【KFC史上初！アボカドを使用した“バーガー”が登場】バーガーの本場アメリカ気分を思う存分に味わえる「ザ・アメリカンバーガーズ」5月27日(水)から数量限定で発売

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：名嶋 篤史、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC)は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、「ザ・アメリカンバーガーズ」を5月27日(水)から数量限定で発売します。

「ザ・アメリカンバーガーズ」イメージ

＜「ザ・アメリカンバーガーズ」こだわりのポイント！＞

■本場アメリカの世界観を“都市名”で表現。ボリュームとインパクト抜群の全3種が登場！

バーガーの本場アメリカで愛される食材をふんだんに使った「ザ・アメリカンバーガーズ」。毎年発売するたびに大きな反響をいただく本シリーズが、今年も満を持して登場します。今回は名前からもアメリカンな世界観を楽しんでいただけるよう、イメージする3つのアメリカの都市名を冠したネーミングでお届けします。「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」は、KFC自慢の「骨なしケンタッキー」に、サクサクのオニオンリングとコク深いチェダースライスチーズ、ガーリックソースを組み合わせたボリューム満点の一品。ガーリックソースには、ベーコン、玉ねぎ、にんにくの旨味をバランスよく重ね、ニューヨークのダイナーを思わせる食べ応えのある味わいに仕上げています。また、バンズの代わりに、オニオンリングとチェダースライスチーズを「骨なしケンタッキー」2枚で挟んだ、エンタメの街・ラスベガスの名にふさわしい、インパクト抜群な「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」も登場。空腹をがっつり満たしたい方、お肉好きの方にぜひお試しいただきたい、ギルティな味わいが魅力です。

■ついにアボカドバーガーに参入！ ワカモレをイメージした「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」新登場。

今回、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガー「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」が新登場します。「骨なしケンタッキー」とアボカドフィリング、チェダースライスチーズを組み合わせた、見た目からもアメリカン気分を味わえる一品。スパイスを効かせたアボカドフィリングは、アメリカ南部テキサスをはじめ広く愛されるペースト状の「ワカモレ」をイメージしました。さらにコク深い濃厚なチェダースライスチーズが合わさることで、アボカドのまろやかさがさらに引き立つ仕上がりに。アボカドフィリングがたっぷり詰まった濃厚な味わいをお楽しみください。

＜商品開発担当者からのコメント＞

KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーである「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」の商品開発が始まったのは2024年。約2年もの月日を費やし、味、品質、提供オペレーションの検討を重ねてきました。最もこだわったアボカドは、ダイスカットやペースト状など、さまざまな形状を検討した結果、ダイスカットのアボカドを配合したフィリング状に決定。アボカドそのもののおいしさを最大限に活かしつつ、時間が経っても安定した見た目と品質でお届けできる設計に仕上げています。また、クミンやコリアンダーを加え、アボカドのまろやかさの中にほどよいスパイスの風味が感じられる点もこだわりのポイントです。「骨なしケンタッキー」をメインに、ワカモレをイメージしたスパイシーなアボカドフィリングと濃厚なチェダースライスチーズが合わさった「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」。数量限定となっておりますのでお見逃しなく！

【商品概要】※価格は税込です。

■商品名

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」…580円

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガーセット」…990円

[NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)]

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガーよくばりセット」…1,290円

[NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)]

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」イメージ

「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」…580円

「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガーセット」…990円

[TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)]

「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガーよくばりセット」…1,290円

[TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)]

「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」イメージ

「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」…790円

「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガーセット」…1,200円

[LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー、ポテト(S)、ドリンク(M)]

「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガーよくばりセット」…1,500円

[LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)]

「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」イメージ

■発売日：2026年5月27日(水)

※数量限定、なくなり次第販売終了。

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。