株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、5月20日（水）12時より、新ストーリーイベント「巴マミ ドッペル編」を開始いたしました。合わせて、新たな★5キオク[ご招待のドッペル]巴マミ（CV 水橋かおり）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。 また、バトルチャレンジキャンペーンも開始いたしました。期間中、条件を達成することで、マギカストーン3,000個やEX確定プラントフローレットを獲得できます。

新★5キオク「巴マミ(ドッペル)」が登場！

2026年5月20日（水）12時より、新★5キオク[ご招待のドッペル]巴マミがピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。 また、本ガチャで獲得できるキオクメダルは、5/20(水)より開催される有償限定ステップアップガチャと共通のものとなります。 さらに、[ご招待のドッペル]巴マミピックアップガチャを引くことで、育成素材と交換できる「フラグメントメダル」を獲得できます。 期間：2026/05/20 (水) 12:00～2026/06/03 (水) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [ご招待のドッペル]巴マミ

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=J_S5D2bh_fY

ボーナスゲージをためると★5キオク確定ボーナスガチャが引ける！

今回のガチャには「ボーナスゲージ」が付いており、ガチャ1回で1Ptゲージがたまります（10連ガチャで10Pt）。100Ptに達するとピックアップ対象も封入された★5キオク確定のボーナスガチャを1回引くことが可能です。 ★5キオク確定ボーナスガチャは、[ご招待のドッペル]巴マミの提供割合が12%でピックアップされます。

巴マミ(ドッペル)を確定でGET！有償限定、お得なステップアップガチャ開催

2026年5月20日（水）12時より、有償マギカストーン限定で引ける、お得なステップアップガチャを開始いたしました。 本ガチャは各ステップで巴マミ(ドッペル)がピックアップされており、各ステップを引くとフラグメントメダルを獲得いただけます。 また、STEP3を引くと[ご招待のドッペル]巴マミが確定で手に入る★5キオク確定マギアキー(黄)が獲得できます。 期間：2026/05/20 (水) 12:00～2026/06/03 (水) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

オリジナルストーリー「巴マミ ドッペル編」イベント開始！

2026年5月20日（水）12時より、新オリジナルストーリー「巴マミ ドッペル編」を開始いたしました。

◇「巴マミ ドッペル編」PV

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=MeL2AaLJprI

◇あらすじ---------------------------------------------------- 神浜市の復興ボランティアに参加したマミたち。 そこで偶然ドッペルを目撃したマミは 向き合いきれていないあることに気がつく。 マミはみたまに助力を乞い、自身の心と向き合うが…---------------------------------------------------- 期間：2026/05/20 (水) 12:00～2026/06/03 (水) 11:59

イベントで豪華報酬が手に入る！

イベントをプレイしてメダルを集めると、「巴マミ ドッペル編」のイベント交換所で「マギカストーン」や「オーブ」、「能力晶花クエストスキップチケット」など様々なものと交換いただけます。

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、ポートレイト「幸せな依存」を獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、次回開催イベントのボーナス対象となります。

「過ぎ去りし情景」交換所でマギアキー、プリズムコアやスタイルチケット獲得！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「過ぎ去りし情景」がドロップいたします。 過ぎ去りし情景を集めると交換できる「過ぎ去りし情景」交換所では、マギアキーやプリズムコアなどと交換することが可能です。

マギカストーン最大3,000個などがもらえる！バトルチャレンジキャンペーン開催！

バトルチャレンジキャンペーンログインボーナス

2026年5月20日（水）12時より、バトルチャレンジキャンペーンログインボーナスを開始しました。 期間中ログインすることで、プリズムオーブ最大10個や、各属性のオーブを獲得いただけます。 期間：2026/05/20 (水) 12:00～2026/06/08 (月) 11:59

タワーチャレンジミッション

2026年5月20日（水）12時より、タワーチャレンジミッションを開始しました。 ミッションでは、タワーの96鏡層から100鏡層までの階層をクリアで、EX確定プラントフローレットや永久ドロップロック、マギアブック（大）などを獲得いただけます。 期間：2026/05/20 (水) 12:00～

Chaosモードチャレンジミッション

2026年5月20日（水）12時より、Chaosモードチャレンジミッションを開始しました。 能力晶花クエストのクリアや、いずれかのChaosモードのクエストクリアなど、ミッションをクリアでプリズムオーブやプリズムコア、S確定プラントフローレットを獲得いただけます。 期間：2026/05/20 (水) 12:00～2026/06/30 (火) 11:59

チャレンジミッション追加！マギカストーンもらえる！

2026年5月20日（水）12時より、新たなチャレンジミッションを開始しました。 特定の属性を編成し、指定のNightmareをクリアすることで、マギカストーンを最大3,000個獲得いただけます。 期間：2026/05/20 (水) 12:00～まどドラ ダウンロードはこちらから App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 ・企画・配信：アニプレックス ・開発：ポケラボ・f4samurai ・運営：ポケラボ ・2025年3月27日 iOS/android版正式リリース開始 ・2025年7月17日 Steam版正式リリース開始 ・公式サイト https://www.madoka-exedra.com ・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com ・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra） ・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW ・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra ・公式ハッシュタグ #まどドラ ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP