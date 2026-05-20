大和財託　 管理戸数が10,000戸を突破！

大和財託株式会社

不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区/大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、2026年4月30日(木)時点において、賃貸管理戸数が10,000戸を突破したことをお知らせいたします。

土地付き一棟収益ブランド「Zシリーズ」(左から)新築一棟木造アパート(Z-MAISON)、新築一棟RC造マンション(Z-GRANDE)、中古一棟リノベーション物件(Z-RIZE)

■当社賃貸管理の強み

この度、2026年4月末時点における当社の管理戸数は、全国で10,201戸となりました。賃貸管理事業における当社の強みは、当社管理物件の入居率99.89％、家賃回収率 99.63％（※）という極めて高い実績です。

高い入居率の背景には、仲介店舗を持たず賃貸管理に特化した体制と、仲介会社との信頼関係構築による強力なリーシング（入居付け）戦略があります。また、入居者様専用のアプリを導入し、24時間対応のコールセンターを設置、迅速なトラブル対応で満足度を向上し、退去防止にもつなげています。さらに、自社の家賃保証サービス、厳格な入居審査、提携弁護士との連携という3つの対策により、家賃滞納リスクを最小限に抑えています。

※2026年4月末時点

■ 今後の展望

これまで当社が、圧倒的な入居率を継続維持し、安定した管理体制を構築することが出来たのは、ひとえに入居者様、オーナー様をはじめとした私たちに関わる全ての皆様のご支援、ご愛顧の賜物であると心から感謝いたしております。

大和財託では、オーナー様の利益を最大化すべく、“圧倒的顧客ファースト”の精神で事業を展開しております。今後も、より多くのオーナー様に満足していただくとともに、当社事業におけるストック収益の安定性を高め、より質の高い賃貸管理を追及して参ります。

当社は引き続き、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要



会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：岡本

TEL：050-5536-9317 E-MAIL：info@yamatozaitaku.com