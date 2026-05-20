一般社団法人VRMコンソーシアム（事務局：東京都品川区、代表理事：石井洋平）は、3Dアバター向け汎用ファイルフォーマット「VRM」を活用したソフトウェアや映像作品など、計4部門において年間を通して優れたプロジェクト・作品を表彰する「VRMアワード」を新設いたしました。

VRM（https://vrm.dev/）は、一般社団法人VRMコンソーシアム技術委員長の岩城進之介によって提唱された、様々なアプリケーションやサービスでのインターオペラビリティ（相互運用性）を想定したプラットフォーム非依存型の日本発3Dアバター規格です。2018年の誕生以来、既に国内ではプラットフォーム間でアバター連携する際の事実上業界標準規格として広く使用されています。

■「VRMアワード」を新設！賞金総額50万円！

VRMコンソーシアムでは、アバター文化の普及と発展を目的として2020年から「アバターアワード」を開催し、アバター文化の振興とクリエイターの社会的認知度向上を目指してまいりました。2026年現在、アバターを取り巻く経済規模は、取引所であるBOOTHにおけるアバターやアバター関連アイテムで大半が構成される3Dカテゴリーの年間売上高が100億円を突破するなど、日本国内で急成長しています。誰もが自由にデジタルアイデンティティを持てる時代、そして多くのアバタークリエイターが認知される時代が到来したことで、同アワードはその歴史的なミッションを達成いたしました。しかしながら、昨今のAIエージェントの登場により、アバターを取り巻く配信・製作活動を支援するツール、ゲームやAI Tuber、3Dキャラクターの映像作品など、革新的な体験が生み出される速度は日々加速しております。 そこで、2026年度より視点を広げ、より広くクリエイターの発展と奨励に寄与するべく、「VRMアワード」を新設いたしました。 さらに、VRMを活用するクリエイターのプロジェクト・作品を共有できる特設サイト「#MadeWithVRM」をオープン（ https://madewithvrm.vrm-consortium.org ）するとともに、同名のハッシュタグを通じてSNS等でクリエイターの作品やプロジェクトをより見つけやすくする取り組みを開始いたしました。さらに、オンラインハッカソンの開催やVRM開発者との交流会の実施を通じて、クリエイター同士の交流やアイディアの実現・コラボレーションを支援いたします。 本アワードを中心に、アバターを取り巻く文化がより多方面で、より一層輝く世界の実現を目指してまいります。

■「VRMアワード」は計4部門にて表彰、2026年12月に発表予定

VRMアワードの賞は同実行委員会が選定する、VRMを活用した優秀なプロジェクト・作品に与えられる賞です。４部門それぞれの受賞者に対して、総額50万円となる各種賞金の贈呈を予定しています。

▶エクスペリエンス部門

VTuberやゲームなど、VRMを活用して新しい体験を作り上げた作品・プロジェクトを評価します。

▶ツール部門

VRMを用いた各領域のクリエイターの活動を支援する、優れたツールを評価します。

▶映像部門

VRMを用いた高度な映像表現を評価します。

▶イノベーション部門

VRMを活用した今までにない革新的なプロジェクト・作品を評価します。

■オンラインハッカソン「#MadeWithVRM」を開催！第1回は5月20日～6月7日（日）まで

VRMを用いた「#MadeWithVRM」なプロジェクト・作品を開発・発表するオンラインハッカソンを5月20日から6月7日まで開催いたします。投稿されたプロジェクト・作品は、後日オンライン配信や交流会にて紹介いたします。過去作・新作・自薦・他薦を問わず、この機会にぜひVRMの可能性をどんどんアピールしてください。ハッカソン参加者の皆様には、抽選でAmazonギフトなどの贈呈も予定しています。参加要項に関しましては、詳しくは「#MadeWithVRM」特設サイトをご確認下さい。

■ 5月22日（金）「VRM活用クリエイター・エンジニア交流会」を開催

「#MadeWithVRM」特設サイトはこちら

VRMの生みの親である岩城進之介や、アバターアワードの実行委員長をつとめてきた大前広樹をはじめ、VRMコンソーシアムの各理事や加盟社メンバーが参加する交流会を実施いたします。本アワードやオンラインハッカソンについての取り組みなどを詳しく知りたい方はぜひご参加ください！ 日程： 2026年5月22日（金） 18:00 - 20:00 会場： 歌舞伎座タワー セミナールーム12F アクセス： 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線「東銀座駅」直結 形式： 立食形式（軽食あり、入退場自由） ・申し込みページ peatix：https://vrm-consortium20260522.peatix.com/view connpass：https://vrmc.connpass.com/event/392609/

■ 2026年度のロードマップ

5月・8月・11月：オンラインハッカソン開催 ・オンラインハッカソンは5月だけでなく、2026年には8月、11月にも実施を予定しています。 ・各回2週間程度の期間を設け、自由なテーマで募集します。 ・参加者の中から抽選でAmazonギフトなどの贈呈を予定しています。 12月：VRMアワード表彰式 ・VRMアワード受賞者の発表および表彰と、優秀な作品を紹介する特番をオンラインで配信することを予定しています。

■ 公式アンバサダーに「SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）」が就任

東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校がプロデュースするバーチャルアイドルの「SO.ON project LaV」がVRMアワード2026の公式アンバサダーに就任し、年間を通じて#MadeWithVRM クリエイターを盛り上げます。また、滋慶学園をはじめとする教育機関との連携により、次世代のエンジニアやクリエイターの育成も推進いたします。 SO.ON project LaV（ソーオン プロジェクト ラブイ）とは 滋慶学園COMグループの全国高等課程・高等専修学校発、新しい時代の新しいアイドルの形を、最新テクノロジーで表現していくバーチャルアイドルユニット 「SO.ON project LaV」(ソーオンプロジェクト ラブイ)です！

「VRMアワード」協賛社、個人サポーターを募集中

本施策に賛同いただける協賛社の皆さまを募集しています。また、VRMの標準化活動をご支援 いただける個人、およびVRMコンソーシアムの法人加盟社も随時募集しています。 詳細は事務局までご連絡ください。 ・個人サポーター申し込みページ https://vrm-consortium.org/membership/index.html

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人VRMコンソーシアム Email: vrmc-pr@vrm-consortium.org （事務局） URL: https://vrm-consortium.org/