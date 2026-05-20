全215種類、13,000株以上のあじさいが7,000平方メートル の森で見頃に！三島スカイウォーク『あじさい祭』今年も開催！2026年6月6日（土）から7月5日（日）まで期間限定

株式会社フジコー

富士山を望む全長400ｍの大つり橋「三島スカイウォーク」（所在地：静岡県三島市、運営：株式会社スカイウォーク、本社：静岡県三島市、代表：宮澤俊二）は、全215種類、13,000株以上のあじさいやあじさいモチーフのスイーツ、あじさい命名権などのコンテンツを楽しめる『あじさい祭』を2026年6月6日（土）から7月5日（日）まで期間限定で開催します。また6月19日（金）～7月5日（日）の期間中の毎週金曜・土曜・日曜の合計9日間、夜間のライトアップも実施します。

URL：https://mishima-skywalk.jp/pickup/46833/

三島スカイウォークの『あじさい祭』は、当施設の自然資源を活かした地域活性化の一環として2015年の開業時より植樹を始め、2018年より開催している毎年恒例のイベントです。

昨年よりあじさいの株の植え替えなどの手入れを行い、今年は新たに10種類のあじさいを追加しました。オリジナル品種「スカイウォーク」「覇王」「夏空」を含む全215種13,000株以上のあじさいが当施設の7,000平方メートル の森で見ごろを迎える予定です。また、2025年12月に迎えた当施設の10周年記念事業として、新たに追加したオリジナル品種のあじさいに命名できる「～あなたが名づけ親～あじさい命名グランプリ」を開催します。

また、あじさいカラーのシロップが織りなす鮮やかなマーブル模様が目を引く「あじさいミニサンデー」や、淡いクリームで紫陽花に見立てた「紫陽花どらやきと静岡緑茶」など、4種の限定スイーツが登場します。

さらに、最盛期を迎える6月19日(金）から7月5日(日）の期間中の毎週金曜～日曜日限定で、灯りに浮かび上がるあじさいの淡い色が幻想的な「夜のライトアップ」や、レトロかわいい「あじさい傘のレンタル」で、夜も雨の日でも特別なひとときをお届けします。さらに、毎年人気のSNSで投稿いただいた方のあじさいの写真を公式SNSで紹介し、来年の当施設のカレンダーに写真が掲載される「あじさい写真投稿キャンペーン」も実施します。

眼下に広がるあじさいの森と青空が交差する絶景を、ぜひ体感してください。

※本情報は発表時点の情報です。今後変更になる場合がございます。

■三島スカイウォーク『あじさい祭』概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shfbU55A1Yc ]

名称：三島スカイウォーク『あじさい祭』

開催期間：2026年6月6日（土）～7月5日（日）9:00～17:00

エリア：つり橋を渡った先の北エリア「Kicoroの森」

例年の様子： https://youtu.be/shfbU55A1Yc

詳細URL： https://mishima-skywalk.jp/pickup/46833/

１.オリジナル品種や希少な新品種も楽しめる、全215種・13,000株以上のあじさいの森新たに追加された10品種

三島スカイウォークでしか見ることができない貴重なオリジナル品種を含む 、昨年より10種類増えた215品種 13,000株以上のあじさいが、当施設の7,000平方メートル の森に咲き広がる様子をお楽しみいただけます。今年は品種を拡充し、より多彩なあじさいをご覧いただけるようになったほか、既存株の手入れも行うことで、森全体に広がるあじさいの景観を整えました。新たに加わった品種はまだ株数が限られているため、森の中を散策しながら見つけることができたら幸運な“レアあじさい”としてもお楽しみいただけます。

オリジナル品種 「覇王」オリジナル品種「スカイウォーク」オリジナル品種「夏空」

オリジナル品種は、ガク部分が雪のような美しい白色とうっすらとした水色の花びらが特徴的で、2018 年にお客様の公募の中から名称が決まった「スカイウォーク」と、薄紫色が可愛らしい印象の「夏空」、淡いブルーとふんわりとしたかわいらしい風合いで、気象予報士さんが名づけ親の「覇王」の3種です。

また、森の散策路には色あじさいの中を愛犬と一緒にお散歩をできたり、ウッドベンチやテーブルで一休みしたりしながらゆっくりご鑑賞いただけます。

２.～あなたが名づけ親～ あじさい命名グランプリ

さらに、2025年12月に10周年を迎えた当施設の記念事業として、新たに追加したオリジナル品種のあじさいに命名できる「～あなたが名づけ親～ あじさい命名グランプリ」を一般公募として開催します。

今回名前を募集するあじさいは、10周年を機に新たに植栽したオリジナル品種です。現在は小さな株のため今年の開花は未定ですが、命名をきっかけに、これから三島スカイウォークの森で育っていく姿を見守っていただきたいと考えています。

開催期間中、会場内「Kicoroの森」の投票箱への応募のほか、InstagramまたはXへの投稿、応募フォームからもご参加いただけます。選ばれた命名者には、来年のあじさい祭期間（2027年6月5日～7月4日）にご来場いただける特別招待券（1組2名様）を贈呈します。

応募方法：

- ＜三島スカイウォークにて＞吊橋渡った先のエリアに設置する投票箱で応募（後ほど投稿できる応募フォームのご案内もご用意しています）- ＜WEBで応募＞Instagram、Xで新品種の写真と共に名前を付けてポスト または、応募フォームにて

募集期間：2026年6月6日（土）～7月5日（日）

発表：2026年秋ごろ 三島スカイウォーク公式サイトやSNSで発表予定

受賞者の景品：来年のあじさい祭期間に来場できる「三島スカイウォーク特別招待券（1組2名様）」

※有効期限：2027年6月5日（土）～7月4日（日）

あじさい散策マップ３.夜のライトアップ

開催日：2026年6月19日（金）～7月5日（日）の毎週金曜・土曜・日曜の計9日間

時間：17:00～20:30（最終入場20:00／例年日没は19時頃）

入場料金：大人1,100円～、中高生500円～、小学生200円～

※つり橋料金は変動価格制となります。

４.あじさいスイーツ

販売期間：2026年6月6日（土）～7月5日（日）

概要：（商品名、税込価格、販売店舗とエリア）

あじさいミニサンデー …530円／831JUICE（南エリア）

紫陽花どら焼きと静岡緑茶 …1,200円（2個セット）／森のキッチン（南エリア）

あじサイーBeautyパフェ …1,000円／ピクニックカフェ（北エリア）

紫陽花ジュエルスカッシュ …500円／SKYWALK SOFTCREAM（北エリア）

あじさいミニサンデー

濃厚ソフトに軽やかな食感のフィアンティーヌを合わ

せ、あじさいカラーの芳醇なナガノパープルシロップ

をかけて上品に仕上げました。

紫陽花どらやきと静岡緑茶

紫陽花に見立てた粒あんのどら焼きに宇治抹茶アイス

クリームと静岡緑茶を添えて、優雅なひとときを。

紫陽花ジュエルスカッシュ

爽やかなレモンスカッシュに、2 種類のジュレを合わ

せ、あじさいをイメージした華やかなグラデーション

に仕上げました。シュワっと弾ける爽快感と、ぷるぷ

る食感のジュレをお楽しみいただける特別な一杯で

す。

あじサイーBeauty パフェ

ポリフェノールが豊富に含まれるスーパーフードのア

サイーとヨーグルトアイスで甘酸っぱさが広がる初夏

にぴったりのパフェ。さらに、濃厚なバニラアイスと

はちみつレモンのアクセントや、寒天やナタデココな

どの味の変化にも富んだ、見た目も爽やかな一品。

５.レトロかわいい！「あじさい傘」のレンタル(C)FELISSIMO(C)FELISSIMO

期間中、三島スカイウォーク「Kicoroの森」エリア前にてあじさい柄の雨傘を無料でレンタルできます。透明感ある満開のあじさいが描かれた傘は、雨の日のあじさい巡りをより楽しいひとときにするとともに、あじさいと傘が彩る思い出に残る写真撮影もお楽しみいただけます。

料金：無料

場所：Kicoroの森入り口

６.あじさい写真投稿キャンペーン

本キャンペーンでは、来場者の皆様が撮影した自慢のあじさいフォトを募集します。投稿いただいた応募写真は、三島スカイウォーク公式Instagramにて開花情報とともに随時ご紹介します。さらに、応募写真の中から三島スカイウォークが花の雰囲気なども考慮し1枚に厳選させていただき、クレジット付きで2027年三島スカイウォークオリジナルカレンダーの６月のページを飾る写真として掲載します。昼間の鮮やかなあじさいの風景はもちろん、雨の雫で煌めくあじさいや、夜間にライトアップされたロマンチックなあじさいなど、様々な魅力をお待ちしています。詳細は公式サイトをご高覧ください。

募集期間：2026年6月6日（土）～7月5日（日）

テーマ：あなたのイチ推しあじさいフォト

参加方法：

１.三島スカイウォークのインスタグラムアカウントをフォロー。

２.ハッシュタグ「＃スカイウォークのあじさい」と三島スカイウォークの公式アカウントをタグ付けして写真を投稿！インスタグラムアカウント： https://www.instagram.com/mishima_skywalk/

■静岡県民割

あじさいシーズンを迎えるこの機会に、当施設のあじさいを “地元名物”として感じていただきたく、静岡県在住の方であればつり橋入場料が変動料金より半額になる「静岡県民割」も実施します。

期間：2026年6月6日（土）～7月5日（日）

対象者：静岡県にお住まいの方 ※当日は住所がわかるものをご提示ください。

内容：つり橋入場料を変動価格から半額にてご案内

備考：詳細は公式サイトをご高覧ください

URL：https://mishima-skywalk.jp/pickup/40557/

［三島スカイウォーク 施設情報］

営業時間：9：00～17：00（イベントやシーズン、天候により変更の可能性有）

定休日：年中無休

住所：〒411-0012 静岡県三島市笹原新田313

入場料金：大人1,100円～ 中高生500円～ 小学生200円～ ※吊橋料金は変動価格制となります。

駐車場：普通車400台（内身障者用5台）、大型車最大28台

URL：https://mishima-skywalk.jp/

アクセス：

〈お車でお越しの場合〉東京方面から：約90分、名古屋方面から：約180分

〈電車でお越しの場合〉東京方面：約50分（新幹線）、名古屋方面：約100分（新幹線）、三島駅より路線バスで25分

※詳細はホームページをご高覧ください。

お客様からの問い合わせ先：055-972-0084