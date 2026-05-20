TIF2026出演をかけた“唯一のチャンス”「Road to TIF2026～LAST CHANCE～」開催決定！

SHOWROOM株式会社

SHOWROOM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：前田裕二）が運営する仮想ライブ空間「SHOWROOM」にて、世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」への出演をかけた“唯一のチャンス”「Road to TIF2026～LAST CHANCE～」の開催が決定しました。

「Road to TIF」は、TIF出演を目指すアイドルにとって“最後のチャンス”として2018年より毎年実施されている人気企画です。

本イベントをきっかけにTIF出演を果たしたアイドルも多く、毎年大きな盛り上がりを見せています。

本年は“ステージ別ブロック制”を導入！

今年の「Road to TIF2026～LAST CHANCE～」では、新たに“ステージ別ブロック制”を導入。

出演を希望するステージに応じて、2つのブロックに分かれてイベントを実施します。

■屋外ステージブロック

TIFならではの開放感あふれる屋外ステージへの出演権をかけたブロック。

夏フェスならではの熱気を感じられる、屋外ステージでのライブを目指します。

■屋内ステージブロック

より多くのお客様の前でライブパフォーマンスができる屋内ステージへの出演権をかけたブロック。

迫力あるライブ空間で、魅力を届けることができます。

各ブロックから選出された、合計6組のアイドルがTIF2026への出演権を獲得します。

※各ブロックの対象ステージは指定ステージとなります。順位に応じた出演ステージ・出演時間などの詳細は、2026年6月中旬頃に発表予定です。

「Road to TIF2026～LAST CHANCE～」連動番組も配信決定！

本年は「Road to TIF2026」をさらに盛り上げるため、SHOWROOM連動番組の配信も決定。

イベント参加アイドルをゲストに迎え、グループの魅力やライブへの想い、TIFにかける熱量などを深掘りしていきます。

番組MCには、お笑いコンビ・三拍子の久保孝真さんが出演。

イベントの見どころ紹介だけでなく、ここでしか見られないアイドルたちの素顔や新たな一面をお届けします。

さらに、各回の一部内容はSHOWROOM公式YouTubeチャンネルにてショート動画として公開予定。

リアルタイム配信だけでなく、SNSを通じた継続的な話題化も目指します。

＜Road to TIF2026～LAST CHANCE～連動番組＞

・配信日時（全3回）

1回目：2026/6/5(金)19:00～19:45

2回目：2026/6/26(金)19:00～19:45

3回目：2026/7/24(金)18:00～18:45

・配信ルーム

https://www.showroom-live.com/r/roadtotif_lastchance

※配信日時は都合により変更となる場合がございます。

「Road to TIF2026」イベント期間

＜スタートダッシュイベント＞

2026/06/15(月) 12:00 ～ 2026/06/21(日) 19:59

＜Road to TIF2026～LAST CHANCE～＞

2026/06/29(月) 12:00 ～ 2026/07/08(水) 19:59

※両ブロック同時開催

「Road to TIF2026」イベントページ

＜スタートダッシュイベント＞

https://www.showroom-live.com/event/roadtotif_2026start

＜屋外ステーブブロック＞

https://www.showroom-live.com/event/roadtotif_2026_block1

＜屋内ステージブロック＞

https://www.showroom-live.com/event/roadtotif_2026_block2

TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック

日程：2026/7/31(金)・8/1(土)・8/2(日)

会場：お台場・青海周辺エリア

公式HP：https://official.idolfes.com/s/tif2026/?ima=0000

SHOWROOM株式会社

『「努力がフェアに報われる世界を創る」というミッションを掲げ、ライブ動画ストリーミングプラットフォーム「SHOWROOM」を運営。様々なジャンルのパフォーマーによるライブ配信により、夢中で誰かを応援するという新しい視聴体験を創出。2026年3月末時点で累計ダウンロード数1,000万超え』

（https://showroom.co.jp）