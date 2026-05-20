POS機器市場が今注目される3つの理由：成長ドライバーを徹底分析 Global Reports
POS機器世界総市場規模
POS機器とは、販売時点情報管理（Point of Sale）の略称で、店舗における商品販売や決済、在庫管理、売上分析などを一元的に行うための電子機器です。POS機器は従来のレジスター機能に加え、バーコードリーダーやタッチパネル、カード決済端末、さらにはクラウド連携機能を備えており、リアルタイムでの売上データ集計や在庫状況の把握が可能です。また、顧客情報や購買履歴の管理にも対応しており、マーケティング施策や販売戦略の精度向上に寄与します。小売業、飲食業、サービス業など幅広い業種で導入されており、業務効率化とデータ活用による経営改善を実現する重要なツールとして、POS機器の役割は年々拡大しています。
図. POS機器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349857/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349857/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルPOS機器市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の5802百万米ドルから2032年には8590百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルPOS機器市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、小売業のデジタル化促進
POS機器は、店舗業務のデジタル化を実現する中核ツールとして注目されています。特にECとの連携やキャッシュレス決済の普及により、売上管理や在庫管理をリアルタイムで行えるPOS機器の需要が拡大しています。デジタル化を推進する企業にとって、POS機器は効率的な経営運営に不可欠です。
2、キャッシュレス決済の普及
近年、クレジットカードやQRコード決済など、キャッシュレス取引が急速に拡大しています。POS機器は多様な決済方式に対応できるため、顧客の利便性向上と売上増加を同時に実現できます。キャッシュレス化の進展が、POS機器市場の成長を強く後押ししています。
3、データ分析ニーズの増加
POS機器は単なる決済端末に留まらず、販売データや顧客情報を収集・分析する機能を備えています。企業はこれらのデータを基に販売戦略や在庫計画を最適化できるため、データ活用ニーズの高まりがPOS機器導入を促進しています。
今後の発展チャンス
1、キャッシュレス社会の拡大による需要増
国内外でキャッシュレス決済の利用が急増する中、POS機器は多様な決済方式に対応する重要な端末として市場拡大が期待されます。特に小規模店舗や移動販売などでも、POS機器の導入が促進されることで新たなビジネスチャンスが生まれます。
2、オムニチャネル戦略との統合
オンラインショップと実店舗を統合したオムニチャネル戦略が進む中、POS機器は販売データや在庫情報の統合管理に不可欠です。POS機器を活用することで、顧客体験の向上や販売戦略の最適化が可能となり、将来的な市場拡大につながります。
3、中小企業向けクラウドPOSの普及
クラウド対応のPOS機器は初期導入コストを抑えつつ、複数店舗のデータ管理や遠隔操作が可能です。中小企業にとって利便性が高く、今後もクラウドPOSの採用拡大が見込まれるため、POS機器市場における新たな成長機会となります。
POS機器とは、販売時点情報管理（Point of Sale）の略称で、店舗における商品販売や決済、在庫管理、売上分析などを一元的に行うための電子機器です。POS機器は従来のレジスター機能に加え、バーコードリーダーやタッチパネル、カード決済端末、さらにはクラウド連携機能を備えており、リアルタイムでの売上データ集計や在庫状況の把握が可能です。また、顧客情報や購買履歴の管理にも対応しており、マーケティング施策や販売戦略の精度向上に寄与します。小売業、飲食業、サービス業など幅広い業種で導入されており、業務効率化とデータ活用による経営改善を実現する重要なツールとして、POS機器の役割は年々拡大しています。
図. POS機器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349857/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349857/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルPOS機器市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の5802百万米ドルから2032年には8590百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルPOS機器市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、小売業のデジタル化促進
POS機器は、店舗業務のデジタル化を実現する中核ツールとして注目されています。特にECとの連携やキャッシュレス決済の普及により、売上管理や在庫管理をリアルタイムで行えるPOS機器の需要が拡大しています。デジタル化を推進する企業にとって、POS機器は効率的な経営運営に不可欠です。
2、キャッシュレス決済の普及
近年、クレジットカードやQRコード決済など、キャッシュレス取引が急速に拡大しています。POS機器は多様な決済方式に対応できるため、顧客の利便性向上と売上増加を同時に実現できます。キャッシュレス化の進展が、POS機器市場の成長を強く後押ししています。
3、データ分析ニーズの増加
POS機器は単なる決済端末に留まらず、販売データや顧客情報を収集・分析する機能を備えています。企業はこれらのデータを基に販売戦略や在庫計画を最適化できるため、データ活用ニーズの高まりがPOS機器導入を促進しています。
今後の発展チャンス
1、キャッシュレス社会の拡大による需要増
国内外でキャッシュレス決済の利用が急増する中、POS機器は多様な決済方式に対応する重要な端末として市場拡大が期待されます。特に小規模店舗や移動販売などでも、POS機器の導入が促進されることで新たなビジネスチャンスが生まれます。
2、オムニチャネル戦略との統合
オンラインショップと実店舗を統合したオムニチャネル戦略が進む中、POS機器は販売データや在庫情報の統合管理に不可欠です。POS機器を活用することで、顧客体験の向上や販売戦略の最適化が可能となり、将来的な市場拡大につながります。
3、中小企業向けクラウドPOSの普及
クラウド対応のPOS機器は初期導入コストを抑えつつ、複数店舗のデータ管理や遠隔操作が可能です。中小企業にとって利便性が高く、今後もクラウドPOSの採用拡大が見込まれるため、POS機器市場における新たな成長機会となります。