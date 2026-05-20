「がんばってきた、あなたへ」-- 人生をもっと楽に、楽しく叶える ハピ脳メソッド講演会、名古屋初上陸
「一生懸命やっているのに、どこか満たされない。」「自分の気持ちより、周りを優先してばかり。」--そんな思いを抱えながら、それでも毎日を懸命に生きている女性たちへ。自己啓発メソッド「ハピ脳メソッド(R)」の提唱者である蘭野いっこ氏を招いた講演会が、2026年6月7日（日）に愛知県名古屋市で初めて開催される。
自身の生きづらさや、子育ての行き詰まりから「うつ」を経験。そこから親子ともに奇跡レベルで幸せになった方法を、蘭野いっこ氏は「ハピ脳メソッド(R)」として体系化した。現在は多くの女性が、安心感の中でスルッと楽に望みを叶え、軽やかな人生へと変容している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349512/images/bodyimage1】
この講演会を名古屋に届けようと動いたのは、主催の齋藤江里氏だ。かつては自分自身も「生きづらさ」を抱えながら、毎日をやり過ごしていたという。そんな齋藤氏がハピ脳メソッドに出会い、わずか半年で人生が軽やかに変わっていくのを実感した。その体験があったからこそ、「同じように悩んでいる人に、この場を届けたい」と今回の開催を決意した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349512/images/bodyimage2】
過去に開催された蘭野氏の講演会では、参加者が著書を手に笑顔で集合し、温かな一体感が生まれる場として定評がある。知識を学ぶだけでなく、共に感じ、共に変わっていく...一人で参加した方が、気づけば仲間とつながり、人生の新しい扉を開いていく光景が、全国各地で生まれている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349512/images/bodyimage3】
「自分なんて…」と自信を持てずにいる人、周りに気を遣いすぎて疲れてしまっている人...かつての自分と同じように悩んでいる誰かに、この場が届いてほしい。そんな齋藤氏の想いが、名古屋初開催というかたちで実を結んだ。潜在意識の力を使って、自分らしく幸せに生きる方法を、蘭野いっこ氏が名古屋で初めて、直接届ける。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349512/images/bodyimage4】
講演会で得られること
潜在意識からの「本当の望み」に気づく
望みを潜在意識にインストールする方法を学ぶ
自分らしく幸せに生きるための「新しい未来」に出会う講演会詳細はこちら
https://happynagoya.studio.site/
「私自身、長い間ずっと生きづらさを感じながら生きてきました。蘭野先生のメソッドに出会い、半年で人生がスルッと軽くなっていくのを感じたとき、本当に驚きました。あのころの私のように、心のどこかで『もっと楽になりたい』と思っている方に、ぜひこの場に来ていただきたい。一人でがんばらなくていい--その感覚を、体で受け取りに来てください。6月7日、名古屋でお待ちしています。」
主催 齋藤 江里
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349512/images/bodyimage5】
配信元企業：LOVE UNLIMITED
自身の生きづらさや、子育ての行き詰まりから「うつ」を経験。そこから親子ともに奇跡レベルで幸せになった方法を、蘭野いっこ氏は「ハピ脳メソッド(R)」として体系化した。現在は多くの女性が、安心感の中でスルッと楽に望みを叶え、軽やかな人生へと変容している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349512/images/bodyimage1】
この講演会を名古屋に届けようと動いたのは、主催の齋藤江里氏だ。かつては自分自身も「生きづらさ」を抱えながら、毎日をやり過ごしていたという。そんな齋藤氏がハピ脳メソッドに出会い、わずか半年で人生が軽やかに変わっていくのを実感した。その体験があったからこそ、「同じように悩んでいる人に、この場を届けたい」と今回の開催を決意した。
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過去に開催された蘭野氏の講演会では、参加者が著書を手に笑顔で集合し、温かな一体感が生まれる場として定評がある。知識を学ぶだけでなく、共に感じ、共に変わっていく...一人で参加した方が、気づけば仲間とつながり、人生の新しい扉を開いていく光景が、全国各地で生まれている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349512/images/bodyimage3】
「自分なんて…」と自信を持てずにいる人、周りに気を遣いすぎて疲れてしまっている人...かつての自分と同じように悩んでいる誰かに、この場が届いてほしい。そんな齋藤氏の想いが、名古屋初開催というかたちで実を結んだ。潜在意識の力を使って、自分らしく幸せに生きる方法を、蘭野いっこ氏が名古屋で初めて、直接届ける。
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講演会で得られること
潜在意識からの「本当の望み」に気づく
望みを潜在意識にインストールする方法を学ぶ
自分らしく幸せに生きるための「新しい未来」に出会う講演会詳細はこちら
https://happynagoya.studio.site/
「私自身、長い間ずっと生きづらさを感じながら生きてきました。蘭野先生のメソッドに出会い、半年で人生がスルッと軽くなっていくのを感じたとき、本当に驚きました。あのころの私のように、心のどこかで『もっと楽になりたい』と思っている方に、ぜひこの場に来ていただきたい。一人でがんばらなくていい--その感覚を、体で受け取りに来てください。6月7日、名古屋でお待ちしています。」
主催 齋藤 江里
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349512/images/bodyimage5】
配信元企業：LOVE UNLIMITED
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