HUBアミュプラザおおいた店（仮称）出店決定のお知らせ！
株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）は、2026年秋にJR大分駅にある商業施設「アミュプラザおおいた いっぷく横丁」に「HUBアミュプラザおおいた店（仮称）」をオープンする運びとなりましたのでお知らせいたします。「HUBアミュプラザおおいた店（仮称）」の出店は、全国47都道府県を対象に駅・空港・商業施設内への出店を推進する出店戦略「SmasH47」に基づくもので、大分県への初出店となります。当社が創業50年ビジョンに掲げた『心を豊かにするリアルコミュニケーションの場』として、地域の皆様に心から楽しんでいただける英国風PUBを提供してまいります。
■店舗イメージ
■店舗情報
・店名 ：HUBアミュプラザおおいた店（仮称） ・所在地 ：大分県大分市要町1-14 アミュプラザおおいた いっぷく横丁 ・オープン日：2026年 秋https://www.pub-hub.com/index.php https://www.pub-hub.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先 株式会社ハブ 経営企画部 電話：03-3526-8689 FAX：03-3526-8691 MAIL： ir@pub-hub.com