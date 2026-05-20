無張力型リラクゼーション乾燥機の世界市場2026年、グローバル市場規模（正回転式、正逆回転式）・分析レポートを発表
2026年5月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「無張力型リラクゼーション乾燥機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、無張力型リラクゼーション乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、無張力型リラクゼーション乾燥機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は884百万ドルと評価されており、2031年には1353百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は6.3％であり、繊維産業の高度化と品質向上への要求を背景に着実な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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無張力型リラクゼーション乾燥機は、繊維材料を張力をかけずに乾燥させるための装置です。上下から交互に空気を吹き付けることで布地を波状に移動させ、自然な状態で乾燥と収縮を同時に行います。
この過程により繊維の内部応力を解放し、製品の寸法安定性や品質を向上させることが可能です。また、特定のベルト構造により布地に適度な動きを与え、均一な乾燥効果を実現します。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは正回転式と正逆回転式に分類され、それぞれ処理効率や用途に応じて選択されます。用途別では衣料品工場、家具工場、その他の分野に分かれており、特に衣料品製造分野での需要が市場の中心となっています。
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競争環境においては、Santex Rimar、RollTex LLC、Serkon、Svegea、Yili Garment Machinery、JIANYE GROUP、Unicraft Corporation、OSHIMA、An Khang Technology、Jiangsu ReHow Machinery Equipmentなどが主要企業として挙げられます。
さらにBRÜCKNER Trockentechnik GmbH、Richpeace、Biancalaniなども市場において重要な役割を担っています。各企業は乾燥効率や製品品質の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
アジア太平洋地域では繊維産業の集中により需要が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。欧州では高品質製品への要求が市場を支え、北米でも一定の需要が存在しています。
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市場の成長要因としては、繊維製品の品質向上ニーズ、製造プロセスの効率化、グローバルな衣料需要の拡大が挙げられます。一方で、設備投資コストや運用コストが市場拡大の課題となっています。
また、省エネルギー技術や自動化システムの導入により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は繊維加工技術の進展とともに今後も成長が期待される分野です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「無張力型リラクゼーション乾燥機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、無張力型リラクゼーション乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、無張力型リラクゼーション乾燥機市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は884百万ドルと評価されており、2031年には1353百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は6.3％であり、繊維産業の高度化と品質向上への要求を背景に着実な成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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無張力型リラクゼーション乾燥機は、繊維材料を張力をかけずに乾燥させるための装置です。上下から交互に空気を吹き付けることで布地を波状に移動させ、自然な状態で乾燥と収縮を同時に行います。
この過程により繊維の内部応力を解放し、製品の寸法安定性や品質を向上させることが可能です。また、特定のベルト構造により布地に適度な動きを与え、均一な乾燥効果を実現します。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは正回転式と正逆回転式に分類され、それぞれ処理効率や用途に応じて選択されます。用途別では衣料品工場、家具工場、その他の分野に分かれており、特に衣料品製造分野での需要が市場の中心となっています。
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競争環境においては、Santex Rimar、RollTex LLC、Serkon、Svegea、Yili Garment Machinery、JIANYE GROUP、Unicraft Corporation、OSHIMA、An Khang Technology、Jiangsu ReHow Machinery Equipmentなどが主要企業として挙げられます。
さらにBRÜCKNER Trockentechnik GmbH、Richpeace、Biancalaniなども市場において重要な役割を担っています。各企業は乾燥効率や製品品質の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。
アジア太平洋地域では繊維産業の集中により需要が拡大しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。欧州では高品質製品への要求が市場を支え、北米でも一定の需要が存在しています。
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市場の成長要因としては、繊維製品の品質向上ニーズ、製造プロセスの効率化、グローバルな衣料需要の拡大が挙げられます。一方で、設備投資コストや運用コストが市場拡大の課題となっています。
また、省エネルギー技術や自動化システムの導入により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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総括として、本市場は繊維加工技術の進展とともに今後も成長が期待される分野です。