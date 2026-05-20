神奈川県海老名市のレンブラントホテル海老名（所在地：神奈川県海老名市中央、総支配人：早嵜 慶一郎）は、2026年6月19日（金）より開催予定の『恐竜ビアガーデン ～ジュラシックナイト～』実現に向けて実施するクラウドファンディングが、開始から19日で目標金額の100％（521,000円／支援者37名）を突破したことをお知らせいたします。プロジェクトは5月31日（日）まで継続いたします。

プロジェクト概要

このプロジェクト「【海老名】大人も子どもも夢体験ができる『恐竜ビアガーデン』を作りたい！」は、海老名の夏の風物詩として恒例となったレンブラントホテル海老名のビアガーデンで、地域のみなさまが家族やご友人と楽しめる特別な体験空間を作りたいと考え立ち上げたものです。 2023年から2025年まで開催した人気企画『海賊ビアガーデン ～カリビアンナイト～』は一旦封印し、さらに多くの方に足を運んでいただき、大人から子どもまで楽しめる特別な空間を提供するために選んだテーマが恐竜。『恐竜ビアガーデン ～ジュラシックナイト～』です。 ホテルのブッフェレストラン「アルエット」を舞台に、恐竜の世界観を楽しみながら食事ができるエンターテインメント型ビアガーデン。子どもたちは恐竜に出会えるワクワクを、大人には心解き放たれる非日常の体験を提供することを目指しています。

目標金額100％達成の背景

わたしたちは、【ビアガーデン＝飲むところ】ではなく、【ビアガーデン＝楽しいところ】という考え方をもとに、恐竜×ビアガーデンという企画を立案しました。子どもだけではなく、大人にとってもワクワクする夢とロマンあふれる恐竜の世界に対して、ホテルのお客様はじめ地域のみなさまからも反響をいただき、おかげさまで多くのご支援や応援をいただくことができました。 支援者の皆様には多大なるご支援ならびに、あたたかい応援メッセージをいただきましたことに深く御礼申し上げます。

プロジェクト達成によりめざすもの

～誰もが集える地域のコミュニケーションスペースに～ 海老名市は都心からもアクセスがよく、また海や山などの自然からもほどよい距離で、住む人、働く人など大勢の人々が行きかう街です。その駅徒歩圏において、レンブラントホテル海老名は“誰もが集える地域のコミュニケーションスペースでありたい”と考えています。だからこそ、ビアガーデンも単なる飲食の場にとどめず体験価値を生み出すことを大切にしています。 本プロジェクトにより、神奈川県の中央に位置する海老名近郊の地域活性化と、家族で気軽に楽しめる新しいエンターテインメントづくりが実現できると考えております。 6月19日（金）のビアガーデンオープンに向けて、大人と子どもが一緒になって夢体験ができる空間づくりの準備を進めてまいります。 また、プロジェクトは5月31日（日）まで継続いたします。引き続きご支援・応援をお願いいたします。

支援者限定リターンのご紹介

（一部抜粋） 1,000円：お礼メッセージ 3,000円：お礼メッセージ＋選べるスマホ壁紙 5,000円：ランチバイキングペアご招待 5,000円：ビアガーデン1名様ご招待 30,000円：ビアガーデン6名様ご招待 30,000円：ペア宿泊ご招待（朝食付き） 50,000円：ペア宿泊＋ビアガーデンご招待 50,000円/100,000円：創設メンバーとして会場にお名前掲示！ 50,000円/100,000円：あなたの名前がメニュー名に！ ※たくさんのご支援により一部リターンは受付終了となりました。ご了承ください。

クラウドファンディング実施概要

プロジェクト名：【海老名】大人も子どもも夢体験ができる『恐竜ビアガーデン』を作りたい！ 実施施設：レンブラントホテル海老名（株式会社レンブラントホテルマネジメント） クラウドファンディングプラットフォーム：CAMPFIRE 実施期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日） 特徴：恐竜をテーマとしたビアガーデンの実現を目指すプロジェクト プロジェクトURL： https://camp-fire.jp/projects/944793/view

ビアガーデン開催概要

ビアガーデン名：「恐竜ビアガーデン ～ジュラシックナイト～」 期間：2026年6月19日（金）～9月27日（日） 営業時間：17:30～21:00（最終入店：19:30／料理・ドリンク終了：20:30） 定休日：火曜日（祝日は営業） 会場：レンブラントホテル海老名 中庭テラス（屋外） 受付：ホテル1F レストラン「アルエット」 料金（税込）： 【大人一般】5,800円 【前日迄の予約割引】5,500円（※） 【月・木お得DAY（祝日除く）】5,300円 【中高生】4,500円 【小学生】2,000円 【未就学児】800円 【3歳以下】無料 （※）予約割引5,500円は、公式からのご予約（ウェブ/お電話/店頭）に限ります。 ビアガーデン公式ページURL： https://rembrandt-group.com/ebina/18759.html ご予約・お問い合わせ：レストラン「アルエット」TEL.046-235-9828(10:00～18:00｜火曜定休)

施設概要｜レンブラントホテル海老名

鉄道３線（小田急線・相鉄線・JR）が乗り入れ、圏央道からもアクセス良好な海老名駅から徒歩8分。シンプルでエレガンスなゲストルームと和洋2つのレストラン、結婚式場、宴会場、会議室をそなえ地域のあらゆるニーズに対応。ホスピタリティあふれるおもてなしと美食でお客様をお迎えいたします。 【所在地】〒243-0432 神奈川県海老名市中央2-9-50 【アクセス】小田急線、相鉄線、JR相模線・海老名駅東口から徒歩８分 【電話番号】046-235-4411（代表） https://rembrandt-group.com/ebina