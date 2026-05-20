リキッドバイオプシー業界の将来予測と投資判断：データに基づくシナリオ分析
リキッドバイオプシー世界総市場規模
リキッドバイオプシーは、血液や体液中に存在する腫瘍由来のDNA、RNA、または循環腫瘍細胞（CTC）を分析することで、がんの診断・予後評価・治療効果のモニタリングを行う革新的な非侵襲的検査技術です。従来の組織生検と異なり、体への負担が少なく、繰り返し測定することが可能で、がんの早期発見や微小残存病変の評価にも応用されています。リキッドバイオプシーは、個別化医療の実現に向け、患者ごとの遺伝子変異や腫瘍動態をリアルタイムで把握できる点が大きな特徴です。また、がん治療中の薬剤耐性の検出や再発リスクの評価にも利用され、将来的にはがん管理の中心的手法として期待されています。
図. リキッドバイオプシーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349855/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349855/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルリキッドバイオプシー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の5852百万米ドルから2032年には15824百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは18.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルリキッドバイオプシー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、非侵襲的検査への需要増加
リキッドバイオプシーは血液などの体液を用いる非侵襲的検査であるため、従来の組織生検に比べて患者への負担が軽減されます。この特徴により、検査の受診率向上や繰り返し検査の実施が可能となり、市場の拡大を促進しています。
2、がんの早期発見への期待
リキッドバイオプシーは微量な循環腫瘍DNAや腫瘍由来成分を検出できるため、がんの早期発見に有効です。早期診断による治療効果の向上や医療コスト削減が期待されることから、医療機関や研究機関での採用が進んでいます。
3、技術進歩による検出精度向上
次世代シーケンシング（NGS）や高感度PCR技術の発展により、リキッドバイオプシーの検出精度と信頼性が向上しています。この技術革新により、臨床現場での適用範囲が広がり、市場需要が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、早期がん診断市場への拡大
リキッドバイオプシーは微量な循環腫瘍DNAや腫瘍由来成分を高感度で検出できるため、がんの早期診断への応用が期待されています。今後、スクリーニング用途への普及により、市場の大幅な拡大が見込まれます。
2、個別化医療（Precision Medicine）への貢献
患者ごとの遺伝子変異や腫瘍動態をリアルタイムで把握できるリキッドバイオプシーは、個別化医療の実現に欠かせないツールです。特定の治療薬選択や治療効果モニタリングに応用されることで、医療の精度向上に寄与します。
3、治療耐性・再発リスク評価の強化
リキッドバイオプシーにより、薬剤耐性遺伝子の出現や微小残存病変を早期に検出可能です。この能力は、治療戦略の適時修正や再発リスクの管理に役立ち、医療現場での価値を高めます。
事業発展を阻む主要課題
1、技術的検出限界の課題
リキッドバイオプシーは微量な循環腫瘍DNAや腫瘍由来成分を検出する技術ですが、初期段階のがんや低負荷の腫瘍では十分な感度が得られない場合があります。この技術的限界が、臨床での広範な適用を制約しています。
リキッドバイオプシーは、血液や体液中に存在する腫瘍由来のDNA、RNA、または循環腫瘍細胞（CTC）を分析することで、がんの診断・予後評価・治療効果のモニタリングを行う革新的な非侵襲的検査技術です。従来の組織生検と異なり、体への負担が少なく、繰り返し測定することが可能で、がんの早期発見や微小残存病変の評価にも応用されています。リキッドバイオプシーは、個別化医療の実現に向け、患者ごとの遺伝子変異や腫瘍動態をリアルタイムで把握できる点が大きな特徴です。また、がん治療中の薬剤耐性の検出や再発リスクの評価にも利用され、将来的にはがん管理の中心的手法として期待されています。
図. リキッドバイオプシーの製品画像
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルリキッドバイオプシー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の5852百万米ドルから2032年には15824百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは18.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルリキッドバイオプシー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、非侵襲的検査への需要増加
リキッドバイオプシーは血液などの体液を用いる非侵襲的検査であるため、従来の組織生検に比べて患者への負担が軽減されます。この特徴により、検査の受診率向上や繰り返し検査の実施が可能となり、市場の拡大を促進しています。
2、がんの早期発見への期待
リキッドバイオプシーは微量な循環腫瘍DNAや腫瘍由来成分を検出できるため、がんの早期発見に有効です。早期診断による治療効果の向上や医療コスト削減が期待されることから、医療機関や研究機関での採用が進んでいます。
3、技術進歩による検出精度向上
次世代シーケンシング（NGS）や高感度PCR技術の発展により、リキッドバイオプシーの検出精度と信頼性が向上しています。この技術革新により、臨床現場での適用範囲が広がり、市場需要が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、早期がん診断市場への拡大
リキッドバイオプシーは微量な循環腫瘍DNAや腫瘍由来成分を高感度で検出できるため、がんの早期診断への応用が期待されています。今後、スクリーニング用途への普及により、市場の大幅な拡大が見込まれます。
2、個別化医療（Precision Medicine）への貢献
患者ごとの遺伝子変異や腫瘍動態をリアルタイムで把握できるリキッドバイオプシーは、個別化医療の実現に欠かせないツールです。特定の治療薬選択や治療効果モニタリングに応用されることで、医療の精度向上に寄与します。
3、治療耐性・再発リスク評価の強化
リキッドバイオプシーにより、薬剤耐性遺伝子の出現や微小残存病変を早期に検出可能です。この能力は、治療戦略の適時修正や再発リスクの管理に役立ち、医療現場での価値を高めます。
事業発展を阻む主要課題
1、技術的検出限界の課題
リキッドバイオプシーは微量な循環腫瘍DNAや腫瘍由来成分を検出する技術ですが、初期段階のがんや低負荷の腫瘍では十分な感度が得られない場合があります。この技術的限界が、臨床での広範な適用を制約しています。