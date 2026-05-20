国立研究開発法人水産研究・教育機構(水研機構)および一般社団法人マリノフォーラム21は、水産庁委託事業「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実証事業」、「ウナギ種苗の商業化に向けた大量生産システムの実用化事業」等において、長年にわたりウナギ人工種苗(シラスウナギ)量産技術の開発に取り組んできました。近年は技術開発の進展が目覚ましく、完全養殖ウナギを安定して生産できるようになり、かつ、コストも大幅に低減してきています。山田水産株式会社は、令和4年度から当該事業に参画し、水研機構から様々な技術指導を受けながら、その再現性の確認を担ってきました。また、令和6年以降は2年連続で水研機構と同等の効率で、年間10,000尾以上の完全養殖シラスウナギの生産に成功しており、技術移転の受け皿としてだけではなく、機構と共同でシラスウナギ量産技術の改良を行っている状況です。この様な背景をもとに、この度、委託事業で生産された完全養殖シラスウナギを当社にて成鰻まで養殖し、蒲焼に加工して、当社の山田のうなぎ(日本橋三越本店、築地の専門店)やイオングループのEC販売チャネルにて試験販売を実施することにしました。完全養殖ウナギ蒲焼の試験販売は世界初の事例であり、今後の完全養殖ウナギの商業化を考える上で、非常に大きな一歩になると考えます。









■商品概要

世界初の販売となる山田のうなぎ完全養鰻

※画像はイメージです





商品名 ： 山田のうなぎ完全養鰻

内容量 ： ギフト箱(2尾セット)

参考価格： 9,720円(税込)＋送料 ※山田水産公式オンラインショップでの予定販売価格

販売期間： 5月29日(金)～ ※規定数量に達し次第、販売終了となります。

販売場所： 山田水産公式オンラインショップ( https://yamadasuisan.shop/ )

山田のうなぎ うな骨らーめん 築地本店