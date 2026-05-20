東武百貨店 池袋本店は、5月28日(木)から6月2日(火)まで、「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」を開催します。今回は“ローマ特集”。ローマに本店を構え、観光名所としても人気な老舗ジェラート店が初出店し、ローマが舞台の名作映画にも登場した車種の車・バイクを展示するなど、都内に居ながらイタリア気分を感じることができます。また、イートインでは有名イタリア料理店がコラボした東武限定コースメニューをご提供！さらに、同時開催の「チーズとアイスSHOW」では、初出店のチーズグルメや初夏の暑さにぴったりなソフトクリーム・かき氷を展開します。









◆都内でローマ旅行気分を楽しめる！

ローマを舞台にした名作映画にも登場した車種の車・バイクの展示や、ローマに本店を構える人気ジェラート店が登場。

映画のワンシーンを感じることができます。





【1948年製 FIAT500 Topolino(Type 500B)】

1948年に製作された名車。

劇中ではローマの街並みとともに映し出された。





【1948年製 FIAT500 Topolino (Type 500B)】





【Vespa LX 125】

生誕80周年を迎えたバイク。

可愛らしいカラー・フォルムが魅力。





【Vespa LX 125】





【ジョリッティ】＜初出店＞

バカンセロマーネ

イートイン 750円から〈各日数量限定〉





【ジョリッティ】バカンセロマーネ





ローマが発祥とされているカルボナーラや、ローマ風の前菜プレートなど、2人の有名シェフの味を一度に楽しめる東武限定コースメニュー。

スペシャルコラボコース＜東武限定＞

イートイン 4,950円(1人前)

(左上)前菜コラボプレート(アルポルト＆クリマのコラボプレート)

(右下)選べるパスタ(アルポルト/2種のパスタからお選びいただけます。)

(左下)選べるメイン(クリマ/2種のメインからお選びいただけます。)

(右上)ドルチェプレート(アルポルト＆クリマのコラボプレート)

・飲み物は、アイスコーヒーまたはアイスティーがお選びいただけます。





スペシャルコラボコース ※コース一例





※スペシャルコラボコースは閉場1時間前がラストオーダーとなります。

※単品でのオーダーも承ります。

※イベント開催のため、5月29日(金)・6月1日(月)各日午後3時から5時は料理の提供はございません。





【リストランテ・アルポルト】片岡 護氏

【クリマディトスカーナ】佐藤 真一氏





◆かわいらしいイタリア雑貨！

【ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ】

リネンテーブルクロス

(麻100％／約160×230cm)

46,200円〈販売予定2点〉





【ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ】リネンテーブルクロス





【トーセトレーディング】

K18PG枠付 シェルカメオ各種

121,000円～〈全て現品限り〉





【トーセトレーディング】K18PG枠付 シェルカメオ各種





【アントニオ・ザッカレラ／サフィナ】＜初出店＞

イタリア製 陶器 掛け時計

(径約16cm・重さ約320g)

59,400円〈販売予定2点〉





【アントニオ・ザッカレラ／サフィナ】イタリア製 陶器 掛け時計





◆初出店のチーズグルメ＆ひんやり美味しいかき氷・ソフトクリームをご紹介

【3000日かけて完成した極上ハンバーガーField】＜初出店・東武限定・実演＞

～トリュフ薫る～チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー

1,981円(1個)〈各日販売予定30点〉





【3000日かけて完成した極上ハンバーガーField】～トリュフ薫る～チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー





【Rose(ロゼ)】＜初出店＞

Rose Basque Cheesecake

4,320円(1ホール5号サイズ)〈各日販売予定30点〉





【Rose(ロゼ)】Rose Basque Cheesecake





【海の街チーズ サレルノ】＜初出店＞

海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ

1,200円(60g)〈各日販売予定70点〉





【海の街チーズ サレルノ】海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ





【かき氷Ryan】＜東武限定＞

チーズMAX!!!

イートイン 2,161円(1個)





【かき氷Ryan】チーズMAX!!!





【ショコラティエ パレドオール】

ソフト パレドオール(3種)

イートイン 990円(1個)





【ショコラティエ パレドオール】ソフト パレドオール(3種)





【FLOR GELATO ITALIANO OSAKA】

いちじくマスカルポーネ

イートイン 751円(1個)〈各日数量限定〉





【FLOR GELATO ITALIANO OSAKA】いちじくマスカルポーネ





※5月20日(水)時点の内容です。出店ブランド・内容など変更となる場合がございます。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※写真はイメージです。





【「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」概要】

場所 ： 東武百貨店 池袋本店 8階催事場 約300坪

期間 ： 2026年5月28日(木)～6月2日(火)

営業時間： 午前10時～午後7時

店舗数 ： 「イタリア展」60店舗／「チーズとアイスSHOW」11店舗





※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

(スペシャルコラボコースは閉場1時間前がラストオーダー)