和歌山労働局は、2026年6月13日(土)にオンライン合同企業説明会「オンラインわかやま就職フェア」を開催いたします。





イベント詳細： https://hataracoorde.com/events/events-10704/





イベントチラシ





■開催概要

日時 ： 2026年6月13日(土) 9:40～17:05(受付9:30～)

会場 ： Zoomにて開催

参加企業数： 24社

参加費 ： 無料

対象者 ： 大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の学生

また既卒3年以内の方および一般求職者(35歳未満)

主催 ： 和歌山労働局、和歌山県、和歌山市

受託運営 ： 株式会社キャリア・ブレスユー

「若年者地域連携事業推進センター」

申込み ： 下記のURLからお申込みください。締切は6月12日(金)まで。

https://forms.office.com/r/U20YRL6AXy





＜内容＞

(1)オンライン合同企業説明会

○新しいスタイルの就職活動を体験

・タイムテーブルに沿って、各企業から12分間の説明(企業PR)を実施します。

参加者は効率的に多くの企業情報を収集することができます。

入退室は自由です。聞きたい企業説明の時間だけの参加もOK。





・企業説明の後は、質問タイムを設けています。

参加者はチャットを通じて企業担当者と直接交流し、気になる点を質問できます。





(2)充実の企業ラインナップ

○多彩な24社が集結！

和歌山県内のさまざまな業界から、製造業、医療福祉、建設、卸売・小売、IT、協同組合、公務まで、多彩な24社が一堂に会します。





普段なかなか接点が持てない地元の企業や、テレビや新聞にはあまり登場しない地域密着の企業も多数参加。新たな企業との出会いが期待できます。





オンラインだからこそ気軽に参加でき、自分の興味やこれからのキャリアにぴったりの企業をじっくり探せる絶好のチャンスです。

和歌山の未来を担う企業のリアルな声を直接聞いてみませんか？





(3)参加特典＆方法

○自宅から気軽に

・参加費は無料。自宅からスマホ一台で参加可能です。

交通費や時間の節約ができるだけでなく、リラックスした環境でじっくりと企業情報を収集できます。





・参加者全員には「内定を勝ち取るためのエントリーシートの実例集」をプレゼントします。これからの就職活動に役立つノウハウが詰まった特典です。





(4)イベント進行

○当日の司会

・イベントの進行役は、和歌山県住みます芸人の「わんだーらんど」が務めます。

当日は気軽でフランクな雰囲気で、参加者はオンラインながらも和やかで楽しい時間を過ごすことができます。





・「わんだーらんど」の楽しいトークにより、イベントはただの企業説明会ではなく、参加者が積極的に交流しやすいフレンドリーな空間へと変わります。





参加企業はこちら





《和歌山で就職をお考えの方へ》

若年者地域連携事業推進センター(労働局委託事業)では、今回の「オンラインわかやま就職フェア」以外にも和歌山での就職を支援するイベントを予定しております。

イベントは「はたらコーデわかやま(※)」のホームページで順次告知していく予定ですので、是非下記URLよりご確認ください！

https://hataracoorde.com/events/





※「はたらコーデわかやま」はわかやま就職支援センターです。就職に関する相談や情報提供、セミナーの開催などを行っています。