「大阪産なす」を使った特別メニューを数量・期間限定で提供！

株式会社ピエトロ

株式会社ピエトロ(本社：福岡市中央区、代表取締役社長 高橋 泰行)は、2026年5月25日（月）より、「ピエトロ イオンモール堺北花田店」および「洋麺屋ピエトロ 千里中央店」の2店舗限定で、“大阪産なす”を使用した数量・期間限定メニューを提供いたします。今回使用するのは、白く丸い見た目ととろけるような食感が魅力の「大阪産トルコなす」と、ふんわりやわらかな果肉が特長の「大阪産千両なす」。ピエトロレストランの名物メニュー「なす辛」が、大阪限定の特別仕様で登場します。地元食材を取り入れることで、地産地消を推進し、生産者のこだわりや想いをお客様にお届けします。

■数量・期間限定！“大阪産なす”を使った特別メニュー

※6月末をもって終了予定ですが、生産状況により前後する場合がございます。

◇白いなす辛 レギュラー：1,518円

スモール ：1,067円

とろとろに揚げた大ぶりのトルコなすとクリームソースを

あわせ、トッピングにパルミジャーノをかけた、大阪でしか

味わえない特別な「“白い”なす辛」をお楽しみください。

◎「大阪産トルコなす」とは

つやつやとした白くて丸いトルコなすは、きめが細かくとろとろとした食感が特長。

皮は柔らかく、果肉はみずみずしい白なすです。

◇なす辛 レギュラー：1,518円

スモール ：1,067円

ピエトロレストランの名物メニュー「なす辛」が、大阪限定で

「大阪産千両なす」を使用した特別仕様で登場。

ジューシーに揚げた大きななすと、甘辛く味付けしたひき肉が食欲をそそる一皿です。

◎「大阪産千両なす」とは

南河内地域（富田林市・河南町・太子町）を主産地とする、色鮮やかな中長なす。

比較的大ぶりで、ふんわりやわらかな果肉が特長です。

加熱することで、とろけるような口当たりをお楽しみいただけます。

■大阪府内の店舗情報

現在、大阪府内には以下の2店舗を展開しております。

◎ピエトロ イオンモール堺北花田店

住所：大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12

イオンモール堺北花田4階

TEL： 072-268-5699

URL：https://www.pietro.co.jp/restaurant/detail/88

◎ 洋麺屋ピエトロ 千里中央店

住所：大阪府豊中市新千里東町1-3

せんちゅうパル2階

TEL：06-6834-7557

URL：https://www.pietro.co.jp/restaurant/detail/65

■ピエトロについて

◎はじまりは、一軒のレストラン。おすそわけから生まれたドレッシング。

ピエトロのはじまりは、1980年に福岡市の繁華街・天神にオープンした、小さな一軒のパスタ専門店『洋麺屋ピエトロ』。麺が茹であがるのをお待ちいただく間、前菜代わりに出していたサラダのドレッシングが話題となり、「分けてほしい」というお声に応え商品化したのが、看板商品の「ピエトロドレッシング 和風しょうゆ」です。全国に商品を送り出すようになった今でも、レストランの厨房でつくるように、手づくりの工程を多く残しながら、工場で働くひとりひとりが丁寧に心を込めてつくっています。