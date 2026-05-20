こどもの視点ラボの新作絵本「おむっちゃん」が5月28日に発売

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里）において、「大人がこどもになってみる」をコンセプトに、国内電通グループ横断で子どもの当事者視点で研究を行う専門組織「こどもの視点ラボ」が執筆した新作の絵本「おむっちゃん」が、5月28日に株式会社Gakkenより発売されます。

Gakken、天地 18cm×横 18cm 、24ページ、1540円（税込）

ISBN：978-4-05-206316-9

作：こどもの視点ラボ 絵：太田久美子



本書は「こどもの視点ラボ」が取り組む研究のうち、おむつや排せつの不思議をまとめた「あなたの知らないおむつの世界」から生まれた絵本です。主人公の、おむつの「おむっちゃん」がぬれてどんどん重たくなっていく様子を、リズミカルな言葉と絵で楽しめます。人知れずいつもがんばっている「おむっちゃん」のむちむちとしたキュートな姿に大人は心をつかまれ、読み聞かせしてもらう子どもにとっては、おむつに興味を持つことで排せつへの興味も広がる一冊です。店頭での販売のほか「もっと！こどもの視展 in 名古屋」※の会場でも発売日より販売されます。

※「こどもの視点ラボ」による12の研究が楽しめる体験型展示の名古屋での実施。

日時：2026年5月22日（金）～7月5日（日）

場所：名古屋PARCO 南館9F PARCO HALL（愛知県名古屋市中区栄3-29-1）

〈こどもの視点ラボについて〉

子どもの当事者視点とはどのようなものかを真面目かつ楽しく研究している国内電通グループ横断ラボ。「大人がこどもになってみる」ことで子どもへの理解を深め、親と子、社会と子どもの関係をより良くしていくことを目指して活動中。https://kodomonoshiten.com/

（参考）「こどもの視点ラボ」が執筆した書籍

・はっけん！ こども星人 https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-88265-9

・こどもになって世界を見たら？ https://www.twovirgins.jp/book/kodomonoshitenlab/

・すいちゃんはいそがしい https://hon.gakken.jp/book/1020604000

・こどもになっちゃえ！ https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323024936

以上