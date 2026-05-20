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ESG投資指標のDow Jones Best-in-Class World Indexの構成銘柄に8年連続で選定
株式会社ニコンは、世界的なESG（環境・社会・ガバナンス）投資指標のDow Jones Best-in-Class Indices※1において、Dow Jones Best-in-Class World IndexおよびDow Jones Best-in-Class Asia Pacific Indexの構成銘柄に8年連続で選定されました。
この指標は、米国のS&P Dow Jones Indices社のサステナビリティに関する株式指標で、毎年、世界の大手企業を対象に「ガバナンス/経済」「環境」「社会」の側面から企業を評価し、持続可能性に優れた企業を選定するものです。 Dow Jones Best-in-Class World Indexでは、世界約3,500社の中から、業種別の上位（約10％）に入る企業が構成銘柄として選定されます。
ニコンはこの他に、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が採用しているESG指数の構成銘柄のうち、国内株式を対象とするすべてのESG指数※2の構成銘柄に選定されています。
ニコングループは、企業理念「信頼と創造」のもと、事業を通じた社会価値の「創造」と、人・社会・地球環境への取り組みによる「信頼」の向上により、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に努めていきます。
※1 2025年2月、Dow Jones Sustainability Indicesから名称変更がありました
※2 「FTSE JPX Blossom Japan Index」、「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」、「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」、「MSCI日本株女性活躍指数」、「Morningstar日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除くREIT）」（2026年5月20日時点）
関連リンク
サステナビリティ
https://www.jp.nikon.com/company/sustainability/
プレスリリース
https://www.jp.nikon.com/company/news/2026/0520_01.html
この指標は、米国のS&P Dow Jones Indices社のサステナビリティに関する株式指標で、毎年、世界の大手企業を対象に「ガバナンス/経済」「環境」「社会」の側面から企業を評価し、持続可能性に優れた企業を選定するものです。 Dow Jones Best-in-Class World Indexでは、世界約3,500社の中から、業種別の上位（約10％）に入る企業が構成銘柄として選定されます。
ニコングループは、企業理念「信頼と創造」のもと、事業を通じた社会価値の「創造」と、人・社会・地球環境への取り組みによる「信頼」の向上により、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に努めていきます。
※1 2025年2月、Dow Jones Sustainability Indicesから名称変更がありました
※2 「FTSE JPX Blossom Japan Index」、「FTSE JPX Blossom Japan Sector Relative Index」、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」、「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」、「MSCI日本株女性活躍指数」、「Morningstar日本株式ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除くREIT）」（2026年5月20日時点）
関連リンク
サステナビリティ
https://www.jp.nikon.com/company/sustainability/
プレスリリース
https://www.jp.nikon.com/company/news/2026/0520_01.html