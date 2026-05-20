eVTOL用動力システムの世界市場展望：成長ドライバーと投資チャンス2026-2032
eVTOL用動力システム世界総市場規模
eVTOL用動力システムとは、垂直離着陸型電動航空機（eVTOL）の推進および制御を担う電動またはハイブリッドの動力装置を指します。一般的に、電動モーター、バッテリー、高効率インバーター、制御ユニット、および必要に応じて補助動力源で構成されます。これにより、静止状態からの垂直離陸、水平飛行への移行、安定した着陸までを効率的に実現します。eVTOL用動力システムは軽量化と高出力化が求められ、エネルギー密度の高いバッテリー技術やモーターの冷却技術、冗長性確保のための複数系統設計も重要な要素です。これにより、安全性と飛行効率の両立が可能となり、都市航空モビリティの実現に不可欠な技術基盤を形成しています。
図. eVTOL用動力システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349856/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349856/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルeVTOL用動力システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の701百万米ドルから2032年には1036百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルeVTOL用動力システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、都市航空モビリティの需要拡大
近年、都市部の交通渋滞や移動時間短縮のニーズが高まっており、eVTOL用動力システムの市場を押し上げています。垂直離着陸が可能な航空機の普及により、短距離移動やオンデマンド交通サービスでの導入が進むことが期待されます。
2、環境規制と脱炭素化の推進
航空業界におけるCO?排出削減や環境規制の強化は、eVTOL用動力システムの電動化を後押ししています。従来の化石燃料に依存しない電動推進システムは、持続可能な航空交通手段として注目されています。
3、バッテリー技術と電動モーター性能の向上
高エネルギー密度バッテリーや軽量・高効率モーターの開発が進むことで、eVTOL用動力システムの航続距離や搭載量が向上し、商業化へのハードルが低下しています。技術革新が市場成長を直接的に促進しています。
今後の発展チャンス
1、都市航空モビリティ市場の拡大
都市部における交通渋滞の深刻化と効率的な移動手段の需要増加は、eVTOL用動力システムの発展機会を拡大します。都市間・都市内の短距離移動に対応する航空サービスの普及に伴い、システムの需要は飛躍的に増加すると期待されます。
2、電動化技術の進化
バッテリーエネルギー密度の向上や軽量化、高効率モーターの開発は、eVTOL用動力システムの性能向上に直結します。これにより航続距離の延長や搭載可能重量の増加が可能となり、商業運航の現実性が高まります。
3、スマート制御と自律飛行技術との融合
高度なフライト制御システムや自律飛行技術との統合により、eVTOL用動力システムの安全性・効率性が向上します。特に交通管理システムとの連携による運航最適化は、将来的な市場拡大の大きな機会です。
事業発展を阻む主要課題
1、技術的制約とバッテリー性能の限界
現状のバッテリーエネルギー密度や充放電速度は、eVTOL用動力システムの航続距離や飛行時間に制約を与えています。長時間飛行や高負荷運航を実現するためには、さらなる電池技術の進化が不可欠です。
eVTOL用動力システムとは、垂直離着陸型電動航空機（eVTOL）の推進および制御を担う電動またはハイブリッドの動力装置を指します。一般的に、電動モーター、バッテリー、高効率インバーター、制御ユニット、および必要に応じて補助動力源で構成されます。これにより、静止状態からの垂直離陸、水平飛行への移行、安定した着陸までを効率的に実現します。eVTOL用動力システムは軽量化と高出力化が求められ、エネルギー密度の高いバッテリー技術やモーターの冷却技術、冗長性確保のための複数系統設計も重要な要素です。これにより、安全性と飛行効率の両立が可能となり、都市航空モビリティの実現に不可欠な技術基盤を形成しています。
図. eVTOL用動力システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349856/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349856/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルeVTOL用動力システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の701百万米ドルから2032年には1036百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルeVTOL用動力システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、都市航空モビリティの需要拡大
近年、都市部の交通渋滞や移動時間短縮のニーズが高まっており、eVTOL用動力システムの市場を押し上げています。垂直離着陸が可能な航空機の普及により、短距離移動やオンデマンド交通サービスでの導入が進むことが期待されます。
2、環境規制と脱炭素化の推進
航空業界におけるCO?排出削減や環境規制の強化は、eVTOL用動力システムの電動化を後押ししています。従来の化石燃料に依存しない電動推進システムは、持続可能な航空交通手段として注目されています。
3、バッテリー技術と電動モーター性能の向上
高エネルギー密度バッテリーや軽量・高効率モーターの開発が進むことで、eVTOL用動力システムの航続距離や搭載量が向上し、商業化へのハードルが低下しています。技術革新が市場成長を直接的に促進しています。
今後の発展チャンス
1、都市航空モビリティ市場の拡大
都市部における交通渋滞の深刻化と効率的な移動手段の需要増加は、eVTOL用動力システムの発展機会を拡大します。都市間・都市内の短距離移動に対応する航空サービスの普及に伴い、システムの需要は飛躍的に増加すると期待されます。
2、電動化技術の進化
バッテリーエネルギー密度の向上や軽量化、高効率モーターの開発は、eVTOL用動力システムの性能向上に直結します。これにより航続距離の延長や搭載可能重量の増加が可能となり、商業運航の現実性が高まります。
3、スマート制御と自律飛行技術との融合
高度なフライト制御システムや自律飛行技術との統合により、eVTOL用動力システムの安全性・効率性が向上します。特に交通管理システムとの連携による運航最適化は、将来的な市場拡大の大きな機会です。
事業発展を阻む主要課題
1、技術的制約とバッテリー性能の限界
現状のバッテリーエネルギー密度や充放電速度は、eVTOL用動力システムの航続距離や飛行時間に制約を与えています。長時間飛行や高負荷運航を実現するためには、さらなる電池技術の進化が不可欠です。