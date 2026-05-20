ロックウェル・オートメーションとActemium社、AI活用で冷凍設備のエネルギー消費を17%削減
PlantPAx(R)を活用した自律型アプリケーションが冷凍システムの最適運転を継続的に改善し、エネルギーコストと設備負荷の低減に貢献
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349696/images/bodyimage1】
産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーションは、冷凍食品製造において大きな電力を消費する冷凍設備の効率向上を支援しています。最新DCS（分散制御システム）である「PlantPAx(R) (*1)」は、パートナーネットワークのメンバーであるActemium社が開発した新たな自律型AIアプリケーションの基盤として機能しています。本アプリケーションは、産業用冷凍設備において、エネルギー効率の高い運転を継続的に実現します。
(*1) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/process-solutions/process-systems/plantpax-distributed-control-system.html
Actemium社は、冷凍ポテトの大手製造企業向けに、「RtCOP」（Real-Time Coefficient of Performance：リアルタイム性能係数）と呼ばれるアプリケーションを開発しました。RtCOPは、導入企業においてエネルギー効率を17%向上し、拠点あたり年間約13万米ドルのコスト削減を実現しています。また、冷凍設備への負荷も軽減され、長期的な設備信頼性の向上にも寄与しています。RtCOPは、常時稼働する仮想オペレータとして機能します。システム能力や効率、環境条件をリアルタイムで分析し、コンプレッサ、コンデンサ、蒸発器の最適な組み合わせを自動的に判断・制御します。
Actemium社大西洋カナダ地区のゼネラルマネージャーであるジム・ギリス氏は次のように述べています。「自律的な最適化は、食品メーカーにとってエネルギーの節約、コスト削減、人的負担の軽減に貢献します。エネルギー効率の観点から設備の優先順位をリアルタイムで継続的に判断することは、人間のオペレータには困難です。本ソリューションは、食品製造における冷凍システムの在り方を大きく変える可能性を秘めています。」
本ソリューションは、ロックウェル・オートメーションのPlantPAx DCS上で稼働し、リアルタイムデータへのアクセス、高速処理能力、システムの可視性を活かして継続的な自律最適化を可能にします。産業用冷凍設備は、工場全体の電力消費の最大70%を占めるとされており、食品製造における最も重要な省エネ機会の一つです。これまで、これらの設備は主に冷却需要を満たすことを目的として運用されてきましたが、運転性能の変化を継続的に評価するための時間やツールが不足していたのが実情です。
ロックウェル・オートメーションのコマーシャルマーケティングマネージャーであるクリス・ドーナンは、次のように述べています。「冷凍技術のような専門分野での人材不足や、効率化・持続可能性への要求が高まる中、RtCOPのようなソリューションの重要性は増しています。先進的なPlantPAx DCSがAI主導の自律型アプリケーションを実現し、Actemium社のような経験豊富なパートナーがそれを実用化しています。」
Actemium社は本ソリューションを複数の冷凍プラントへ展開しています。KPIダッシュボードにより、複数拠点のパフォーマンスの可視化や効率のベンチマーク比較が可能となっています。Actemium社とロックウェル・オートメーションの取り組みについては、こちら(*2)をご覧ください。
(*2) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/case-studies/refrigeration-energy-ai.html
ロックウェル・オートメーションの食品・飲料業界向けソリューションの詳細については、こちら(*3)をご覧ください。
(*3) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/industries/food-beverage.html
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル･オートメーション(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2025年度末現在約26,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現については、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com/ja-jp
Actemiumについて
Actemiumは、40カ国で顧客に向けたカスタマイズソリューションおよびサービスを提供しています。400のローカルビジネスユニットの専門性を結集し、産業のライフサイクル全体にわたり価値創出を実現しています。24,400人の専門家が「産業は持続可能な社会の構築に不可欠である」という信念のもと、グローバルなパフォーマンス向上に貢献しています。詳細はホームページをご覧ください。https://www.actemium.com
配信元企業：ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
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産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーションは、冷凍食品製造において大きな電力を消費する冷凍設備の効率向上を支援しています。最新DCS（分散制御システム）である「PlantPAx(R) (*1)」は、パートナーネットワークのメンバーであるActemium社が開発した新たな自律型AIアプリケーションの基盤として機能しています。本アプリケーションは、産業用冷凍設備において、エネルギー効率の高い運転を継続的に実現します。
(*1) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/process-solutions/process-systems/plantpax-distributed-control-system.html
Actemium社は、冷凍ポテトの大手製造企業向けに、「RtCOP」（Real-Time Coefficient of Performance：リアルタイム性能係数）と呼ばれるアプリケーションを開発しました。RtCOPは、導入企業においてエネルギー効率を17%向上し、拠点あたり年間約13万米ドルのコスト削減を実現しています。また、冷凍設備への負荷も軽減され、長期的な設備信頼性の向上にも寄与しています。RtCOPは、常時稼働する仮想オペレータとして機能します。システム能力や効率、環境条件をリアルタイムで分析し、コンプレッサ、コンデンサ、蒸発器の最適な組み合わせを自動的に判断・制御します。
Actemium社大西洋カナダ地区のゼネラルマネージャーであるジム・ギリス氏は次のように述べています。「自律的な最適化は、食品メーカーにとってエネルギーの節約、コスト削減、人的負担の軽減に貢献します。エネルギー効率の観点から設備の優先順位をリアルタイムで継続的に判断することは、人間のオペレータには困難です。本ソリューションは、食品製造における冷凍システムの在り方を大きく変える可能性を秘めています。」
本ソリューションは、ロックウェル・オートメーションのPlantPAx DCS上で稼働し、リアルタイムデータへのアクセス、高速処理能力、システムの可視性を活かして継続的な自律最適化を可能にします。産業用冷凍設備は、工場全体の電力消費の最大70%を占めるとされており、食品製造における最も重要な省エネ機会の一つです。これまで、これらの設備は主に冷却需要を満たすことを目的として運用されてきましたが、運転性能の変化を継続的に評価するための時間やツールが不足していたのが実情です。
ロックウェル・オートメーションのコマーシャルマーケティングマネージャーであるクリス・ドーナンは、次のように述べています。「冷凍技術のような専門分野での人材不足や、効率化・持続可能性への要求が高まる中、RtCOPのようなソリューションの重要性は増しています。先進的なPlantPAx DCSがAI主導の自律型アプリケーションを実現し、Actemium社のような経験豊富なパートナーがそれを実用化しています。」
Actemium社は本ソリューションを複数の冷凍プラントへ展開しています。KPIダッシュボードにより、複数拠点のパフォーマンスの可視化や効率のベンチマーク比較が可能となっています。Actemium社とロックウェル・オートメーションの取り組みについては、こちら(*2)をご覧ください。
(*2) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/case-studies/refrigeration-energy-ai.html
ロックウェル・オートメーションの食品・飲料業界向けソリューションの詳細については、こちら(*3)をご覧ください。
(*3) https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/industries/food-beverage.html
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル･オートメーション(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、2025年度末現在約26,000名の社員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現については、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com/ja-jp
Actemiumについて
Actemiumは、40カ国で顧客に向けたカスタマイズソリューションおよびサービスを提供しています。400のローカルビジネスユニットの専門性を結集し、産業のライフサイクル全体にわたり価値創出を実現しています。24,400人の専門家が「産業は持続可能な社会の構築に不可欠である」という信念のもと、グローバルなパフォーマンス向上に貢献しています。詳細はホームページをご覧ください。https://www.actemium.com
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