ぼやけた画像を高画質化する方法｜AIツール・Photoshopで解像度を上げる
Tenorshare Co., Ltd.は、5月15日（金）、AI高画質化・ファイル修復ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、修復後のファイルを一覧で確認・管理できる「修復履歴」機能を新たに追加。さらに、修復ファイルの書き出し時に保存形式を選択できるようになり、よりスムーズで柔軟な修復フローを実現しました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://psce.pw/94df65
画像の解像度が低いと、せっかくの写真もぼやけて見えたり、細部が粗く見えたりしてしまいます。特に古い写真やSNSから保存した画像は、拡大すると画質の劣化が目立つことがあります。
そこで本記事では、PCで画像の解像度を上げる方法をわかりやすく解説します。AI高画質化ツールやPhotoshopを使った方法を中心に、初心者でも実践しやすい手順を紹介するので、画像をより鮮明にしたい方はぜひ参考にしてください。
パート1．ぼやけた画像の解像度を上げる方法3選
まずは、Windows標準機能、AIツール、Photoshopを使った3つの画像解像度向上方法を紹介します。
方法1：Windowsアプリ「フォト」「ペイント」で画像解像度を向上
実は、Windowsの「フォト」や「ペイント」アプリでも、簡単に解像度を向上させることができます。これらのアプリを使えば、特別なソフトウェアをインストールせずに、素早く画像を改善可能です。
「フォト」アプリの使い方：
手順１．「フォト」アプリで解像度を変更するには、まず画像を開き、上部メニューの「…」ボタンをクリックして、「画像のサイズ変更」を選択します。
手順２．画像の幅と高さを「ピクセル」または「パーセント」で指定でき、ファイル形式「.jpg」「.png」「.tif」「.bmp」も選択可能です。最後に、「保存」をクリックすれば完了です。
「ペイント」アプリの使い方：
手順１．「ペイント」アプリで解像度を変更するには、まず画像を開き、上部メニューの「サイズ変更」を選択します。
手順２．「フォト」アプリと同様に、「ピクセル」や「パーセント」を使って画像の幅と高さを調整できます。
手順３．調整後、「ファイル」の左上にある「名前を付けて保存」をクリックし、ファイル形式を選択し書き出します。
方法2：AI高画質化ツール「4DDiG File Repair」で解像度を上げる
写真の解像度を上げる作業は、Windows標準ツールだけでは限界があります。そこで役立つのが、AI高画質化ソフト「4DDiG File Repair」です。
このツールは、AI技術を活用してぼやけた画像や低解像度の写真を自動補正し、より鮮明な画質へ改善できます。JPEGやPNGなど幅広い画像形式に対応しているほか、ノイズ除去や細部補完にも対応しており、古い写真や画質が劣化した画像の高画質化にも適しています。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repairを無料体験：https://psce.pw/94df65
手順１．4DDiG File Repairを起動します。プログラムのインターフェイスで、「AI高画質化」タブの「写真高画質化」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349866/images/bodyimage1】
手順２．「写真を追加する」ボタンをクリックして、高画質化したい写真を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349866/images/bodyimage2】
手順３．AIモデルを選択し、解像度を調整した後、「今すぐ高画質化」ボタンをクリックすると、ソフトウェアが高画質化を開始します。高画質化処理が完了したら、プレビューで元の写真と高画質化された写真を比較します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349866/images/bodyimage3】
手順４．右下の「エクスポート」をクリックすると、高画質化した写真がパソコンに保存されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349866/images/bodyimage4】
方法3：Photoshopで画像の解像度を上げる
Photoshopは、写真編集の世界で標準的なツールとして広く使用されており、解像度の向上にも非常に効果的です。特に、詳細な編集やプロフェッショナルな仕上がりを求める場合、Photoshopは他のツールにはない強力な機能を提供します。
解像度を上げることに関しても、精度と品質を損なうことなく、非常に高いレベルで修正することが可能です。画像の解像度を上げるための簡単な3つのステップを紹介しましょう。
手順１．Photoshopを起動し、解像度を上げたい画像を開きます。画像を開いたら、上部のメニューから「画像」→「画像サイズ」を選択します。
手順２．上部の「イメージ」タブから「画像解像度」を選びます。
手順３．ウィンドウに「高さ」や「幅」などさまざまなパラメータが表示されます。これらを変えることで、画像の解像度を上げることができます。終わったら、「OK」ボタンをクリックして変更を適用しましょう。
解像度は通常、ピクセル/inch単位で表示され、印刷目的であれば300dpiが標準です。解像度を変更する際には、画像の縦×横のピクセル数（例えば、1920×1080）を意識して、最適な解像度を設定します。
パート2．画像の解像度が低くなる主な原因
解像度を上げる方法を紹介したところで、次に画像の解像度が低くなる主な原因について解説します。
(1)写真のサイズが大きすぎる：適切なツールを使わずに写真を拡大すると、画像が劣化するリスクが高まります。拡大は解像度と画質に大きな影響を与えるため、写真を編集する際には適切なサイズ変更ツールの使用が推奨されます。
(2)カメラワークが不安定：写真がぼやける主な原因はカメラのブレです。撮影時にカメラが不安定だと、後から修正するのは非常に難しくなります。撮影時の安定したカメラ操作が重要です。
(3)カメラの設定が適切でない：焦点が合っていない場合や、カメラ設定が不適切だと、写真の解像度が低く、ぼやけた画像になることがあります。撮影前に設定を確認することが大切です。
(4)ISO、絞り、露出が正しく設定されていない：これらのカメラ設定が適切に調整されていないと、低解像度の写真を撮影することになります。写真を撮る前にこれらの設定を最適化することが必要です。
(5)破損したファイル：ファイルが破損すると、パソコンで表示される画像の解像度が低くなることがあります。破損したファイルは迅速に修復することをおすすめします。
このように、解像度が低い写真の原因はさまざまであり、撮影から編集、保存までの各ステップで注意が必要です。
パート3．画像の解像度を上げることについてよくある質問
質問1：写真の解像度が低くなるのを防ぐ方法は？
写真の解像度が低くなるのを防ぐためには、解像度の低い写真を撮らないことが最も重要です。具体的には、画像のサイズ変更は必要な場合に限り、常にRAWデータ形式で取り込み、三脚や一脚でデバイスを固定してブレを防ぐことが大切です。また、撮影時にISO感度を低く設定することで画質を保つことができます。
質問2：iPhoneで写真の解像度を向上させる方法は？
iPhoneで画像の解像度を上げることは簡単ではなく、解像度を上げるためには画像の保存方法やカメラの設定を調整する必要があります。解像度の高い写真を撮るには「設定」→「カメラ」→「フォーマット」を選び、「互換性優先」を選択することで、撮影した写真が最高画質で保存されます。
まとめ
本記事では、PCで画像の解像度を上げる方法を紹介しました。Windows標準ツールやPhotoshopでも基本的な調整は可能ですが、より自然で高品質な補正を行いたい場合は、AI高画質化ソフトの活用が効果的です。
特に4DDiG File Repairは、AI技術を使って低解像度の画像やぼやけた写真を簡単に高画質化できるため、古い写真の補正や画像の鮮明化にも適しています。画質を改善したい場合は、ぜひ活用してみてください。
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・iPhone写真の解像度を変更する方法：https://psce.pw/94dkcy
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【Tenorshare 4DDiGについて】
Tenorshare 4DDiGは、データ管理の専門家です。データ復元、ファイル修復、高画質化、パーティション管理、重複ファイル削除などのソフトウェアを提供しています。WindowsやMacのデータ復元、ファイル修復、パソコンのトラブル解決なら、Tenorshare 4DDiGにお任せください！
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そこで本記事では、PCで画像の解像度を上げる方法をわかりやすく解説します。AI高画質化ツールやPhotoshopを使った方法を中心に、初心者でも実践しやすい手順を紹介するので、画像をより鮮明にしたい方はぜひ参考にしてください。
パート1．ぼやけた画像の解像度を上げる方法3選
まずは、Windows標準機能、AIツール、Photoshopを使った3つの画像解像度向上方法を紹介します。
方法1：Windowsアプリ「フォト」「ペイント」で画像解像度を向上
実は、Windowsの「フォト」や「ペイント」アプリでも、簡単に解像度を向上させることができます。これらのアプリを使えば、特別なソフトウェアをインストールせずに、素早く画像を改善可能です。
「フォト」アプリの使い方：
手順１．「フォト」アプリで解像度を変更するには、まず画像を開き、上部メニューの「…」ボタンをクリックして、「画像のサイズ変更」を選択します。
手順２．画像の幅と高さを「ピクセル」または「パーセント」で指定でき、ファイル形式「.jpg」「.png」「.tif」「.bmp」も選択可能です。最後に、「保存」をクリックすれば完了です。
「ペイント」アプリの使い方：
手順１．「ペイント」アプリで解像度を変更するには、まず画像を開き、上部メニューの「サイズ変更」を選択します。
手順２．「フォト」アプリと同様に、「ピクセル」や「パーセント」を使って画像の幅と高さを調整できます。
手順３．調整後、「ファイル」の左上にある「名前を付けて保存」をクリックし、ファイル形式を選択し書き出します。
方法2：AI高画質化ツール「4DDiG File Repair」で解像度を上げる
写真の解像度を上げる作業は、Windows標準ツールだけでは限界があります。そこで役立つのが、AI高画質化ソフト「4DDiG File Repair」です。
このツールは、AI技術を活用してぼやけた画像や低解像度の写真を自動補正し、より鮮明な画質へ改善できます。JPEGやPNGなど幅広い画像形式に対応しているほか、ノイズ除去や細部補完にも対応しており、古い写真や画質が劣化した画像の高画質化にも適しています。
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手順１．4DDiG File Repairを起動します。プログラムのインターフェイスで、「AI高画質化」タブの「写真高画質化」を選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349866/images/bodyimage1】
手順２．「写真を追加する」ボタンをクリックして、高画質化したい写真を追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349866/images/bodyimage2】
手順３．AIモデルを選択し、解像度を調整した後、「今すぐ高画質化」ボタンをクリックすると、ソフトウェアが高画質化を開始します。高画質化処理が完了したら、プレビューで元の写真と高画質化された写真を比較します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349866/images/bodyimage3】
手順４．右下の「エクスポート」をクリックすると、高画質化した写真がパソコンに保存されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349866/images/bodyimage4】
方法3：Photoshopで画像の解像度を上げる
Photoshopは、写真編集の世界で標準的なツールとして広く使用されており、解像度の向上にも非常に効果的です。特に、詳細な編集やプロフェッショナルな仕上がりを求める場合、Photoshopは他のツールにはない強力な機能を提供します。
解像度を上げることに関しても、精度と品質を損なうことなく、非常に高いレベルで修正することが可能です。画像の解像度を上げるための簡単な3つのステップを紹介しましょう。
手順１．Photoshopを起動し、解像度を上げたい画像を開きます。画像を開いたら、上部のメニューから「画像」→「画像サイズ」を選択します。
手順２．上部の「イメージ」タブから「画像解像度」を選びます。
手順３．ウィンドウに「高さ」や「幅」などさまざまなパラメータが表示されます。これらを変えることで、画像の解像度を上げることができます。終わったら、「OK」ボタンをクリックして変更を適用しましょう。
解像度は通常、ピクセル/inch単位で表示され、印刷目的であれば300dpiが標準です。解像度を変更する際には、画像の縦×横のピクセル数（例えば、1920×1080）を意識して、最適な解像度を設定します。
パート2．画像の解像度が低くなる主な原因
解像度を上げる方法を紹介したところで、次に画像の解像度が低くなる主な原因について解説します。
(1)写真のサイズが大きすぎる：適切なツールを使わずに写真を拡大すると、画像が劣化するリスクが高まります。拡大は解像度と画質に大きな影響を与えるため、写真を編集する際には適切なサイズ変更ツールの使用が推奨されます。
(2)カメラワークが不安定：写真がぼやける主な原因はカメラのブレです。撮影時にカメラが不安定だと、後から修正するのは非常に難しくなります。撮影時の安定したカメラ操作が重要です。
(3)カメラの設定が適切でない：焦点が合っていない場合や、カメラ設定が不適切だと、写真の解像度が低く、ぼやけた画像になることがあります。撮影前に設定を確認することが大切です。
(4)ISO、絞り、露出が正しく設定されていない：これらのカメラ設定が適切に調整されていないと、低解像度の写真を撮影することになります。写真を撮る前にこれらの設定を最適化することが必要です。
(5)破損したファイル：ファイルが破損すると、パソコンで表示される画像の解像度が低くなることがあります。破損したファイルは迅速に修復することをおすすめします。
このように、解像度が低い写真の原因はさまざまであり、撮影から編集、保存までの各ステップで注意が必要です。
パート3．画像の解像度を上げることについてよくある質問
質問1：写真の解像度が低くなるのを防ぐ方法は？
写真の解像度が低くなるのを防ぐためには、解像度の低い写真を撮らないことが最も重要です。具体的には、画像のサイズ変更は必要な場合に限り、常にRAWデータ形式で取り込み、三脚や一脚でデバイスを固定してブレを防ぐことが大切です。また、撮影時にISO感度を低く設定することで画質を保つことができます。
質問2：iPhoneで写真の解像度を向上させる方法は？
iPhoneで画像の解像度を上げることは簡単ではなく、解像度を上げるためには画像の保存方法やカメラの設定を調整する必要があります。解像度の高い写真を撮るには「設定」→「カメラ」→「フォーマット」を選び、「互換性優先」を選択することで、撮影した写真が最高画質で保存されます。
まとめ
本記事では、PCで画像の解像度を上げる方法を紹介しました。Windows標準ツールやPhotoshopでも基本的な調整は可能ですが、より自然で高品質な補正を行いたい場合は、AI高画質化ソフトの活用が効果的です。
特に4DDiG File Repairは、AI技術を使って低解像度の画像やぼやけた写真を簡単に高画質化できるため、古い写真の補正や画像の鮮明化にも適しています。画質を改善したい場合は、ぜひ活用してみてください。
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・iPhone写真の解像度を変更する方法：https://psce.pw/94dkcy
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