生成AIでWEBサービス開発の一歩を踏み出そう『AWS×生成AI学習ガイド　Webサービス開発基礎テクニック』発行 技術の泉シリーズ、5月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『AWS×生成AI学習ガイド Webサービス開発基礎テクニック』（著者：石原 晶子）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。

『AWS×生成AI学習ガイド Webサービス開発基礎テクニック』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604785

著者：石原 晶子

小売希望価格：電子書籍版 1,800円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文102ページ

ISBN：978-4-295-60478-5

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

本書は、AWS初心者エンジニアが生成AI（主にKiro）と対話しながらAWS上にWEBサービスをゼロから構築・運用するまでを一冊で追える書籍です。

全9章構成で、第2章ではAWS Budgets・CloudTrail・Config・GuardDutyで料金とセキュリティの初期ガードを固め、第3章ではChatGPT・Gemini・Claude・perplexity・Kiroそれぞれの特徴と使い分けを整理、把握できます。第4～5章ではサービス企画・三層アーキテクチャ設計・クラウド利用料見積もりをAIに相談しながら進めるプロセスを把握、実践、第6章ではKiroのプロジェクト設定、MCPサーバー接続、ステアリングファイル配置で出力精度を上げ、CloudFormationによる実装やセキュリティチェックまでAIに任せる流れを解説します。第7～8章ではCloudWatch Logs等でのトラブルシュートと、最安構成・サーバレス構成・簡易実装構成といった障害対処パターンを扱い、第9章で今後の学習指針を示します。

コスト感覚と守るべきポイント(Webサービス公開時の個人情報保護法およびGDPRへの対応など)を押さえつつ、AIと伴走してクラウド開発の一連の流れを体験できる基礎テクニック・ガイドになっています。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

第1章 はじめに

第2章 AWSアカウント初期設定

第3章 生成AIアカウント開設

第4章 構築WEBサービス決め

第5章 AWSアーキテクチャ決め

第6章 WEBサービス構築

第7章 構築時のトライ＆エラー

第8章 (応用編)作成したWEBサービスの障害の対処

第9章 今後の学習について

＜＜著者紹介＞＞

石原 晶子

インフラエンジニアの部類です。SES → 某運輸のグループIT会社 → 某コンサル会社

JAWS-UG初心者支部運営

2025 Japan All AWS CertificationsEngineers

AWS Community Builder(Networking and Content Delivery)2026

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜技術の泉シリーズについて＞＞

『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7385-ea04622ed111aa47e9e36bfbec29a1f1.pdf