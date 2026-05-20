株式会社OSGコーポレーション(本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 啓輔、以下「OSGコーポレーション」)は、2026年5月15日に開催された「ひと涼みアワード2026」「官民連携暑さ対策シンポジウム2026」(主催：熱中症予防声掛けプロジェクト／後援：環境省、文部科学省、総務省消防庁)において、熱中症予防啓発の取り組みが評価され最優秀賞「リアル啓発部門」を受賞いたしました。業界唯一の11年連続の最優秀賞受賞となります。





また、最優秀賞を受賞した企業18社の中から、同プロジェクト加盟企業団体7,394団体および熱中症対策アドバイザー25,265人が投票で選出する、最も効果的に熱中症予防の啓発活動を実施した企業・団体へ贈られる「トップランナー賞」(企業部門)を受賞いたしました。

これにより、最優秀賞「リアル啓発部門」と「トップランナー賞」のW受賞となりました。





ひと涼みアワード2026「トップランナー賞」受賞





■2025年熱中症予防啓発の取り組み

OSGコーポレーションは、「ステハジ」プロジェクトの一環として、大阪・関西万博会場へ給水スポットを52台設置いたしました。この給水スポットの設置は、来場者および運営スタッフへの「気候変動対策、熱中症予防、プラスチックごみ削減」の意識啓発を目的として実施いたしました。また、OSGコーポレーションは会場でサポートする全社員が「熱中症対策アドバイザー」の資格を取得し、会場で来場者や運営スタッフへ「マイボトルでのこまめな水分補給と給水」の声掛けを行いました。





トップランナー賞(企業・民間団体部門)表彰





■大阪・関西万博での4つのエビデンス

大阪・関西万博での給水スポット啓発では、「4つのエビデンス」が示されました。1つ目は、会場に訪れた2,500万人以上の来場者の皆様が1,200万回以上の給水体験を行っていただくことができました。2つ目は、給水スポットでマイボトルを使用して給水を行った人が開幕当初は12％でしたが、開幕から1ヶ月後以降は半数を超え来場者の「行動変容」につながりました。3つ目は、当初会場来場者の1人当たりのごみの排出量を344gと予想していたところ、結果は179gと予想の約半分となりました。最後の4つ目は2,500万人以上が来場した国際イベントで「熱中症による死亡者がゼロ」で終えることが出来ました。OSGコーポレーションは、今後も「ステハジ」プロジェクトの取り組みを通じて、全国の共創メンバーと共に、マイボトルでのこまめな水分補給と、マイボトルの中身が無くなれば給水スポットで給水する「新たな選択」を拡げてまいります。





大阪・関西万博での給水スポット

熱中症対策アドバイザー来場者への声掛け

熱中症対策アドバイザー運営スタッフへの声掛け





■「ステハジ」プロジェクトについて

「ステハジ」プロジェクトは、“使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通して、誰でも・毎日・どこでも、少しの意識と行動で、海洋プラスチック問題や使い捨てから生まれる、その他様々な社会課題を個人・企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブが一体となって啓発・実践し行動変容に取組むプロジェクトです。





◆2026年5月18日現在、507団体が加盟しております。

OSGコーポレーション「ステハジ」 ホームページ

https://www.osg-nandemonet.co.jp/sustainability/sutehaji.html





「ステハジ」プロジェクト





【会社概要】

会社名 ： 株式会社OSGコーポレーション

代表者名 ： 代表取締役社長 山田 啓輔

資本金 ： 6億100万円

上場市場 ： 東証スタンダード市場(6757)

本社所在地： 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-26-3 OSG 本社ビル

事業内容 ： “健康と環境”をキーとした生活密着型商品の開発・製造・販売

URL ： https://www.osg-nandemonet.co.jp/