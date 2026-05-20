メガネブランド Zoff 「めのため、未来のため」学校から始まる、目の健康を守る新しい文化　浦和学院高等学校にて、学校指定サングラスの販売を埼玉県内の高等学校で初めて開始

株式会社インターメスティック

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」との提携により、学校生活における強い日差しや紫外線から生徒たちの目を守ることを目的として、2026年5月20日（水）より、浦和学院高等学校（埼玉県さいたま市）にて埼玉県内の高等学校で初めて※指定サングラスを販売します。※自社調べ：2026年5月、国内アイウェア市場におけるサービスとして

■生徒の未来を守る、目の健康への取り組み

浦和学院高等学校では、「健康と安全宣言」のもと、生徒一人ひとりの健康と安全を最優先に考える教育機関として、「Health & Safe Promotion School」を宣言しています。これは、生徒が健やかに学校生活を送り、自らの可能性を広げながら、より良い未来を切り拓いていくことを目的とした取り組みです。

2025年には、本取り組みの先駆けとして、テニス部およびソングリーダー部と連携し、部活動シーンでの無理のない紫外線対策として試験的な導入を実施。提供したサングラスは、遠征や大会への移動中、試合前のウォームアップ時などに着用され、屋外活動の多い部活動シーンにおいて、生徒の目を守るアイテムとして活用されました。こうした取り組みを経て、今回、学校指定サングラスの販売を決定。サングラスを通じて強い紫外線から目を守ることで、生徒の健康的な学校生活や将来の目の健康につなげていくことを目指します。

販売するサングラスは、同校の教員が生徒の意見を取り入れながら、フレームとレンズの組み合わせを選定しました。採用した濃度40％の「アッシュベージュ」や「スモーキーグレー」などのレンズは、紫外線を99.9％以上カットしながら、屋外活動時の直射日光による眩しさも軽減します。部活動が活発な浦和学院高等学校において、さまざまな屋外シーンで生徒の目を守ります。

また、今回の学校指定サングラスの販売開始にあわせ、高校2、3年生約2000名を対象に、サングラスの無償提供も実施します。学校生活の中で自然に紫外線対策を取り入れられる環境づくりを進め、生徒の健康を守る新たな学校文化の定着を目指していきます。

今後もZoffは、教育機関やパートナー企業との連携を通じて、子どもたちの目の健康を守る環境づくりを推進し、「サングラスが当たり前にある学校生活」の実現を目指してまいります。

■浦和学院高等学校における、販売に向けての取り組み

1． 部活動でのトライアル導入

2025年には、屋外での活動機会が多いテニス部およびソングリーダー部において、合計82名によるサングラスのトライアル導入を実施しました。

テニス部では、それぞれのプレースタイルや好みに合わせて生徒自身がサングラスを選択。インターハイの試合会場へ向かう際などに着用し、部活動における自然な紫外線対策として活用されました。

また、ソングリーダー部では、ブルーのカラーサングラスをチームの一致団結の象徴として選択し、全国大会へ出場する場面などで着用。チームの一体感を高めるとともに、屋外で活動する部員たちの目を守る役割も果たしました

2． 教員によるフレームとサングラスの組み合わせ選定

販売を行うサングラスは、Zoffが展開する複数のフレームおよびレンズの中から、紫外線対策だけでなく、日差しによる眩しさへの対策も考慮し、生徒の意見を取り入れながら教員が選定を実施しました。

その結果、3型のフレームに、濃度40％の「スモーキーグレー」「アッシュベージュ」のカラーレンズを組み合わせた、全3種のラインアップを展開します。採用した濃度40％のレンズは、紫外線を99.9％以上カットしながら、直射日光による眩しさも軽減。学校生活の中でも取り入れやすいカラーと、屋外活動時における目の保護を両立しています。

学校法人元気共生学園 浦和学院高等学校 2学年学年部長 見村卓哉氏 コメント

「本校では、ノート PC やタブレット、プロジェクターなどの ICT 機器を積極的に活用しております。ICT 機器は学びに欠かせない一方で、視力低下や目の健康への不安は、生徒たちの日常における大きな課題となっています。Zoff 様の『めのため、未来のため』プロジェクトは、生徒の安全と健康を第一に考える本校の理念と高い親和性を持つ取り組みであり、生徒が自らの健康について主体的に考えるきっかけになるものと期待しております。本校では、今回のサングラス導入において、特に登下校時の生徒たちの目を守ることを重視いたしました。登下校時は太陽の高度が低く、日光が直接目に入りやすいため、生徒たちからも強いまぶしさに悩まされているという声が寄せられていました。そこで、より遮光性の高い濃度 40％のサングラスの使用を許可することで、生徒たちの目を守りたいと考えております。また、今回の取り組みの一環として、生徒たちがご家族やご友人、地域の皆さまへ『目を守ることの大切さ』を伝え、その輪を広げていく活動も計画しております。こうした活動を通して、生徒たちが多くの学びを得ることを願っております。」

Zoffでは、子どもたちの目が日常的に紫外線にさらされているにもかかわらず、その対策が十分に行われていない現状を重要な社会課題と捉えています。こうした課題に対し、全国の中学校・高校と連携しながら、サングラスを「特別なもの」ではなく「健康を守る習慣」として社会に定着させることを目指してきました。その中で、学生生活に最も近い存在である“制服”に着目。日常的に身に着ける制服の一部としてサングラスを位置付けることで、より自然な形での普及が可能になると考えます。

■安心して購入できる設計と、充実したアフターフォロー体制

今回、学校専用の販売ページを開設し、生徒や保護者が必要なタイミングでスムーズに購入できる仕組みを整えています。学校により選定されたモデルのみを掲載し、迷うことなく選べる設計としています。また、度付き対応など個別ニーズにも柔軟に対応することで、普段からメガネを着用している生徒でも安心して利用できます。

さらに、サングラスのかかり具合の調整やクリーニングなどのメンテナンスは、全国のZoff店舗にて対応可能です。これにより、生徒と保護者が安心して購入でき、購入後も継続して使用できるサポート体制を構築しています。現在、Zoffでは全国で十数校において販売に向けたトライアルを進めており、各校と連携しながら学校生活への適切な導入方法を検証しています。

今回の取り組みは、学校での紫外線対策の普及に大きく貢献しました。今後も学校と連携しながら、子どもたちの目の健康を守る取り組みを広げていきます。

＜中学校・高等学校関係者の皆さまへ＞

本取り組みにご興味をお持ちいただいた学校関係者の方は、下記までお気軽にご連絡ください。強い日差しから生徒の目の健康を守る取り組みについて、内容のご説明や実施に向けたご相談を承ります。

Zoff広報 MAIL：pr@zoff.com