JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」を提供するJRAシステムサービス株式会社(本社：東京都江東区、代表者：木村一人)では、「JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン」を実施いたします。





JRA-VAN凱旋門賞旅行プレゼントキャンペーン





本キャンペーンは、海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念し、日本競馬ファンにとって特別な舞台である「凱旋門賞」の現地観戦付き旅行ツアーやWチャンス賞として「友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.)」などの豪華賞品をご用意いたしました。

また、本キャンペーンのCMをグリーンチャンネル・競馬場にて放映予定。ナレーションには、数々の人気作品で知られる声優・大塚芳忠氏を起用し、世界最高峰レースへの期待感を高める重厚感のある演出でキャンペーンを盛り上げます。









【キャンペーン概要】

■応募期間

2026年5月20日(水)～2026年6月28日(日)





■応募方法

JRA-VANスマホアプリダウンロード・無料会員登録後、専用フォームより応募





■賞品

・凱旋門賞指定席観戦ツアー(ペア5組10名様)

旅行期間：2026年10月3日(土)～9日(金) フランス・パリ 5泊7日。

航空券 ：JAL往復直行便(エコノミークラス)

空港 ：羽田空港 ⇔ パリ＝シャルル・ド・ゴール空港

宿泊 ：4つ星クラスホテル 5泊

食事 ：朝食付き

観戦券 ：凱旋門賞 指定席券

専用送迎：空港 ⇔ ホテル(往復)、ホテル ⇔ パリ・ロンシャン競馬場(往復)





・友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.)(10名様)





友道康夫調教師直筆サイン入り JRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキ (2016年 ニエル賞 ver.)





＜キャンペーン特設ページ＞

URL： https://jra-van.jp/lp/pre_arc2026/?src=jravan_press





「JRA-VAN」は、JRA公式データを用いた競馬情報サービスのブランド名称です。過去30年以上のレースデータや、パドック動画視聴サービス「パドックアイ」など、様々な情報を提供しています。スマートフォンやパソコンを通じて、「JRA-VAN」を活用することで、競馬をより深く、便利に楽しむことができます。





＜「JRA-VAN」公式サイト＞

URL： https://jra-van.jp/









【「JRA-VAN」概要】

■「JRA-VANスマホアプリ」とは

本アプリはJRAシステムサービス株式会社が提供するスマートフォン向け競馬情報アプリです。外出先でもJRA-VANを利用し簡単に競馬情報を取得したいというお客様の声にお応えして、2010年に生まれました。このアプリを使えば、出馬表はもちろん、ネット投票連携・スマッピー投票連携・動画閲覧がスムーズにできます。また、様々な切り口で競馬データの分析が可能で、外出先でも快適に競馬予想が楽しめます。









【主なサービス】

出馬表(中央競馬のみに対応)／リアルタイムオッズ／レース、パドック、調教動画の視聴(いずれも録画)／ネット投票連携／スマッピー投票連携(二次元コード作成機能)／コース解説／データ分析／各種ニュース／著名人による各種コラム／My注目馬／パドックアイ／予想印ランキング









【JRAシステムサービスについて】

社名 ： JRAシステムサービス株式会社

https://www.jrass.jp/

https://jra-van.jp (JRA-VAN)

会社所在地： 〒135-0034 東京都江東区永代1丁目14番5号

設立 ： 1968(昭和43)年3月11日

代表者 ： 木村一人

資本金 ： 5億円

従業員 ： 約700名

業務内容 ： ・競馬に関するシステム全般の運用保守管理・開発・研究

・情報提供サービス事業(JRA-VANサービス事業を含む)