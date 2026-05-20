左から音声体組成計「お兄ちゃんはおしまい！モデル」と同アクリルスタンド

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』とコラボレーションした商品を発売します。商品化するのは主人公の緒山まひろをデザインした音声体組成計とアクリルスタンドの2アイテム。価格は音声体組成計が2万2000円（税込）、アクリルスタンドが1650円（税込)です。タニタオンラインショップ（https://shop.tanita.co.jp/）での予約限定販売となり、本日から予約を受け付けます。予約締め切りは6月22日午後1時で、商品の発送は8月下旬以降を予定しています。

TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』は、「月刊Comic REX」に2019年から連載されている、ねことうふ氏の人気漫画をアニメ化したもので、2023年に放映されました。ニートの主人公が妹に飲まされた不思議な薬で美少女になってしまい、引きこもりから卒業するために奮闘する日常系コメディで、コミカルなキャラクターと丁寧な日常描写から人気を集めました。「アニメ化してほしい漫画ランキング2020」（Anime Japan主催）第3位などさまざまなアニメランキングの上位に入賞しており、原作コミックスの累計発行部数は150万部を突破しています。作中で妹が「お兄ちゃんを健康にしたい」という思いが描かれていることになぞらえて、ファンの方がまひろと一緒に楽しく健康習慣を身に付けられる商品として今回のコラボレーションを企画しました。

■音声体組成計「BC-203 お兄ちゃんはおしまい！モデル」

音声体組成計は主人公である緒山まひろ（CV：高野麻里佳）が初期設定や計測手順、計測結果などを音声でナビゲートします。セリフは計測結果によって変わり、内臓脂肪レベルがやや過剰の場合は「ちょっとがんばって少し散歩でもしてみよう。意外と楽しいことあるかもよ？」という応援メッセージが流れるなど、原作者のねことうふ氏監修による新録ボイスを搭載。まひろと一緒に楽しく健康管理ができるようにしました。本体中央には今回のコラボのために描き下ろした、まひろのイラストをあしらいました。体組成計の数値を見るためにワンピースの裾を持ち上げているキュートな姿に、背景には同作をイメージしたポップなアイコンを配し、同作の世界観を表現しました。



音声体組成計「BC-203 お兄ちゃんはおしまい！モデル」



■アクリルスタンド「お兄ちゃんはおしまい！モデル」

アクリルスタンドには音声体組成計と同様に描き下ろしのイラストを使用しており、台座部分は体組成計のデザインとなっています。好きな場所に置けるアクリルスタンドの特性を生かし、日常の中で自然と視界に入ることで、計測の習慣化など日々の健康づくりの背中を押してくれるアイテムを目指しました。

描き下ろしイラストを使用した特製アクリルスタンド

タニタでは、はかる習慣を「楽しく続けられる」ことが健康づくりに重要と考え、アニメやゲームなどアミューズメント分野のIPとコラボレーションした「はかる」機器の商品化に積極的に取り組んでいます。今後も、それぞれの作品が持つ魅力や世界観をファンの皆さんと共有しながら、タニタの商品・サービスに触れる接点を増やしていき、「はかる」を起点とした健康習慣をサポートしていく考えです。

■商品・仕様

商品名：音声体組成計「BC-203 お兄ちゃんはおしまい！モデル」

計測項目：体重、体脂肪率、BMI（体格指数）、筋肉量、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率

寸法・質量：幅約352mm×高さ約39mm×奥行約300mm、約1.6kg（電池含む）

価 格：2万2000円（税込）

商品名：アクリルスタンド「お兄ちゃんはおしまい！モデル」

寸法・質量：幅約54mm×高さ約145mm×奥行約47mm、約28g

価 格：1650円（税込）

■『お兄ちゃんはおしまい！』コラボ特設ページ

https://shop.tanita.co.jp/shop/product_categories/onimai

■権利表記について

画像をご使用の際は下記の表記をお願いします。

Ⓒねことうふ・一迅社／「おにまい」製作委員会