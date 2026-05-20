【なか卯】紀州南高梅の豊かな風味で、爽を味わう　なか卯が「紀州南高梅おろしうどん」を発売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、5月27日（水）AM11:00より、「紀州南高梅おろしうどん」を販売します。

「紀州南高梅おろしうどん」は、大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しをまるごと1粒のせた、夏にぴったりな爽やかな一杯です。口に含んだ瞬間広がる梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが、食欲が落ちがちな暑い季節にも心地よく、食欲をかき立てます。

うどんにトッピングした梅干しには、紀州南高梅を使用。程よい酸味とやさしい甘みをお楽しみいただけます。さらに爽やかな酸味が特長の梅だれと、なか卯こだわりの醤油だれを合わせることで、味に奥行きとキレをプラスしました。のど越しのよいうどんとみずみずしい大根おろしにたれが絡み、最後のひと口まで飽きのこない、さっぱりとした味わいをご堪能ください。

あわせて、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラ梅おろしうどん」もご用意しました。風味豊かなかつお節と、シャキッとした食感のオクラが爽やかな酸味の梅とマッチし、食べ応えもアップします。

ぜひこの機会に、お近くのなか卯の店舗やご家庭で、爽やかな味わいが暑い夏にぴったりの「紀州南高梅おろしうどん」をお召し上がりください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/1003_1_76b366dcf03e5382ed39980f297ed365.jpg?v=202605201251 ]

※ 価格は全て税込です。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 446店舗で販売予定です。（5月20日時点）