三菱地所プロパティマネジメント株式会社(本社：東京都千代田区)が運営する商業施設「南砂町ショッピングセンターSUNAMO」(所在地：東京都江東区)は、2025年度(2025年4月から2026年3月まで)の年間売上高が昨年度の開業来過去最高売上をさらに更新し、初の200億円超を達成したことをご報告いたします。また、同年月間最高売上高においても12ヶ月中6ヶ月(4月・5月・6月・8月・11月・1月)で過去最高を記録いたしました。施設コンセプト「いつでも、なんでも、揃っている」「心をくすぐる日常がある」の通り、日常使いを目的とした地域のお客様の継続的なご利用に支えられ、着実な伸長を続けております。





南砂町ショッピングセンターSUNAMO

イベントの様子





■2025年度業績





売上推移





■売上高過去最高を更新した主な要因

(1)施設15周年(2023年)に実施した大規模リニューアルが奏功

・お客様アンケートを参考にしたテナント誘致

地域密着の施設コンセプトの基、足元居住者を中心とした施設利用者の声を取り入れ、オープンが実現した「スターバックス」や「3COINS+plus」、江東エリア初出店となった「タイトーステーション」など、計6店舗が2023年に新規オープンし、施設のリピーター増進・売上拡大に繋がっています。

・デジタルサイネージの導入、インフォメーションカウンターの改修や共用部ファニチャーの入れ替え等、来館者が館内でより快適に過ごせるようCS施策を多数実施しました。





(2)地域の暮らしに寄り添うイベントや催事を年間約220件開催

人気のキャラショーの定期開催や、夏休みには館内にてラジオ体操も行いました。物産展等の物販催事も毎回好評をいただいております。また、お客さまから要望の多かったワークショップの受け入れ年齢を広げ、大人も楽しめるワークショップを複数実施いたしました。(江戸組子体験、フラワーアレンジメント、味噌作り体験等)





暮らしに寄り添うイベントや催事

ラジオ体操とワークショップの様子





(3)販促施策の実施

LINEミニアプリ「スナモプラス」を活用し、買い回りを目的としたデジタルスタンプラリー「ためてガチャンス」や抽選会を実施し、アルコール飲料を起点とした飲食店舗の営業支援「ぐびぐびスクラッチ」や、プレミアムご利用券販売など、テナントの売上に直結する施設主導の買い回り企画を実施。また17周年祭は「あったらいーな(17)がそろうスナモ」をコンセプトとして各店舗のお得なキャンペーンを行い、目玉として東京都江戸東京博物館を紹介するイベント、「どこでもえどはく」を初披露し、3日間で約11,000人が来場されました。





施設販促





これらの要因により、新規顧客を着実に顧客化できたことで以前より売上高・来館客数ともに堅調に推移しており、二年連続となる最高年商更新及び初の200億円達成が実現できました。









■2026年度の見通し

堅調な売上基調を維持することに加え、開業20周年(2028年度)に向けて様々な施策を実施していきます。特に、地域にお住まいの方々の来館を促進し、来館頻度向上による客数アップの最大化を目指してまいります。また、エリア動向としましては、南砂町駅の改修工事に加え、近隣では新たなマンションの建設計画が相次いでおり、南砂町エリア全体の発展と利便性向上が期待されていますので、情報発信の強化など、商圏変化に応じて顧客づくりを積極的に推進してまいります。

今後も地域に根ざした商業施設として、「日常に便利なNSC」としての価値を一層高めながら、地域の皆様に愛され続ける南砂町ショッピングセンターSUNAMOを目指し、持続的な成長に努めてまいります。





2026年度実施施策





■施設概要

名称 ： 南砂町ショッピングセンターSUNAMO

所在地 ： 東京都江東区新砂3-4-31

開業日 ： 2008年10月

運営 ： 三菱地所プロパティマネジメント株式会社

面積 ： 24,400m2(7,380坪)

駐車台数 ： 1,240台

駐輪台数 ： 1,700台(バイク置き場含む)

施設規模 ： 地上7階建(1～4階：店舗、5～7階：駐車場)

店舗数 ： 大型店8店舗と約90店舗の専門店

アクセス ： 東西線「南砂町駅」より徒歩5分

ホームページ： https://www.sunamo.jp/