【メディコスオンラインショップ 購入ページURL】

〇「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ」

https://medicos-e-shop.net/products/detail/37844





〇「ねんどろいど ジャイロ・ツェペリ DX」

https://medicos-e-shop.net/products/detail/37618





〈予約受付期間〉

2026年3月19日(木)12:00～2026年6月11日(木)21:00





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※製造上の都合により発送が予定より遅延する可能性がございます。





(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SBR製作委員会









今後もアニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』より、新作フィギュア登場予定！！

メディコス・エンタテインメント公式Xにて随時新情報公開！！お見逃しなく！！









【公式サイト】アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』

https://jojo-portal.com/anime/sbr/





【公式X】『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ公式

https://x.com/anime_jojo









【メディコス・エンタテインメントについて】

株式会社メディコス・エンタテインメントは、主にフィギュア・キャラクターグッズの企画・製造・販売を行っております。納得いくものが出来なければ製品を発売しないという基本方針のもと「超像可動シリーズ」の完成度はフィギュア業界において非常に高い評価を得ております。近年はアニメーション事業やグッズ事業への展開を行いながら多くのお客様にエンターテインメントをご提供すべく運営をしております。





事業内容：映画・テレビ・ビデオ・LD・DVDの企画・製作・販売

フィギュアの企画・制作・販売

キャラクターグッズの企画・制作・販売





最新情報は公式サイトやSNSで随時更新しております。是非ご覧ください。





株式会社メディコス・エンタテインメント

【公式サイト】

https://www.medicos-e.net/





【メディコスオンラインショップ】

https://medicos-e-shop.net/





【X(ジョジョ)】

https://x.com/medicos_et_j





【X(総合)】

https://x.com/medicos_et_02





【Instagram(ジョジョ)】

https://www.instagram.com/medicos_entertainment_official/