アニメ「花ざかりの君たちへ」のトレーディンググリッター缶バッジ、トレーディングアクリルタイル、オーロラアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「花ざかりの君たちへ」の商品4種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「花ざかりの君たちへ」の商品の受注を5月14日(木)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1986?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1986?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディンググリッター缶バッジ

芦屋瑞稀、佐野 泉、中津秀一、難波 南、梅田北斗のイラスト、印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「芦屋瑞稀&佐野 泉&中津秀一 75mmグリッター缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングアクリルタイル

芦屋瑞稀、佐野 泉、中津秀一、難波 南、梅田北斗のイラスト、印象的なシーンをアクリルタイルに仕上げました。

3cmサイズのアクリルタイルにフルカラーでプリントしております。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「芦屋瑞稀&佐野 泉&中津秀一 アクリルタイル 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）30×30mm 厚み：5mm

素材 ：アクリル

▼オーロラアクリルスタンド

※画像は「芦屋瑞稀 オーロラアクリルスタンド」を使用しております。

芦屋瑞稀、佐野 泉、中津秀一、難波 南、梅田北斗のイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,650(税込)

種類 ：全5種（芦屋瑞稀、佐野 泉、中津秀一、難波 南、梅田北斗）

サイズ：本体：（約）13.1×3.7cｍ 台座：（約）6×2.9cｍ 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼75mm推しゴト缶バッジセット

※画像は「芦屋瑞稀 75mm推しゴト缶バッジセット」を使用しております。

芦屋瑞稀、佐野 泉、中津秀一、難波 南、梅田北斗の印象的なシーン、セリフを台紙付き缶バッジ２個のセットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,430(税込)

種類 ：全5種（芦屋瑞稀、佐野 泉、中津秀一、難波 南、梅田北斗）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1986?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1986?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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(C)中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会