イタリア気分を感じる！ひんやりジェラートや東武限定コースメニューを展開 「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」5月28日(木)より開催
東武百貨店 池袋本店は、5月28日(木)から6月2日(火)まで、「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」を開催します。今回は“ローマ特集”。ローマに本店を構え、観光名所としても人気な老舗ジェラート店が初出店し、ローマが舞台の名作映画にも登場した車種の車・バイクを展示するなど、都内に居ながらイタリア気分を感じることができます。また、イートインでは有名イタリア料理店がコラボした東武限定コースメニューをご提供！さらに、同時開催の「チーズとアイスSHOW」では、初出店のチーズグルメや初夏の暑さにぴったりなソフトクリーム・かき氷を展開します。
◆都内でローマ旅行気分を楽しめる！
ローマを舞台にした名作映画にも登場した車種の車・バイクの展示や、ローマに本店を構える人気ジェラート店が登場。
映画のワンシーンを感じることができます。
【1948年製 FIAT500 Topolino(Type 500B)】
1948年に製作された名車。
劇中ではローマの街並みとともに映し出された。
【1948年製 FIAT500 Topolino (Type 500B)】
【Vespa LX 125】
生誕80周年を迎えたバイク。
可愛らしいカラー・フォルムが魅力。
【Vespa LX 125】
【ジョリッティ】＜初出店＞
バカンセロマーネ
イートイン 750円から〈各日数量限定〉
【ジョリッティ】バカンセロマーネ
ローマが発祥とされているカルボナーラや、ローマ風の前菜プレートなど、2人の有名シェフの味を一度に楽しめる東武限定コースメニュー。
スペシャルコラボコース＜東武限定＞
イートイン 4,950円(1人前)
(左上)前菜コラボプレート(アルポルト＆クリマのコラボプレート)
(右下)選べるパスタ(アルポルト/2種のパスタからお選びいただけます。)
(左下)選べるメイン(クリマ/2種のメインからお選びいただけます。)
(右上)ドルチェプレート(アルポルト＆クリマのコラボプレート)
・飲み物は、アイスコーヒーまたはアイスティーがお選びいただけます。
スペシャルコラボコース ※コース一例
※スペシャルコラボコースは閉場1時間前がラストオーダーとなります。
※単品でのオーダーも承ります。
※イベント開催のため、5月29日(金)・6月1日(月)各日午後3時から5時は料理の提供はございません。
【リストランテ・アルポルト】片岡 護氏
【クリマディトスカーナ】佐藤 真一氏
◆かわいらしいイタリア雑貨！
【ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ】
リネンテーブルクロス
(麻100％／約160×230cm)
46,200円〈販売予定2点〉
【ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ】リネンテーブルクロス
【トーセトレーディング】
K18PG枠付 シェルカメオ各種
121,000円～〈全て現品限り〉
【トーセトレーディング】K18PG枠付 シェルカメオ各種
【アントニオ・ザッカレラ／サフィナ】＜初出店＞
イタリア製 陶器 掛け時計
(径約16cm・重さ約320g)
59,400円〈販売予定2点〉
【アントニオ・ザッカレラ／サフィナ】イタリア製 陶器 掛け時計
◆初出店のチーズグルメ＆ひんやり美味しいかき氷・ソフトクリームをご紹介
【3000日かけて完成した極上ハンバーガーField】＜初出店・東武限定・実演＞
～トリュフ薫る～チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー
1,981円(1個)〈各日販売予定30点〉
【3000日かけて完成した極上ハンバーガーField】～トリュフ薫る～チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー
【Rose(ロゼ)】＜初出店＞
Rose Basque Cheesecake
4,320円(1ホール5号サイズ)〈各日販売予定30点〉
【Rose(ロゼ)】Rose Basque Cheesecake
【海の街チーズ サレルノ】＜初出店＞
海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ
1,200円(60g)〈各日販売予定70点〉
【海の街チーズ サレルノ】海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ
【かき氷Ryan】＜東武限定＞
チーズMAX!!!
イートイン 2,161円(1個)
【かき氷Ryan】チーズMAX!!!
【ショコラティエ パレドオール】
ソフト パレドオール(3種)
イートイン 990円(1個)
【ショコラティエ パレドオール】ソフト パレドオール(3種)
【FLOR GELATO ITALIANO OSAKA】
いちじくマスカルポーネ
イートイン 751円(1個)〈各日数量限定〉
【FLOR GELATO ITALIANO OSAKA】いちじくマスカルポーネ
※5月20日(水)時点の内容です。出店ブランド・内容など変更となる場合がございます。
※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。
※写真はイメージです。
【「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」概要】
場所 ： 東武百貨店 池袋本店 8階催事場 約300坪
期間 ： 2026年5月28日(木)～6月2日(火)
営業時間： 午前10時～午後7時
店舗数 ： 「イタリア展」60店舗／「チーズとアイスSHOW」11店舗
※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。
(スペシャルコラボコースは閉場1時間前がラストオーダー)