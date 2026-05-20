和紙のようなサラリとした肌触りで、カーディガン感覚で羽織れる　ボトル缶コーヒー１本分の軽さ「超軽量ジャケット」が新登場

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、ボトル缶コーヒー1本分の軽さを実現した新素材「Camifu(R)（カミフ）」を採用した、女性向け「超軽量ジャケット」を5月20日（水）より洋服の青山全店および、公式オンラインストアで発売します。

商品ページ：https://tinyurl.com/eczw68y4

今年の５月は既に各地で真夏日が記録されるなど、季節の進みが例年よりも早まっています。気象庁が発表した3か月予報（5月～7月）でも全国的に高温傾向が続くとされており、早い時期から「本格的な暑さ対策」が求められています。ビジネスウエアにおいても多様化が進む一方で、大切な商談や外回りでは、ジャケットが欠かせないビジネスパーソンも少なくありません。そのようなお客様からは「外では暑くて着ていられない」「カバンに入れるとシワが気になり、その後の交通機関やオフィスで着用しづらい」といった暑さと持ち運びに関する声が寄せられています。そこで今回は、圧倒的な軽さと防シワ性を備えたジャケットを企画しました。

気象庁3か月予報：https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P3M

本商品は、和紙のようなサラリとした肌触りと軽さが特徴の素材「Camifu(R)（カミフ）」を採用しました。マカロニのように空洞になった「中空糸（ちゅうくうし）」という特殊な構造糸を使用することで、程よい生地のハリ感や上質な見た目はそのままに、ボトル缶コーヒー1本分（約270g）相当の軽量化を実現。さらに裏地や肩パッドを極限まで省くことで、カーディガンのように軽く羽織ることができます。また、肌に触れるとひんやり心地よい「接触冷感」や、汗をかいてもすぐに乾く「吸汗速乾」機能を備えているほか、防シワ性にも優れているため、猛暑日の外出や冷房対策でバッグへ畳んで持ち歩いても、シワが気にならず安心です。なお、同色同素材のパンツも用意しており、セットアップとしても着用できます。

【商品概要】

商品名 超軽量ジャケット【セットアップ着用可】

素材 ポリエステル100%

サイズ S～LL（計4サイズ）

販売価格 税込 18,590円

カラー ネイビー、ベージュ、ブラック（WEB限定）

販売店舗 ネイビー：洋服の青山全店、ベージュ：主要400店舗、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

■素材特徴

「中空糸（ちゅうくうし）」構造

凹凸が少ない扁平(へんぺい)な C 型断面により中空構造をもたせた、特別なポリエステル繊維。その空気層が、軽やかさと、ふんわりとした反発感をつくります。さらに、吸水速乾にも優れており、繊維の断面に施された C 型スリット構造により通常の繊維より素早く汗を吸い込み、内側にためてから外へ逃がします。

Camifu(R)繊物断面

■同生地同素材のパンツも用意。セットアップでの着用も可能

肌と服の間に湿気がこもらず、風が通ることで、ムレにくく、セットアップ着用しても快適な着心地をキープ。速乾性にも優れているため、汗ばむ季節はもちろん、季節の変わり目まで、軽やかに着用できます。

【商品概要】

商品名 超軽量パンツ【セットアップ着用可】

素材 ポリエステル100%

サイズ S～LL（計4サイズ）

販売価格 税込 11,000円

カラー ネイビー、ベージュ、ブラック（WEB限定）

販売店舗 ネイビー：主要220店舗、ベージュ：主要150店舗、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

■担当者コメント

商品第一部 マネジャー 高井さや

お客様が手に取った瞬間から「軽くて涼しそう！」と実感いただける一着を目指し、新素材『Camifu(R)』をレディースで初採用しました。和紙のような清涼感ある肌触りに加え、接触冷感や吸汗速乾、防シワ、洗える機能など夏の理想を全て凝縮。驚くほど軽く快適な着心地で、夏のビジネスシーンを支えます、ぜひまずは手に取って感じてほしいです。