アクション俳優・大東賢、令和版「バトルクーリエ」で“効かせる”パワー系アクションを展開
アクション俳優・大東賢が監督・主演を務めるパワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」では、“効かせる”パワー系アクションが大きなテーマとなっている。
近年のアクション作品では、スピード感や華麗な動きを重視した演出が増える中、大東賢は「重量感」「存在感」「実戦性」を重視。
元アームレスリング日本王者として培った肉体表現を活かし、一撃の重みを感じさせる独自のアクションスタイルを追求している。
同作では、パワードスーツや格闘アクションに加え、令和版「バトルクーリエ」としての世界観も展開。
SNSやニュース配信などでも、「パワー系アクション」「効かせるアクション」というキーワードと共に注目が集まり始めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349752/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢は「身体の迫力や一撃の説得力を感じるアクションを表現したい」と語る。
今後も大東賢は、日本独自の“効かせる”パワー系アクションを発信していく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349752/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349752/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
近年のアクション作品では、スピード感や華麗な動きを重視した演出が増える中、大東賢は「重量感」「存在感」「実戦性」を重視。
元アームレスリング日本王者として培った肉体表現を活かし、一撃の重みを感じさせる独自のアクションスタイルを追求している。
同作では、パワードスーツや格闘アクションに加え、令和版「バトルクーリエ」としての世界観も展開。
SNSやニュース配信などでも、「パワー系アクション」「効かせるアクション」というキーワードと共に注目が集まり始めている。
アクション俳優・大東賢は「身体の迫力や一撃の説得力を感じるアクションを表現したい」と語る。
今後も大東賢は、日本独自の“効かせる”パワー系アクションを発信していく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349752/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349752/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ