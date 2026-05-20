当社代表の八巻が作成に一部寄与いたしました「スタートアップM＆Aガイダンス-スタートアップ・エコシステムの成長・発展並びに新産業の創出に向けてー」が経済産業省から公表されました

当社代表の八巻が作成に一部寄与いたしました「スタートアップM＆Aガイダンス-スタートアップ・エコシステムの成長・発展並びに新産業の創出に向けてー」が経済産業省から公表されました