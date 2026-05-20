全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、上質な大人の趣味を体験する番組「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」を放送いたします。5月21日（木）夕方6時30分～は、「ジーンズ作り」をお届けします。

1．「シャイニングタイム-週末 大人の趣味時間-」概要

番組MCの大橋大記がLDH所属の豪華ゲストと共に、人生を豊かにする「シャイニングなひととき」を過ごす上質なドキュメント・バラエティです。成熟した大人にこそ必要な「心を満たす週末ライフ」をテーマに、旬のスポットや話題のアクティビティ、知る人ぞ知る趣味の世界など、大人の知的好奇心をくすぐる体験をお届けします。 アウトドアなどの「動の趣味」から、コーヒーやワインを嗜む「静の趣味」まで、様々な角度から上質な遊びを提案。単なる情報にとどまらず、体験を通じて生まれる心の豊かさと発見を映し出す、雑誌「Safari」とも連動した新しいライフスタイル番組です。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/shining-time/

2．放送時間・番組内容

5月21日（木）夕方6時30分～7時00分 #7「ジーンズ作り」

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=Ue_wLM3tbOs

BALLISTIK BOYZの日髙竜太さんをゲストにお迎えして、ジーンズ作りを体験できる「Betty Smith恵比寿工房」を訪問。ボタンやリベットを選び、自分の手で取り付けるという、国内でも岡山と恵比寿の2か所でしか味わえない特別な体験に挑みます。大のジーンズ好きである日髙さんも自作ジーンズに大興奮。果たして、自分好みに仕上げることは出来るのか？ 都心で、夢中になれるシャイニングなひとときを過ごします。 ■出演：大橋大記、日髙竜太（BALLISTIK BOYZ）

3．出演者プロフィール

■大橋大記（おおはし だいき） 1971年6月18日生まれ。大阪府出身。 15歳から26歳までビジュアル系のボーカル、学生時代は不登校気味。26歳から29歳までサラリーマン生活を開始。その後起業し、現在は創業20年を超える空調会社と不動産会社の2社の社長業を継続しながらタレント・俳優・MCとして活動中。

■日髙竜太（ひだか りゅうた） 1996年1月11日生まれ。宮崎県出身。 2019年5月、BALLISTIK BOYZとしてメジャーデビュー。デビューアルバムはオリコン週間ランキング1位を獲得。7月より全国ライブツアーが開始。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。