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当社代表の八巻が作成に一部寄与いたしました「スタートアップM＆Aガイダンス-スタートアップ・エコシステムの成長・発展並びに新産業の創出に向けてー」が経済産業省から公表されました
株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）は、「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げ、BtoC事業としてVisaプリペイドカード「バンドルカード」および“投資と決済” を1つのアプリで完結できる『Pool』、BtoB事業として「サクっと資金調達」および「サクっと分割」を提供しています。
この度、経済産業省は、スタートアップのM&A活性化に向けて「スタートアップM&Aガイダンス」を作成しており、当社代表の八巻は、当該ガイダンスの作成にあたって開催された有識者検討会に構成員として参加し、内容の検討・調整において一部寄与いたしました。本日、当該ガイダンスが公表されましたのでお知らせいたします。
「スタートアップM&Aガイダンス-スタートアップ・エコシステムの成長・発展並びに新産業の創出に向けて-」
経済産業省 スタートアップ・新規事業「スタートアップ向けガイダンス」
経済産業省公表日：2026年5月20日
掲載URL：https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/index.html
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。
BtoC事業として、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成した、アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』および“投資と決済”を1つのアプリで完結できる『Pool』 を開発・運営しています。また、BtoB事業として中小事業者向けキャッシュフローソリューション『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。
私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会、一般社団法人 金融データ活用推進協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
この度、経済産業省は、スタートアップのM&A活性化に向けて「スタートアップM&Aガイダンス」を作成しており、当社代表の八巻は、当該ガイダンスの作成にあたって開催された有識者検討会に構成員として参加し、内容の検討・調整において一部寄与いたしました。本日、当該ガイダンスが公表されましたのでお知らせいたします。
経済産業省 スタートアップ・新規事業「スタートアップ向けガイダンス」
経済産業省公表日：2026年5月20日
掲載URL：https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/index.html
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。
BtoC事業として、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成した、アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』および“投資と決済”を1つのアプリで完結できる『Pool』 を開発・運営しています。また、BtoB事業として中小事業者向けキャッシュフローソリューション『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。
私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会、一般社団法人 金融データ活用推進協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp