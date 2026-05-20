2032年、エチレンアミン市場は1796百万米ドル規模へ｜2026-2032年CAGR 1.8%予測
エチレンアミンとは
エチレンアミン（Ethyleneamines）は、ビニルアミン系誘導体を含むファインケミカル中間体として機能し、界面活性剤、エポキシ樹脂硬化剤、農薬原料、医薬原料、洗剤添加剤、ポリアミド樹脂、水処理薬剤、染料固定剤など多岐にわたる用途で使用されている。
特にEDA（エチレンジアミン）は市場の約50％を占める主要製品であり、化学工業および農業用途において中核的役割を担う。近年は環境対応型農薬や低VOC樹脂の需要増加により、高純度エチレンアミンの需要が増加傾向にある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349852/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349852/images/bodyimage2】
図. エチレンアミンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「エチレンアミン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、エチレンアミンの世界市場は、2025年に1588百万米ドルと推定され、2026年には1613百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）1.8%で推移し、2032年には1796百万米ドルに拡大すると見込まれています。
エチレンアミン市場の成長見通しと構造的特徴
エチレンアミン市場は、農業化学品、樹脂材料、水処理薬剤など多分野における中間体需要を背景に、安定した成長軌道を維持している。成長率自体は緩やかであるものの、エチレンアミンは界面活性剤、エポキシ樹脂硬化剤、医薬中間体など幅広い用途に不可欠な基礎化学品であり、産業横断的な需要の安定性が市場を下支えしている。
米国関税政策とグローバル供給網の再編影響
2025年の米国関税政策は、エチレンアミンを含む基礎化学品市場においてサプライチェーン再編の圧力を強めている。特に欧州・北米を中心とする既存の生産・供給構造に対し、アジア地域での生産シフトが進行している点が注目される。
直近6カ月では、化学メーカー各社が原料EDA（エチレンジアミン）の調達先分散と一体化プラントの投資を強化しており、地政学リスクとコスト最適化の両立が戦略課題となっている。結果として、従来の地域集中型供給モデルから、多極化された供給ネットワークへの転換が加速している。
産業チェーンと主要企業の競争構造
世界のエチレンアミン市場は、上流の基礎化学メーカーから下流の用途産業まで高度に統合された構造を有している。主要企業としては、Dow、Nouryon（旧AkzoNobel）、Huntsman、BASF、Tosohなどが挙げられ、上位2社で世界市場の約40％を占有している。
欧州および北米が依然として主要生産地域であり、全体供給の約60％を占める。一方で、中国や中東地域ではコスト競争力を背景とした生産能力拡張が進んでおり、価格競争の構造変化が顕著となっている。
製品別・用途別の市場セグメンテーション
製品別ではEDA、DETA、TETA、Piperazine、AEEAなど複数の誘導体が存在し、それぞれ異なる産業用途に特化している。EDAが最大シェアを維持する一方で、高機能用途向けのTETAやAEEAの需要も拡大している。
用途別では、農業分野および化学工業分野が二大需要セグメントであり、特に農薬添加剤や樹脂硬化剤用途の比率が高い。さらに水処理分野では、産業排水処理需要の増加に伴い、キレート剤用途のエチレンアミン消費が拡大している。
地域別市場動向とアジアの成長ポテンシャル
地域別では、欧州と北米が成熟市場として安定した需要を維持している一方、アジア太平洋地域は最も高い成長潜在力を有する市場として位置付けられている。中国・インドを中心とした農業化学品需要の拡大、ならびに日本・韓国における高機能樹脂用途の高度化が成長を牽引している。ラテンアメリカおよび中東地域でも、農業開発およびインフラ整備を背景に段階的な需要拡大が進行している。
エチレンアミン（Ethyleneamines）は、ビニルアミン系誘導体を含むファインケミカル中間体として機能し、界面活性剤、エポキシ樹脂硬化剤、農薬原料、医薬原料、洗剤添加剤、ポリアミド樹脂、水処理薬剤、染料固定剤など多岐にわたる用途で使用されている。
特にEDA（エチレンジアミン）は市場の約50％を占める主要製品であり、化学工業および農業用途において中核的役割を担う。近年は環境対応型農薬や低VOC樹脂の需要増加により、高純度エチレンアミンの需要が増加傾向にある。
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図. エチレンアミンの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「エチレンアミン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、エチレンアミンの世界市場は、2025年に1588百万米ドルと推定され、2026年には1613百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）1.8%で推移し、2032年には1796百万米ドルに拡大すると見込まれています。
エチレンアミン市場の成長見通しと構造的特徴
エチレンアミン市場は、農業化学品、樹脂材料、水処理薬剤など多分野における中間体需要を背景に、安定した成長軌道を維持している。成長率自体は緩やかであるものの、エチレンアミンは界面活性剤、エポキシ樹脂硬化剤、医薬中間体など幅広い用途に不可欠な基礎化学品であり、産業横断的な需要の安定性が市場を下支えしている。
米国関税政策とグローバル供給網の再編影響
2025年の米国関税政策は、エチレンアミンを含む基礎化学品市場においてサプライチェーン再編の圧力を強めている。特に欧州・北米を中心とする既存の生産・供給構造に対し、アジア地域での生産シフトが進行している点が注目される。
直近6カ月では、化学メーカー各社が原料EDA（エチレンジアミン）の調達先分散と一体化プラントの投資を強化しており、地政学リスクとコスト最適化の両立が戦略課題となっている。結果として、従来の地域集中型供給モデルから、多極化された供給ネットワークへの転換が加速している。
産業チェーンと主要企業の競争構造
世界のエチレンアミン市場は、上流の基礎化学メーカーから下流の用途産業まで高度に統合された構造を有している。主要企業としては、Dow、Nouryon（旧AkzoNobel）、Huntsman、BASF、Tosohなどが挙げられ、上位2社で世界市場の約40％を占有している。
欧州および北米が依然として主要生産地域であり、全体供給の約60％を占める。一方で、中国や中東地域ではコスト競争力を背景とした生産能力拡張が進んでおり、価格競争の構造変化が顕著となっている。
製品別・用途別の市場セグメンテーション
製品別ではEDA、DETA、TETA、Piperazine、AEEAなど複数の誘導体が存在し、それぞれ異なる産業用途に特化している。EDAが最大シェアを維持する一方で、高機能用途向けのTETAやAEEAの需要も拡大している。
用途別では、農業分野および化学工業分野が二大需要セグメントであり、特に農薬添加剤や樹脂硬化剤用途の比率が高い。さらに水処理分野では、産業排水処理需要の増加に伴い、キレート剤用途のエチレンアミン消費が拡大している。
地域別市場動向とアジアの成長ポテンシャル
地域別では、欧州と北米が成熟市場として安定した需要を維持している一方、アジア太平洋地域は最も高い成長潜在力を有する市場として位置付けられている。中国・インドを中心とした農業化学品需要の拡大、ならびに日本・韓国における高機能樹脂用途の高度化が成長を牽引している。ラテンアメリカおよび中東地域でも、農業開発およびインフラ整備を背景に段階的な需要拡大が進行している。